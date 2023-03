El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Jorge Urquijo, informó en la noche de este martes que tiene identificada a la persona que estaría implicada en las amenazas a periodistas.



“Tenemos una persona identificada. Esta persona dará a conocer ante las autoridades competentes y a quien le parezca sus apreciaciones”, manifestó el general Urquijo.

Esta persona venía acompañada de otras. Al parecer, se dice que estaban armadas. Esto no lo hemos podido verificar

Estas declaraciones las presentó luego de visitar las instalaciones de El Heraldo, medio de comunicación local que, junto con el portal Zona Cero, denunció ser objeto de amenazas por parte de unos individuos.



Según el comandante de la Policía, el caso que se dio en el primer medio mencionado ocurrió en horas de la mañana, cuando el hombre identificado irrumpió en la edificación pidiendo que se divulgara una entrevista de Digno Palomino, líder de ‘Los Costeños’.



“Esta persona venía acompañada de otras. Al parecer, se dice que estaban armadas. Esto no lo hemos podido verificar, estamos valorando toda la información en cámaras de video tanto en el sitio como alrededor”, agregó.



El general Urquijo indicó que todo esto hace parte de las investigaciones y envió un mensaje de tranquilidad al gremio y a la comunidad en general, asegurando que se está haciendo el acompañamiento que sea necesario.

Pronunciamiento del alcalde de Barranquilla

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se solidarizó con los periodistas afectados.



“Nadie tiene el derecho de exigir la publicación de una investigación o de una entrevista. Mucho menos alguien que lo hace utilizando la intimidación y la fuerza, menos puede hacerlo alguien que está privado de la libertad”, expresó el mandatario.

Intolerable la intimidación a medios, le he solicitado a la @PoliciaColombia esclarecer el incidente para que no quede impune y brindar las garantías necesarias a los periodistas. Esta acción refuerza nuestra propuesta de las necesarias reformas al sistema penal y carcelario. pic.twitter.com/tLLFaZYBss — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) March 29, 2023

Pumarejo les exigió a las autoridades que lleguen hasta el fondo de estos incidentes y, si cabe la posibilidad, imputen a los implicados frente a un juez.



“Esto no puede quedar así. No puede volverse paisaje en nuestro país que se amenace a las personas que están tratando de hacer su tarea. Y peor aún que le demos más voz a un delincuente que a una víctima”, añadió el alcalde.



Este miércoles se conoció que, ante la ola de violencia por la que atraviesa Barranquilla, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció un consejo de seguridad la próxima semana en esta ciudad.



BARRANQUILLA

