“No tengo ni siquiera para comerme una empanada. Me regalan una colaboración. Muy buenas tardes”, fueron algunas de las palabras que expresó un sujeto herido, sin camisa y lleno de sangre, que se subió a un bus en Barranquilla.

(Lea también: Barranquilla: vence plazo para pagar Derecho del Tránsito 2023 con descuento).

El 31 de marzo, a eso de las 7:09 de la mañana, a través de la cuenta de Twitter CTV Barranquilla, fue publicado un video en el que se logra ver como el hombre herido empieza a exigir de manera agresiva a los viajeros que le dieran dinero.

Mientras el conductor del vehículo, quien ya le había dado una colaboración, le exigía al hombre que por favor se bajara, varios de los pasajeros empezaron a brindarle la ayuda que el hombre pedía.

“Toma, toma, bájate, bájate”, expresaba uno de las pasajeros.

Sin embargo, otros de los pasajeros insistían en que no se le diera ningún tipo de ayuda, a lo que algunos respondían que le dieran algo, para que por favor se bajara del vehículo.

​

Pasados varios minutos, el sujeto herido y desesperado, emprendió su camino y se bajó por la puerta trasera del bus.

(Siga leyendo: Hurto a local deja un joven muerto y a presunto homicida herido por la comunidad).

Momentos de temor vivieron los pasajeros de un bus en la ciudad de Barranquilla, puesto que un sujeto herido se subió al vehículo, a exigir de manera agresiva que le dieran dinero. #CtvBarranquillaEnTodasPartes pic.twitter.com/6DRckQkHJA — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) March 31, 2023

Ante el suceso los internautas no dudaron en responder ante el video haciendo comentarios como, “Cómo se monta una persona herida a un bus con sensor”, “por lo menos educado el señor”, “Ni en bus, ni a pie, ni en restaurantes, ni en la esquina o puerta de la casa, está uno tranquilo”, “Nivel de frustración de ese señor no conseguir trabajo ni dinero. A veces la frustración lo pone a uno así. No lo justifico pero hay que ver los dos puntos de vista”.

Esta situación ocurre en medio de la inseguridad que vive el departamento, un tema que preocupa tanto a la ciudadanía como a las autoridades.



Durante el debate de control político realizado el pasado 28 de marzo en el Congreso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez anunció que se va a realizar un consejo de seguridad la próxima semana para abordar este asunto.

De acuerdo con 'Pares, Fundación Paz & Reconciliación', desde el año 2021, la situación de seguridad en Barranquilla se ha complicado debido a las disputas entre bandas criminales y organizaciones armadas que compiten por el control de las rentas ilegales y las rutas en esta zona.

Finalmente, según la Línea Convivencia y Seguridad de Pares, en 2021 el hurto a personas aumentó un 27%, mientras que la extorsión y las amenazas también experimentaron un aumento significativo del 38% y 110%, respectivamente. Y para el 2022, estas tendencias preocupantes se agravaron aún más, con aumentos del 48% en el hurto a personas, 122% en la extorsión y 22% en las amenazas en comparación con el año anterior.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO​

Más noticias en EL TIEMPO

Capturan a presunto jefe de sicarios de la banda delincuencial Los Costeños

En video: reportan bloqueos por encapuchados en la Universidad del Atlántico

La alerta que lanzan las autoridades por fuertes vientos y olas en Barranquilla