El colombiano que empezó como obrero y ahora dirige millonario ‘neobanco’ en Europa

Harold Correa jamás se imaginó que salir a aventurar hace dos años como turista a una ciudad totalmente distinta a su tierra natal, Barranquilla, lo iba a conducir a un exitoso proyecto que hoy lo tiene en boca de todos, especialmente de la comunidad migrante en Europa.



Con la finalidad de buscar nuevos y mejores horizontes, el hombre empacó maletas y abordó un vuelo con rumbo a Madrid. Recuerda que viajó “sin documentos” a la capital española y prácticamente tuvo que empezar de cero.

“Buscando nuevas oportunidades, decido venirme a estudiar a Europa con poco dinero, sin papeles y como turista. He vivido la inmigración desde todos los escalones, comenzando desde abajo y sufrí la exclusión financiera, la sufre mi familia y amigos así como mi comunidad colombiana”, recuerda el barranquillero, de 47 años.



Pero regresarse no era una opción para él y, poniéndole el pecho a las adversidades propias de un ciudadano alejado del calor del hogar, decidió ponerse a trabajar. Se rebuscaba como obrero de construcción y mensajero, mientras estudiaba una maestría en Digitalización Bancaria.



De acuerdo con la información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, actualmente hay cerca de 2,7 millones de inmigrantes colombianos en el continente europeo.



De esa cifra, se desprende que 1,5 millones están en España y, de esta población, una gran parte son barranquilleros, quienes a raíz de su estado migratorio irregular no pueden abrir una cuenta bancaria.



Con los ingresos que obtenía en sus labores del día a día y, adicionalmente, gracias a su formación académica, vivió por experiencia propia las dificultades que deben enfrentar sus coterráneos para administrar sus recursos económicos, teniendo en cuenta que no contaba con cierta documentación.

Harold Correa tiene 47 años. Foto: Harold Correa

Así surgió Íkualo

Así fue como Correa se ideó una estrategia para resolver la problemática suya y de millones de inmigrantes en el ‘viejo continente’: creó un proyecto de emprendimiento que facilita los trámites con respecto al movimiento de dinero, principalmente.



“Soy un emprendedor apasionado por las finanzas y la tecnología, emprendedor en serie, fundador del primer Neobanco creado para la comunidad migrante que reside en Europa”, se describe.



Se refiere a la invención de Íkualo, una central financiera que desde el pasado 30 de noviembre comenzó a operar inicialmente en España y a principios de este año se proyecta empezar a funcionar en Reino Unido.



Su emprendimiento surgió con el objetivo de promover la inclusión financiera de una creciente población que “históricamente ha sido rechazada por su situación migratoria”, según expresa Harold.



Lo hizo pensando en resolver esta problemática y en beneficiar a barranquilleros y demás inmigrantes en Europa que, por no contar con un certificado de residencia al día no pueden acceder a los servicios de la banca tradicional.



O que, en otra situación a la que se enfrentan, tienen que pagar comisiones “muy costosas” para crear una cuenta de ahorros.



“Íkualo es igualdad, es inclusión, son dos aspectos muy importantes en nuestra misión. Es una extensión y visión de unir tecnología para ayudar a toda la comunidad migrante a mejorar su vida. Íkualo es el desafío constante al status Quo, al salir de lo establecido y ofrecer oportunidades a quienes lo necesitan”, explica.

Facebook Twitter Linkedin

La empresa tiene ahora un millonario avalúo. Foto: Suministrada Harold Correa

El paso a paso para usar la app

Pero, ¿cómo funciona Íkualo? Su fundador precisa que cualquier inmigrante colombiano en Europa puede descargar la app desde un celular o tableta que cuente con internet o datos. Luego, en menos de 72 horas, podrá crear gratis una cuenta virtual con solo su pasaporte al día.



Este sistema le permitirá enviar dinero, tener una tarjeta débito en máximo tres días, con la cual podrá acceder a microcréditos y a otros productos de servicio, como transferencias de dinero internacionales.



Asimismo, pagar facturas y seguros de repatriación, hacer recargas de celulares prepago, comprar productos de supermercado que serán entregados en máximo una hora en su país de origen y, además, podrán tramitar préstamos hipotecarios para adquirir vivienda.



El emprendedor asegura que, a partir de junio de este año, tendrán acceso a créditos de bajo monto desde 50 hasta 3.000 euros, que estarán sujetos a que la persona no esté reportada en centrales de riesgo.



“Para abrir la cuenta bancaria, el neobanco solo les exigirá a los inmigrantes tres requisitos: uno, residir en Europa; dos, tener el pasaporte al día; y tres, pasar un proceso de verificación de identidad (KYC – ‘Know your client’) que tardará máximo siete minutos”, señala el barranquillero.



Con el fin de garantizar seguridad al usuario, esta Fintech cuenta con la licencia de entidad de dinero electrónico europea, lo que certifica que su operación cumpla con todas las normas y leyes financieras inicialmente de España y próximamente del Reino Unido, según explica.

El millonario avalúo del neobanco

Tras un mes y medio de operaciones, Harold Correa hace un balance del funcionamiento de la app, que posee una licencia con respaldo garantizado del banco europeo y de España, y con un seguro en cada cuenta de 250 mil euros.



“El balance es positivo y con ganas de seguir añadiendo productos que nos piden nuestros usuarios. A pesar de que recién inició operaciones, la SuperApp ya tiene activos 39.000 usuarios, de estos 12.500 son inmigrantes colombianos”, precisa.



De igual manera, indica que trabajar con IA, analítica, cloud, blockchain para las remesas, Big Data y tecnología de punta, al ser una Fintech, los lleva “a muchos retos y quizás uno de los más complejos es el de ‘compliance’”.



Entre esos nuevos productos para mejorar y darle un plus a la app, Harold agrega que está trabajando en otras herramientas de producto, como por ejemplo remesas con blockchain y otros que vendrían más adelante y que tienen que ver con AI.



“Tenemos atención al cliente vía telefónica, chat, vía email, 24 horas al día. He pasado de construir una súper App desde cero a estar valorada ahora mismo en 4 millones de euros y, seguramente, en poco tiempo siga subiendo esa valoración, es un sueño hecho realidad y no voy a parar hasta convertir a Íkualo en el Neobanco que todo migrante que viva en Europa utilice. Venimos a ayudar a toda nuestra comunidad, esa es nuestra misión”, agrega Harold.



Ese es el trabajo de Harold Correa, el emprendedor barranquillero que se fue a España a buscar un mejor futuro y terminó inventando una app que le ha facilitado las diligencias a miles de inmigrantes.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En X: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com