“Te habla ‘Bollo e Yuca’: si no te ríes, te asustas”, dice el humorista cartagenero Pedro Cárdenas Guerrero en un video que le pidió grabar un seguidor, quien aprovechó para pedirle un saludo, tras verlo sentado en la terraza de su casa, ubicada en el barrio La Unión, de Barranquilla.



El ciudadano llegó con su hijo menor de edad, que no paraba de mirar con asombro el rostro y el cabello desordenado de este referente del humor costeño, quien, en vez de echarse a la pena, le viene sacando réditos a su cara “desarmada” desde hace décadas.

Y realmente tuvo una dificultad física que le afectó esa parte del cuerpo, cuando el vehículo en el que se transportaba chocó violentamente contra otro en un accidente que ocurrió hace unos 30 años, saliendo de la capital del Atlántico hacia el corregimiento de Juan Mina.



Según recuerda, él iba de copiloto y, en el fuerte impacto, su rostro pegó contra el panorámico, sufriendo serias lesiones que lo marcaron para el resto de su vida. “La piel se me descolgó”.



“Entonces salió el ‘Hombre más bello de Quilla’, no digamos tan bello. Una cara toda desarmadita, que es lo que le gusta a la gente. En verdad soy maluquito. Dicen que van a hacerme una cirugía plástica, pero hay un problema y es que el plástico no alcanza”, cuenta el hombre con desparpajo.

Las viejas tejas dejaron huecos por donde se metía el agua. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

De las cantinas a la TV a blanco y negro

Cárdenas tiene 70 años y, además de su pasado bailarín, incursionó en la fonomímica en los años 80’s con Ley Martin, Carruso, Montedgardo y Freddy Colombo, dándose a conocer en las cantinas de la ciudad.



De las cantinas aterrizó en la televisión a blanco y negro, con el programa de humor ‘Sabrosón’, en el que buscaban a un personaje ‘corroncho’ como guardaespaldas de ‘Lencho de las Mercedes’, el también humorista Rafael Zequeira.



Lo vistieron de pantalón caqui, abarcas y sombrero vueltiao. El ‘Compae Lencho’ lo comparó con un bollo de yuca y de ahí surgió el personaje que sobrevivió al cambio de programa, en Cheverísimo; se mantuvo en la transición de la televisión a las redes sociales, y no murió en su momento más difícil.



“Tomaba mucho. Una vez me contrataron para un show y en un baile de salsa caí. Tuve fractura de columna. Ahí se me acabó todo. Salí bien de cirugía y ya estando en la cama se me murió del ombligo para abajo. No movía nada. Eso fue una locura, no se lo deseo a nadie”, recuerda.

Vivía encerrado en su cuarto o aferrado a una silla de rueda

Eso le pasó en 2009 y, durante 12 años, Pedro Cárdenas estuvo aferrado a una silla de ruedas. Además del cuidado de sus seres queridos, quienes lo bañaban, lo vestían y lo acompañaban a las citas de control. Tras cumplir con estas, regresaba a encerrarse en su cuarto.



“No quería que nadie me viera. Todos los días lloraba. Llegó el momento en que se me dio por ir a la iglesia. Le dije al Señor que, si me paraba de esa silla de ruedas y me ponía a caminar, dejaba el ron”, señala el hombre.



El humorista afirma que de lunes a lunes los pasaba bebiendo licor. Ya lleva 14 años sin tomar y hace 24 meses que se levantó y dejó esa silla de ruedas. Volvió a movilizarse por sí solo y con el apoyo de un bastón, además de dos clavos en el talón derecho.



Sin embargo, atrás quedaron aquellos bailes que lo llevaron a la fama y las escenas televisivas llenas de adrenalina para divertir a la gente, como lanzarse de una camioneta en movimiento o acostarse en una patineta y pasar rodando por debajo de un vehículo a alta velocidad.

De a poco, su casa se recupera con los fondos recogidos. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Se rebusca en eventos privados o públicos

Desde entonces, se rebusca en la medida de lo posible en todo tipo de eventos, tanto públicos como privados, como cumpleaños, inauguración de proyectos, en parques y en colegios. Va acompañado de Bollo e Yuca y La Muñeca, otro personaje que no deja morir.



Pero cada movimiento calculado, con cuidado, con precaución, para no decaer en la lesión y hasta donde la columna se lo permita.



Ese cambio de vida sí que lo ha sentido. Los ingresos económicos no son los mismos de antes. Y así como el dinero, algunos de los que creía amigos también lo abandonaron y otros lo robaron, según manifiesta.



No obstante, dice que, de los viejos conocidos, aún le queda el ‘Compae Lencho’, con quien se encuentra ocasionalmente, para recordar aquellas épocas, como ‘La Gozadera’, otro espacio televisivo de humor.

Su vivienda empezó a caerse

Como si fuera poco, su vivienda empezó a desmoronarse por deterioro. “Se me estaba cayendo el techo. Llovía más adentro que afuera. Había que tirar trapero todos los días. Los muebles y los electrodomésticos se me estaban dañando”, expresa Cárdenas.



Ante este panorama, el humorista buscó de todas las formas posibles, a través de los eventos. Pero lo que recogía le alcanzaba apenas para ir comprando las láminas del techo. Mientras lograba reunirlas todas, la lluvia arreciaba con todo lo que encontraba en el interior del inmueble.



Se le ocurrió una ‘donatón’, en un evento que llevó a cabo recientemente, donde presentó a Bollo e Yuca, a Remanga y a La Muñeca, con el propósito de acelerar el arreglo de la casa, sin pensar lo que algunos eran capaces de hacer.



“Ya en algunas ocasiones ya le habían hecho reuniones con algunos amigos y gente que lo conoce para recaudar fondos, pero nunca llegaban los fondos, sino que se desviaban, se fueron a terceros, ya que dieron cuentas de otras personas”, asegura Nelsy Soñett, quien ahora labora con Pedro en la creación de contenidos para redes sociales.

Los amigos de Pedro Cárdenas se unieron para darle respaldo. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Bollo e Yuca sigue en la lucha

Ella se unió con otros ‘influencers’ de la ciudad para dar a conocer la situación del humorista y, gracias a esa campaña, han logrado recolectar para la mano de obra, las láminas y la pintura de la casa. Según cuentan, llegaron aportes de todas partes, seguidores del artista, quienes no conocían su presente, e incluso del Distrito de Barranquilla.



“Abrió su propio nequi. Por problemas con sus facciones para verificar su identidad, la plataforma no lo reconocía. Tenía que parpadear y no le tomaba bien la identidad. En ese momento nos reímos mucho”, recuerda Nelsy entre risas.



El ‘Hombre más bello de Barranquilla’ dice que, por los avances que muestran los trabajos en su casa, ya puede “brincar en un solo pie” de la tranquilidad que le produce al garantizarle un techo digno a su pareja, aquella mujer de 51 años que ha estado con él en las buenas y en las malas.



Hoy en día, ella padece de alzheimer y él se ha encargado de cuidarla, vestirla, alimentarla y brindarle amor. Son ellos dos los que han quedado en una vivienda que paulatinamente se recupera, aunque aún les falten cosas, como alimentos y atención en salud.



“Esa neverita es una ‘Triple A’… Pura agua (risas)”, dice Pedro Cárdenas, el hombre que le pone la dosis de humor a los días soleados y grises.

