Barranquilla inicia nueva etapa de reapertura

Con la reapertura de todos los sectores económicos que, hasta el momento, habían estado restringidos por la pandemia, Barranquilla entró en una nueva etapa de reactivación económica plena e integral.



El Distrito ya dio luz verde a la realización de eventos de carácter público y privado, lo que incluye conciertos, eventos masivos y deportivos, además de la reapertura de discotecas y lugares de baile, siempre acatando las normas de bioseguridad expedidas por el Gobierno nacional y local.



El Ministro de Salud, Fernando Ruiz designó a Barranquilla como ciudad piloto para la reactivación del país.



Este fin de semana se retomará su agenda cultural con Casas al Parqu’, ¡Baila- Ton, ¡al son que me toquen bailo! y ‘Todos al Parque con Música’, eventos que se realizarán en parques de distintas localidades, con los cuales ese sector inicia sus actividades.



Estas tres actividades, que se desarrollarán el sábado 5 y domingo 6 de junio, hacen parte de la propuesta de la Secretaría Distrital de Cultura.



Se permitirá un aforo máximo del 25% de la capacidad de la infraestructura donde se realice el evento, siempre que la ocupación de camas UCI se mantenga inferior al 85%.



Si la ocupación de camas UCI sobrepasa el 85%, no se permitirán los eventos de carácter público o privado que superen las 50 personas.



Adicionalmente, para estos eventos se deberá cumplir con el distanciamiento físico de mínimo un metro de distancia.



“Celebraremos que podemos volver a soñar con recuperar el empleo y con las cosas que nos dan vida, tales como la cultura, pero siempre haciéndolo de una manera responsable”, dijo el alcalde Jaime Pumarejo Heins.

