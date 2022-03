“Hay veces que nada más he comido un solo plato en el día…”. Son las palabras de Antonio Mejía, un barranquillero de 72 años que a diario sale a rebuscarse “cualquier pesito” en el Centro de Barranquilla.



(Lea también: El nuevo intento para la implementación del taxímetro en Barranquilla)



Su situación económica le impide hacer parte de ese 36,6 por ciento de hogares que aún pueden decir que al menos en los últimos días consumieron las tres comidas diarias en la capital del Atlántico, según cifras del Dane.

Ese dato de la autoridad nacional de estadísticas se produjo en la Encuesta Pulso Social, correspondiente al trimestre noviembre 2021 – enero 2022, que ubicó a la ciudad y su área metropolitana en el último lugar de seguridad alimentaria.



En el informe del Dane, además de Barranquilla, se tuvieron en cuenta otras 22 ciudades del país, con los que la entidad pudo definir el porcentaje de hogares que consumen tres comidas o más al día.



Otras dos poblaciones de la región Caribe, como Sincelejo (45,5 por ciento) y Cartagena (39,6 por ciento), se ubican en el antepenúltimo y penúltimo lugar, respectivamente.



En el caso de ‘Toño’, como lo conocen en el Centro de la ciudad, tiene a cargo a hijos y pareja, por lo que llevar suficiente dinero para suplir las necesidades básicas es una misión no imposible, pero sí difícil desde que empezó la pandemia.



“Desde que empezó la cuestión de la pandemia me ha fregado el trabajo económicamente y moralmente. Eso va a ser ya dos años completicos el mes que viene, entonces la veo muy mala, porque no vemos una solución”, dijo Mejía.

Colegas de ‘Toño’ están desesperados por la situación. Buscan visibilidad para que todo mejore. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

En ese sentido, no olvida que hace poco debió salir sin desayunar y lo poco que reunió lustrando zapatos en el Centro Cívico –labor a la que se dedica desde los 80s- no le alcanzó para el almuerzo y prefirió guardar el producido de la jornada para compartir la cena en familia.



Ese fue el único plato que vio este barranquillero y su familia aquel día. Sale en su bicicleta desde las 6 a. m. con dirección a su lugar de trabajo, desde el barrio Carrizal, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, con la esperanza de que “el sol alumbre todos los días”.



“A lo que Dios quiera, porque ya uno tiene que resignarse. Las cosas uno mismo no las puede componer, sino solamente el que está allá arriba. Hay veces que nada más he comido una sola…”, sostuvo Mejía, quien debió suspender la entrevista para atender a un nuevo cliente. El deber lo llama.



Y es que las cuentas que hace el ciudadano van acordes con el informe del Dane, pues antes de la pandemia del covid-19, el 79,6 por ciento de los hogares en la capital del Atlántico tenía los recursos para consumir las tres comidas.

Barranquilla es la última en seguridad alimentaria

Ahora, comparando este último trimestre que reportó el organismo de estadísticas con el correspondiente al trimestre inmediatamente anterior (octubre de 2021 – diciembre de 2021), el indicador muestra una leve mejoría.



Toda vez que, aquella vez, el porcentaje de hogares que pudieron consumir tres o más comidas en promedio diarias estuvo en 33,9.



Sin embargo, otro hecho que se suscita comparando estos dos periodos, es que en ese entonces Barranquilla era penúltima en la lista de 23 ciudades, la cual cerraba Cartagena. Hoy en día, ‘La Heroica’ relegó a ‘La Arenosa’ a la penosa posición de la ciudad colombiana que más pasa hambre.

El panorama si se excluyera al área metropolitana

Para la directora de Barranquilla Cómo Vamos, Katherine Diartt Pombo, esta situación se debe a la pandemia. Y con ello, el rezago social que el declive económico trajo consigo. Por lo que considera que este no es un reto solo de la ciudad, sino también lo es de la mayoría de ciudades intermedias del mundo.



“Si analizas los reportes FAO, las guerras, las crisis sanitarias, las burbujas inflacionarias, tristemente siempre terminan afectando en mayor medida a la población vulnerable y su capacidad de acceso a una dieta sana”, dijo Diartt.



Recordó que en la encuesta de Barranquilla Cómo Vamos, en la que solo miden la percepción en la ciudad, han observado una leve mejora en esa área.



“En febrero de 2021, un 61 por ciento afirmaba no haber tenido acceso a sus tres comidas por falta de recursos, en noviembre fue un 50 por ciento. Es decir, observamos una reducción del 10 por ciento. Queda mucho por trabajar y recuperar en este aspecto, pero empezamos a ser testigos también de lo positivo que trae consigo la reactivación económica”, indicó Diartt.

Así va el ‘megaproyecto’ que anunció el Distrito

Estas cifras se conocen seis meses después de que la Alcaldía Distrital anunciara un “megaproyecto” para combatir el hambre y la pobreza en la ciudad.



Cuando se socializó la estrategia, la administración informó que iba a ser posible por medio de programas de educación, salud, gestión social, y recreación y deportes por localidades y grupos vulnerables.



También añadió que el megaproyecto superaría una inversión “de 190.000 millones de pesos (entre 2021 y 2023) en donde confluyen los indicadores sociales más adversos”, según explicó el gerente de Desarrollo Social, Alfredo Carbonell.



Entre las estrategias, están: asistencia nutricional y seguridad alimentaria, formación para el trabajo y empleabilidad, doble titulación de bachilleres–técnicos laborales y focalización de programas de lucha contra trampas de la pobreza.

Barranquilleros acuden al 'rebusque' para poder alimentar a su familia. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Con el fin de conocer cómo avanza este megaproyecto, EL TIEMPO consultó a Carbonell, quien manifestó que la seguridad alimentaria se ha convertido en “uno de los principales retos de la administración del alcalde Jaime Pumarejo”.



“En primer lugar, hemos focalizado importantes esfuerzos, buscando garantizar el apoyo nutricional a niños, niñas y madres gestantes, a través de los programas de Primera Infancia y el PAE”, dijo el funcionario.



Agregó que, a través de gestión social, con los programas de alimentación en los CDI, aproximadamente 47.800 niños, niñas y madres gestantes son beneficiarios de los programas de entrega y recuperación nutricional.



“Primera infancia cuenta con una inversión de $ 60 mil millones, un incremento del 9 por ciento con respecto al 2021, en el marco del convenio de atención a la primera infancia con el Icbf. Con el PAE se tiene una inversión de $ 41 mil millones se atienden a 126.000 estudiantes”, expresó.

(Le puede interesar: Atlántico: 4 mil cupos disponibles para estudiar en el Sena)

Mientras que, con respecto a los programas de adulto mayor, estima una inversión de $ 8.000 millones y se están beneficiando 8.260 adultos mayores en atención integral y nutricional en los centros de vida y bienestar.



“Además, en subsidio del adulto mayor durante la presente vigencia se van a entregar cerca de $ 3.200 millones. Asimismo, los programas de habitante de calle cuentan con una inversión de $ 1.619 millones, alcanzando a beneficiar 500 habitantes de calle”, señaló Carbonell.



Así las cosas, el señor ‘Toño’ Mejía y el 63,4 por ciento de los hogares barranquilleros que no alcanzan a consumir los tres platos del día guardan la esperanza de volver a alimentarse “como Dios manda”.



