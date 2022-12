Los informes oficiales de las clínicas sobre la atención y recepción de pacientes con quemaduras durante la tradicional noche de Navidad reportan un hombre, de 33 años, con lesiones por pólvora en Barranquilla.



(Lea también: Video: extraño comportamiento de un hombre que ingería licor y terminó ‘poseído’)



De acuerdo con el reporte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital (Crue), el paciente ingresó con quemaduras de primer grado en un dedo de la mano izquierda a causa de manipulación de pólvora.

Según el informe entregado por el Instituto Nacional de Salud (INS), en lo que va de diciembre, la ciudad registra nueve casos relacionados con afectaciones en la salud por el uso de pólvora. Para esta misma fecha en 2021, la ciudad reportó seis casos.



La Secretaría de Salud del Distrito señaló que los barrios donde se han reportado los casos en este mes son: Villa Caracas, Las Nieves, Simón Bolívar, La Alboraya, El Carmen, Carrizal, Santo Domingo y Las Gardenias.



(Además: Murió patrullero de la Policía en accidente: chocó contra una baranda metálica)

La pólvora está prohibida en la ciudad

Por lo anterior, las autoridades reiteran su llamado en todas las localidades para tener en cuenta las medidas de prevención y cumplimiento frente al no uso, no venta y cero fabricación y manipulación de pólvora en la ciudad.



“Los casos de quemaduras reflejan que no estamos siendo conscientes del respeto a la vida. Una quemadura deja secuelas no solo físicas, sino afectaciones en la salud mental del lesionado y de sus seres queridos”, dijo el secretario de Salud, Humberto Mendoza.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Trágico accidente de tránsito en plena Navidad dejó dos muertos y 15 heridos

- Regalo mortal: así sobrevivió un joven tras tomar licor adulterado en Navidad

- Mi hija murió en un absurdo accidente y habría cumplido años en Navidad