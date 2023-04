En la noche de este viernes, la directora regional del Sena en Atlántico, Jacqueline Rojas, fue la nueva víctima de la inseguridad en Barranquilla. Según denunció en sus redes sociales, la arrojaron al piso para robarle su camioneta.



Los hechos se presentaron afuera de una droguería ubicada en la carrera 65 con calle 98, del norte de la ciudad, a donde la mujer había acabado de llegar.

Sin embargo, no alcanzó a ingresar, porque fue interceptada por tres sujetos armados que se desplazaban en un carro, la intimidaron y la tiraron al suelo.



De acuerdo con su versión, ella trató de huir, pero los individuos la persiguieron para despojarla de sus pertenencias, documentos y dinero.

Equipo 🙌

Comparto foto y datos de la camioneta que hace varios minutos me robaron.



PLACA: KXO299

MARCA: TOYOTA

LÍNEA: FORTUNER

MODELO: 2022

COLOR: Blanco perlado



Por favor replicar información 🙏. pic.twitter.com/ItGPz3IDJI — Jacqueline Rojas S (@Jackierojass11) April 15, 2023

Jacqueline Rojas compartió los datos del vehículo hurtado

No contentos con eso, los delincuentes huyeron en su vehículo, marca Toyota Fortuner modelo 2022 y de color blanco perlado, con placa KXO-299.



“En esta oportunidad acudo a su solidaridad. Me acaban de robar mi camioneta. Por favor, replicar información. Comparto foto y datos de la camioneta que hace varios minutos me robaron”, indicó la funcionaria en sus redes sociales.



Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no se ha referido a este nuevo caso de inseguridad en la capital del Atlántico.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

