Este es el hombre detrás del video viral con su mascota en el semáforo

“Me enteré que era noticia cuando estaba acostado”, reaccionó ‘Rebel’ con carcajadas al otro lado de la línea, tras ser consultado por EL TIEMPO a raíz del video en el que se le ve consolado por su mascota, al pie de un semáforo en Soledad (Atlántico).

(En contexto: Amor y lealtad: cantó en semáforo, nadie lo ayudó y su perro lo animó)

Fue una grabación que se difundió en las redes sociales a principios de esta semana y que se hizo viral, gracias a la emotiva química entre la perra y el joven, quien estaba ese día “decepcionado” ante la escasa colaboración de los conductores tras su ‘performance’.



Se presentó a este medio con su nombre de pila: Anderson Jesús Hidalgo Castro, aunque prefiere que lo sigan conociendo como ‘Rebel’. Es caraqueño, tiene 24 años, le gusta la música urbana, es amante de los animales y, del resto, él mismo se encargó de contarlo.



“’Rebel’ es una persona luchadora, guerrera, sobreviviente a las adversidades, a todas las cosas que la vida nos trae, a muchas personas que han querido subestimar mi lucha. No importa si las otras personas no creen en ti, lo que importa es que tú creas en ti y en Dios”, dijo.



Contó que su nombre artístico viene de ‘Rebelde’, debido a que su mamá siempre lo ha descrito de esa forma, desde la adolescencia, cuando poco caso hacía, según reconoce.

“Empecé con la música a los 11 años, improvisando, compartiendo arte. Desde hace cuatro años canto en la calle para sobrevivir, rebuscándome. De Venezuela pasé a Cartagena, me montaba en los buses… La realidad fue que mi experiencia la obtuve en la calle”, explicó.



Para este hombre del cabello frondoso y ondulado, que irradia energía desde la voz y los gestos pese a las adversidades, la calle es una enseñanza de vida para bien y para mal.



“Compongo música para todos los ritmos, me inspiro en la vida, en las vivencias, en el pobre, en aquellas personas que pasan trabajo al igual que yo paso”, expresó el caraqueño.

El momento viral

Al momento de describir ese suceso en que se hizo viral, aclaró que no estaba triste, andaba decepcionado en esa esquina soledeña, cercana a la terminal de transportes, por la situación y por lo que le deparaban las restricciones por el covid-19 en Barranquilla y Atlántico.



“Venía el toque de queda y sabía que, como pago a diario la pieza (la habitación arrendada), dije: ‘¡Ércales! se me va a dificultar la cuestión de pagar la pieza, porque la cosa estaba dura. Antes de que se hiciera viral el video, me hacía 20 mil pesos, y pagando 12 mil solo me quedaba el almuerzo, la cena y me quedaba sin un peso’”, recordó.



En eso, agregó: “Y de pronto, la perrita… Yo recibo eso (el abrazo) como un consuelo, como algo divino que me decía: ‘no te rindas, aquí estoy para apoyarte’. Ese cariño va más allá del cuidado, es amor”.



‘Rebel’ sostuvo que no sabía que lo estaban grabando. Quien lo hizo, de acuerdo con su relato, fue un bailarín que con la destreza de su cuerpo sí logró ganarse unas monedas, tras ‘azotar baldosa’ en esa esquina. Luego, esas monedas se las dio a su compañero de rutina, al verlo cabizbajo.



“Eso fue el viernes y (el video) lo montó el sábado. La gente se ha compadecido a través de la situación que vio. Ha sido recíproco en el ámbito del amor por los animales, porque muchas de esas personas también tienen sus perros. Pero ese amor fue más grande en el sentido social”, destacó con un relato pausado.

(Le puede interesar: El robo frustrado que genera burla contra delincuentes en Barranquilla)

¿Y la mascota?

La otra protagonista de la historia es Mayte. ¡Momento! No es su novia, pero es su compañera fiel, la que lo acompaña a los semáforos, la que lo llora si la deja sola por un instante, la que lo sigue a cuatro patas, la del color blanco y mirada serena, es la que lo consuela moviendo la cola y sin expresarle una sola palabra.



“La perrita yo siento que es como algo que me inspira a sentirme bien, una compañía, ya que no tengo pareja sentimental. Tengo a todos mis familiares en Venezuela y me he sentido acompañado por ella, no me siento solo”, expresó Rebel, mientras la miraba.



Mayte “es callejera, tirando a labrador, según me dijo el dueño”, o el que era el dueño, porque el tendero vecino se la regaló al artista urbano, ya que la exigencia y cuidado del negocio le impedía tenerla allí.



Fue como un amor a primera vista entre ‘Rebel’ y Mayte. No se separan, según cuenta: “Ella es un poco traviesa y juguetona. La tengo desde el jueves en la noche”.

(Le recomendamos: Falleció el cantante ‘Many’ Pérez por covid-19 en Barranquilla)

El apoyo a ‘Rebel’

Después de la viralidad del video, las reacciones no han sido solamente de emotividad y admiración, sino de personas interesadas en ayudar a ‘Rebel’.



Inicialmente, una casa disquera local le hizo una oferta laboral para su trabajo musical, aunque resaltó que no es algo concreto, firmado, sino un apoyo de obra social por su talento.



“La gente que ve mi talento, la que me escuche a través de una canción o a través de un video, puedan brindarme una mano, ya que no tengo un empleo fijo con el que pueda pagar mi carrera. Ha llegado tan lejos que lo han visto muchos productores musicales”, dijo ‘Rebel’.

Agregó que, aunque gane reconocimiento logrado por un video viral, no dejará los semáforos en las esquinas, y mucho menos a su adorada Mayte, la ‘peludita’ tierna que consuela.



“No paso la página, la mantendré abierta, porque uno nunca se puede olvidar de sus raíces”, concluyó el improvisador musical, quien ya recibe llamadas desde Paraguay, España, entre otros países del mundo.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

