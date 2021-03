Mentira, tema que puso a discutir a Fajardo y Valencia en Barranquilla

Generar mayor conciencia para diferenciar la información falsa de la verídica y evitar difundir este tipo de desinformación fueron algunas de las conclusiones a las que se llegó en el II Foro Norte, de Barranquilla, donde participaron los que se perfilan como precandidatos presidenciales para 2022 y en el que se vivió un momento de tensión.

El evento se llevó a cabo entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. de este jueves en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz y fue organizado por la firma Pava & Díaz Arana, con el apoyo de la Universidad Autónoma del Caribe.



En él participaron, entre otros, Juan Fernando Cristo, Mauricio Cárdenas, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras, Iván Cepeda, Luis Felipe Henao, Efraín Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.



Precisamente estos dos últimos protagonizaron ese momento de tensión, cuando intervenían en el primer panel sobre ‘Comunicación en las redes y propaganda oscura: ¿Libertad de expresión o de agresión?’.



Para el exgobernador de Antioquia, hay una política que está asociada con la mentira, la trampa, con la corrupción, “que es la política del todo vale, la del fin justifica los medios”, en la que no importa como sea y eso justifica cualquier acción, según dijo.

“Es la política donde hay ganar como sea. Y en ese mundo, las ‘fake news’ son herramientas potentes para lograr su objetivo. El objetivo es dañar y agredir al contrincante, y la más afectada es la verdad. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestro país”, dijo Fajardo.



El exgobernador agregó que esas acciones han generado malestar en la ciudadanía y ese malestar se reflejó desde noviembre de 2019, cuando los ciudadanos se expresaron abiertamente.



“En ese mundo aparece la polarización, por polarización entiendo esa forma de la política donde divide el mundo en dos: usted es amigo o enemigo. Esa es la política de la guerra, porque el enemigo hay que destruirlo, y ahí todo vale, porque es la guerra. Esa es la fatalidad para Colombia”, expresó.



A su turno, la senadora Paloma Valencia se refirió directamente a las manifestaciones de Fajardo, indicando que “difería un poco” de él.

“Yo no creo que haya gente que se levante y diga 'me voy a inventar una cosa para dañar a alguien'. Creo que hay un cambio tecnológico, que cambió la percepción de lo que es verdad y eso me parece doctor Fajardo que hay que entenderlo”, aseguró Valencia.



En el II Foro Norte Teoría y Práctica del Buen Gobierno: Democracia y Desinformación, también participaron otros líderes políticos y líderes de opinión, quienes se comprometieron en una gran cruzada contra la desinformación y las fakenews.Conozca algunas de las reacciones a continuación:

Mauricio Cárdenas

“Vivimos hoy dos pandemias: el Covid 19 y otra epidemia compleja que se llama infodemia: la epidemia de la desinformación. Tenemos tal cantidad de información que nos cuesta separar lo verdadero de lo falso y que genera resultados políticos”.

Humberto de la Calle

“El fenómeno no solo es el chisme, sino el enorme deseo de rapidez, todos vamos de afán. Vivimos en una soledad en medio de la mayor irrupción en la intimidad de las personas”.

Juan Fernando Cristo

“El problema no es la polarización. Es el insulto y la incapacidad de dar un debate público”.

Roy Barreras

“No soy amigo de Trump como los uribistas que le hicieron campaña, pero soy amigo de la libertad”.

Dilian Francisca Toro

“Debe haber un estatuto universal para regular plataformas tecnológicas para proteger personas y datos”.

