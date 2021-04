Cebra 3D, el plan piloto que no prosperó en movilidad de Barranquilla

A la falta de planeación y falta de sostenimiento le atribuyen en Barranquilla el nulo progreso del paso peatonal o cebra en tercera dimensión (3D), que fue implementado en diciembre de 2018 por la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Tránsito.

Era un plan piloto en la esquina de la calle 98 con carrera 56 y que funcionaba como un efecto visual en perspectiva, generando la sensación de volumen y el conductor, al percibirla como una situación inusual, sentía la necesidad de bajar la velocidad de forma instintiva.



De acuerdo con la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, tenía la intención de visibilizar los cruces peatonales de forma creativa, buscando proteger la integridad de los peatones, prevenir accidentes y sensibilizar a los demás usuarios.



Según se dio a conocer a la opinión pública y ciudadanos, dependiendo de los resultados de ese plan piloto, se decidía si se extendía este recurso a otros sectores neurálgicos en cuanto a la movilidad de la ciudad, como el cruce de la Circunvalar a la altura de la carrera 9G.



Sin embargo, esto no fue así dos años después. En un recorrido que hizo EL TIEMPO por el sector de implementación, se observó que el cruce peatonal se está borrando poco a poco, pese a que era “12 veces más resistente que cualquier pintura”, según lo presentaron en ese entonces.

Para el analista en vías y transporte, Isidro Ruíz, el hecho de que no haya prosperado la cebra 3D se debe a la “falta de planeación” en actividades donde se inician estrategias, se invierten esfuerzos y recursos, pero luego “se abandonan”.



“Para que las medidas o las acciones den fruto hay que darles continuidad, eso significa que haya recursos, que sean recurrentes, que no sean actividades que se le ocurrieron a un secretario y luego viene otro y las modifica, porque entonces son tiros al aire”, dijo Ruíz.



El también experto en seguridad vial agregó que las estrategias de la movilidad tienen que ser sostenidas en el tiempo, ya que considera que cambiar los hábitos de los actores de la vía es complicado.



“No funcionó (la cebra 3D). Eso no se puede lanzar y abandonar, las estrategias se lanzan y se sostienen. Por eso tú identificas una marca o unos colores y unas figuras y los recuerdas, porque hay que posicionarlo en la gente”, sostuvo Isidro Ruíz.

Este es el aspecto actual del paso peatonal. Foto: Kronos

Cifras que arrojó la cebra 3D

La Secretaría de Tránsito comunicó a este medio que, en materia de siniestralidad, se tiene que tres años antes de la cebra 3D en la calle 98 con 56, en el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018 se registraron cinco siniestros, mientras que tres años después, entre enero de 2019 y enero de 2021, ocurrieron tres.



“Técnicamente la cebra 3D aportó en la disminución de la accidentalidad en este punto, donde además como medida complementaria se instaló la cámara salvavidas”, indicó un portavoz.



Añadió, como otro resultado del plan piloto, la muestra que para resaltar los cruces peatonales en las intersecciones, se pueden realizar diferentes tipos de intervenciones en las vías de la ciudad, que se complementa con otro tipo de demarcaciones verticales y horizontales o equipos tecnológicos.

No se plantean más cebras 3D

Hasta el momento, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial no se ha planteado la implementación de cebras en tercera dimensión en otras intersecciones de Barranquilla.



“Actualmente, nuestra área técnica estudia y diseña intervenciones de tipo urbanismo táctico en distintos sectores de la ciudad, como por ejemplo la glorieta en la carrera 66 con calle 52”, informó esta Secretaría.



Con estas medidas, tales como urbanismos tácticos y microintervenciones, destacó que logran generar grandes impactos en los usuarios con costos bajos de implementación, en comparación con las medidas de intervención de la infraestructura.



“La meta pactada en el Plan de Desarrollo del alcalde Jaime Pumarejo, desde 2020 hasta 2023 es implementar 20 microintervenciones por año en todo el distrito y demarcación con urbanismo táctico de sectores estratégicos o que presenten conflictos de seguridad vial”, resaltó.



Finalmente, aseguró que, en el caso del urbanismo táctico, trabajan en la generación de espacio que prioricen al peatón y al ciclista, transformando los espacios públicos, generando identidad, y creando espacios accesibles, inclusivos para integrar a la comunidad.

