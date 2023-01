Un joven barranquillero que regresó a su país para pasar el fin de año con su familia vive días de angustia tras extraviar desde el pasado 27 de diciembre un maletín con 16.000 euros (más de $ 82 millones) en un taxi de Barranquilla.



Según relata el afectado, identificado como Silvio Ramírez, ese día arribó al aeropuerto Ernesto Cortissoz procedente de España, donde vive, con maletas y el equipaje en el que guardó la suma de dinero.

Desde ahí tomó el servicio de transporte público con destino a la vivienda donde lo esperaban sus seres queridos, ubicada en el norte de la ciudad.



“He tomado un taxi de la estación del aeropuerto y el conductor entró mis pertenencias al carro. Me hizo el servicio hasta mi residencia familiar en Colombia. Como el chico sacó todas las pertenencias del carro, pensé que estaba todo afuera. En el momento que estoy saludando a la familia, al cabo de un par de minutos, me doy cuenta que me hace falta el maletín”, dijo el joven a Emisora Atlántico.



Señala que inmediatamente se comunicó con el teléfono de la estación de taxis del aeropuerto, el cual aparecía en la factura de pago, pero nadie le contestaba, por lo que decidió acercarse directamente al lugar.



“Me dijeron que ellos trabajaban hasta que salía el último vuelo y ya que me tocaba esperar hasta las 4:30 o 6 (de la mañana) a que empezaran a llegar. Me tocó esperar como hasta las 6 de la mañana que llegara la chica que asigna a cada usuario el taxi correspondiente”, manifiesta Ramírez.

El joven cuestiona la versión del conductor

Agrega que, al momento de contactar al conductor, hay unas cosas que “no concuerdan con lo que dice el conductor”. “Al momento en que se le avisó, dijo que el maletín no estaba, demoró mucho en responder la llamada, dijo que había hecho una carrera después de que me había dejado a mí”, apunta.



Esto último le sorprende al joven, ya que según los protocolos que le compartió el personal del aeropuerto, los taxistas no deben recoger usuarios en la calle. Asimismo, que las verificaciones en el GPS no concuerdan con las paradas que el conductor indicó.



“Eso era para unas cosas que se venían hacer acá con la familia. Fue un error (transportarse con dinero en efectivo), igual llego a mi ciudad y creo que la gente tiene buena fe. La verdad es que por ese lado sí fue error mío”, reconoce el hombre al medio local.

Unidades de la Sijin investigan lo sucedido. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Ofrece recompensa por el paradero de su dinero

Silvio Ramírez expresa que sus papeles aparecieron en una trocha, según le anunció la estación del aeropuerto, pero cuestiona la veracidad que indica el lugar donde se encontraban sus documentos.



“Supuestamente la persona que me entregó los papeles, los encontró en una trocha. Sabes que un papel que está en una trocha, al cabo de unos 15 minutos, está lleno de polvo. Los papeles estaban totalmente limpios, sin nada de polvo, como si los hubieran sacado del maletín y los hubieran metido en una bolsa plástica para entregármelos”, dice.



Ramírez añade que ya alertó a las casas de cambio, ya que eran billetes de 200 y 500 euros. Asimismo, anunció que va a interponer una denuncia contra la estación de taxis del aeropuerto, porque “ellos tienen que cumplir un protocolo”.



“Espero que se pueda recuperar, llegar a la buena fe o buena voluntad de la gente. En el morral también había detalles para los familiares y una agenda de trabajo que es muy importante para mí. Si la persona me escucha, que me devuelva el dinero y no pasa nada, tendrás una recompensa”, cerró el joven.



Investigadores de la Sijín atienden este hecho en la capital del Atlántico.



BARRANQUILLA

