El ‘ángel’ de decenas de perros y gatos sin hogar en Barranquilla

Una perrita con problemas en la piel a la que mataron, prendiéndole fuego, y otra a la que gusanos se le comían poco a poco su rostro, producto de una infección, motivaron a Mariana Gutiérrez para convertirse en el ‘ángel’ de decenas de animalitos abandonados en Barranquilla.

(Lea también: El drama de vecinos de un cementerio ante el incremento de fallecidos)

Tomó la iniciativa de crear en 2018 'Llenando barriguitas', un proyecto con el que realiza esterilizaciones, rescates, adopción y alimentación a aproximadamente 80 perros y gatos sin hogar que deambulan en La Playa y Puerto Mocho, sector Norte-Centro Histórico de la ciudad.



“Empezamos a hacer jornadas de alimentación, pero con el pasar del tiempo te vas dando cuenta que, por más que quieras apuntarle a un solo foco, tienes otros factores a tu alrededor que sí o sí tienes que tratar”, explicó la egresada de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.



Su labor se hace oportuna si se tiene en cuenta el abandono de animales, un hecho que se incrementó como consecuencia de la pandemia del covid-19.



De hecho, un informe publicado en abril de 2020, por el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Fundación Universitaria San Martín, estima que a esas alturas había unos 70 mil perros y 30 mil gatos en las calles de Barranquilla.

A las comunidades también ayudábamos a que tuvieran cómo solventar la comida de los animales FACEBOOK

TWITTER

“Nosotros proyectamos que eso podía ocurrir. Lo imaginamos. Por eso a las comunidades también ayudábamos a que tuvieran cómo solventar la comida de los animales. Entonces les daban restos de comida para humanos y con el concentrado es más cantidad”, dijo la mujer, de 24 años.



Agregó que en sus recorridos por estos barrios, además de los caninos y felinos callejeros, encuentra a una comunidad con ganas de darles amor, incluso con el deseo de darles un hogar, pero donde no hay recursos para alimentarlos.

Para Marianna, el bienestar de los ‘peluditos’ hace que los gastos valgan la pena. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Proceso de cuidado y adopción

Por lo anterior, la organización ‘Llenando barriguitas’ busca que aquellos que ya tengan un hogar y no estén a la intemperie, aguantando sol, hambre y lluvia, no sufran de abandono por falta precisamente de recursos.



“Los animales merecen ser tratados de la mejor forma, sean de calle, sean de raza o no, y encontré a algunas veterinarias donde realmente son cálidos con los animales, son amorosos y nos dejan los tratamientos económicos, obviamente respetando el valor de sus labores”, reconoció Gutiérrez.



Cada 15 días, la líder de ‘Llenando barriguitas’ hace un censo de animales que tiene en el radar. Mientras que la cifra se actualizó las últimas dos semanas en 80, antes contabilizaba hasta 100, toda vez que aparecían perros que nunca antes había visto.



Por eso considera que tiene una gran responsabilidad que conlleva gastos de hasta tres millones de pesos, como los que gastó en la perrita que estaba perdiendo su rostro por gusanos, pero que termina consiguiendo a través de rifas, venta de objetos y voluntarios.

(Le puede interesar: Trabajo sí hay: abren vacantes para 300 barranquilleros en sector TI)

Entre esas decenas de animales que cuida, tiene 17 cachorros que expresan ternura en sus miradas y que fácilmente son del tamaño de la palma de la mano de la joven Gutiérrez. Con el fin de darles un mejor espacio, siete se fueron a una de las veterinarias y dos ya fueron adoptados.



“La idea con el resto es que crezcan un poco más y luego sean dados en adopción. Soy exigente con los hogares, porque esto demanda mucho esfuerzo. Algunos que quieren adoptarlos no piensan en cuidarlos, sino que van pensando en que sea de raza”, señaló.



Por ello, aquel que esté interesado en adoptar a uno de ellos, debe brindarles atención sin condición alguna y contactar a ‘Llenando barriguitas’. en el Instagram @llenandobarriguitasbaq.



Mientras tanto, los ‘peluditos’ siguen recibiendo cariño, cada vez que su ‘ángel’ llamado Mariana Gutiérrez aparece en las calles de La Playa y Puerto Mocho.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más contenidos de Colombia:

- Fredy Guarín deberá pagar dos multas que suman casi 500 mil pesos

- Estas fueron las sanciones por fiesta con Natalia París en Cartagena

- Las fotos de las aglomeraciones en Salento que generan críticas