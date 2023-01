La Fundación La Cueva estrena por estos días director ejecutivo. Miguel Iriarte Díaz-Granados asumió el cargo en un momento en el que pensaba en su retiro. Llega en reemplazo de la barranquillera Carolina Ethel, quien estuvo al frente de la fundación por dos años.



Iriarte, de 65 años, cuenta con extensa hoja de vida como poeta, periodista cultural, ensayista, licenciado en Filología de la Uniatlántico y especialista en Gerencia y Gestión Cultural, con una maestría en Comunicación en la Uninorte

Ha sido director del Instituto Distrital de Cultura de Barranquilla, secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico, director de la Biblioteca Piloto del Caribe y de las revistas Astrolabios y Viacuarenta, así como asesor de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y director del Festival Internacional de Poesía del Caribe, PoeMaRio.



15 días después de haber aceptado el cargo, el sucreño, pero con corazón barranquillero, conversó con EL TIEMPO sobre sus retos, el amor por La Cueva, el momento actual de la cultura en Barranquilla, la importancia de unirla con la educación y la gran responsabilidad que se viene con el Carnaval Internacional de las Artes.

La Cueva es uno de los sitios emblemáticos de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Cómo se da la oportunidad de dirigir una de las instituciones culturales más importantes del país?



Siempre he tenido una bella cercanía con La Cueva. Desde su creación he estado colaborando en distinto temas y alianzas con la Biblioteca Piloto del Caribe, es una relación de vieja data, de manera que cuando surge esta oportunidad, en un momento en el que ya estaba pensando en el retiro, me llaman, me lo proponen, me tomó por sorpresa, pero bueno decido pasar de una casa a otra.



¿Cómo asume este nuevo reto?

Como un desafío dentro de mi experiencia en el ámbito cultural. Para mí es un paso muy interesante que me llega en un momento de acumulación de experiencia. Estar acá es un desafío adicional y lo tomo como un paso en un ejercicio en el que yo he estado enmarcado desde hace mucho tiempo.



Desde su experiencia, ¿qué le puede aportar a La Cueva?

Yo espero que el manejo de capital humano, intelectual, y esa experiencia de público en el sector cultural, le represente a La Cueva un momento provechoso, porque va a gozarse todo lo que yo sé. Van a contar no con alguien que llega a aprender, sino que por el contrario llega a aportar lo que sabe. Por supuesto que hay cosas que aprender, ya en 15 días he aprendido mucho, pero puedo aportar una capacidad, voluntad absoluta y un afecto que ya estaba causado. Yo no voy a empezar a querer a La Cueva, ya yo la tengo incorporada en mis afectos.



¿Cuál es momento actual de La Cueva?

Todas las instituciones culturales de esta ciudad y del país están en apuros desde siempre. Hay algo que tendrá que cambiar algún día y es esa voluntad política y a su vez, políticas culturales que le den el sitio y valor que se merece.



¿Cómo ve el panorama cultural en la ciudad?

Hay una fuerza de gestión que está ofertando cosas culturales en la ciudad con muchas limitaciones, de manera independiente y de manera alternativa. El sector cultural de la ciudad ha crecido en una oferta alternativa. Y hay un sector más institucional que está como nosotros, nadando contra corriente, pero estoy convencido que Barranquilla tiene una oferta, no a la altura de ciudades como Bogotá o Medellín, pero que no es para nada despreciable. Si miramos eventos como Barranquijazz, el Festival Internacional de Cuenteros, el Carnaval Internacional de las Artes, Poema Río y otros más que se han convertido en platos fuertes culturalmente hablando.



¿Qué hace falta para que Barranquilla pueda verse al mismo nivel de Medellín o Bogotá en material de eventos culturales?

Hay que sintonizarse bien con el movimiento cultural, darle respaldo, y quien saldría ganando es la ciudad. Yo estoy convencido que es la cultura la que puede posibilitar un cambio ciudadano, una cualificación de la vida y la convivencia.



¿Y qué hace falta para ganarse ese público?

Yo pienso que en la ciudad ha hecho falta unos canales de comunicación. Las redes sociales no son suficientes. No hay medios culturales, ¿dónde están los espacios? Tiene que haber una propuesta de comunicación cultural que realmente informe, persuada, sensibilice y eduque.



Miguel Iriarte es un reconocido investigador cultural de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Cómo empezar con esa sensibilización desde la educación?

Si nuestros colegios y nuestros currículos escolares estuvieran mayor y mejor penetrados de intereses y contenidos culturales, serviría para cualificar la educación que en nuestro territorio está divorciada. Desde La Cueva seguiremos fortaleciendo lo que ya se ha hecho para estimular la creación literaria con un premio que no lo da casi que ninguna entidad latinoamericana. Son 25 millones de pesos en premios, en un concurso nacional de cuentos, que muy pocas instituciones se dan el lujo de tener.



¿El talento del Caribe en la literatura da para pensar en otro nobel dentro de algunos años?

Otro García Márquez no va a nacer, no creo que tengamos un escritor en el que se vuelvan a dar esas condiciones, pero tenemos grandes plumas y si se vuelven a cruzar los astros de buena manera podemos tener nuevamente un nuevo nobel de literatura.



Se acerca el Carnaval de las Artes, ¿qué cambios habrá en este 2023?

Estamos trabajando de lleno en el tema, por la coyuntura en el cambio de dirección la fecha se corrió para la tercera semana de abril, del 20 al 23. Tenemos la visión de conectarlo con los 210 años de Barranquilla. Vamos a tener un Carnaval de las Artes muy caribe. No puedo adelantar invitados y más detalles, pero tendremos grandes personajes de la región y del país.

FLOR DÍAZ OSPINO

Redactora de EL TIEMPO BARRANQUILLA

@fdiazos