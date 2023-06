Con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, este viernes 23 de junio será puesto al servicio el Centro de Bienestar Animal (CBA) de Barranquilla, ubicado en la vía 11 #4 - 413 del corregimiento de Juan Mina.



Se trata de una edificación de 3.100 metros cuadrados, que brindará atención sanitaria y albergues para atender hasta 700 animales de manera simultánea, entre felinos y caninos, junto con 3 pesebreras para equinos.

De igual manera contará con diferentes servicios como consultorios veterinarios, áreas de espera, atención sanitaria básica, esterilización, pruebas de laboratorio clínico para el apoyo de diagnósticos, espacios para cirugías, maternidad, hospitalización, desparasitación y vacunación.



El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo explicó que el CBA funcionará como un lugar de tránsito que permitirá la atención y recuperación que requieran los animales que ingresen. También promoverá la adopción, por lo que no operará como hogar de paso, hospital permanente o refugio.

Así funcionará

La recepción de los casos que se atiendan será de aquellos que sean reportados y direccionados a la unidad de emergencia que se dirigirá al punto para brindar el servicio médico y, según corresponda, será trasladado al CBA.

El alcalde Jaime Pumarejo estuvo revisando los últimos detalles para entregar el CBA. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Una vez culmine la recuperación del animal, ingresará al programa de adopción (en caso de no contar previamente con propietario).



Para ello, se implementará una plataforma web para que aquellos ciudadanos interesados en adoptar un animal recuperado puedan postularse y realizar el proceso de manera sencilla.

Cuenta con patrullas para atender emergencias

Este Centro de Bienestar Animal cuenta con el servicio de cuatro patrullas animales, de las cuales dos están dispuestas para servicio de emergencias veterinarias y dos para jornadas de esterilización a caninos y felinos de raza mestiza y/o criolla.



Los horarios para la atención de emergencias van desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., siendo previamente reportadas. Por su parte, las jornadas de esterilización se realizan citando a los usuarios desde las 7:30 a.m. en el punto informado previamente en el agendamiento.



"En el caso de esterilizaciones se hacen únicamente a caninos y felinos de raza mestiza y/o criolla que se encuentren en rango de 4 meses y 8 años, en óptimas condiciones de salud, sin sobrepeso. Para el procedimiento se debe contar con ayuno mínimo de 8 horas de alimento y 4 horas de líquido. En el caso de las hembras, no podrán estar en celo ni en estado de embarazo", subraya en un comunicado de prensa la alcaldía.

