Luis Guillermo Acevedo Herrera, un joven de 19 años, fue asesinado la noche del jueves, en la calle 70 con carrera 18, frente a las instalaciones de la Institución Educativa Distrital La Salle del barrio El Valle, Suroccidente de Barranquilla.



El joven era hijo del abogado y líder social del mencionado barrio, Guillermo Acevedo Gómez. A la víctima le propinaron al menos cuatro disparos.

De acuerdo con testigos del hecho criminal, el sicario se bajó de una motocicleta de alto cilindraje y caminó hasta donde se encontraba Acevedo en compañía de su hijo de 4 años y otras personas.



Relatan personas en el lugar, que el joven corrió buscando refugio en casa de su suegra, pero fue alcanzado por los disparos. El niño resultó ileso.



Tras cometer el crimen, el sujeto salió corriendo, atravesó la calle, y se subió nuevamente en la moto que lo esperaba con un cómplice.



La víctima quedó malherida en el lugar y llevada al Camino Adela de Char, pero minutos después se confirmó su muerte.



En las afueras de Medicina Legal, en Barranquilla, el padre de Luis Guillermo aseguró que "no tenía problemas, no tenía antecedentes. Mi hijo era un hombre de buen perfil, estudiante universitario, buen amigo, hombre alegre".



El líder social pide a las autoridades que el crimen de su hijo no quede impune.

"Este baño de sangre que hay en la ciudad tocó a mi puerta y que no me lo vayan a encasillar en las frías estadísticas de un caso más. Que se investigue, que no vaya a quedar impune su muerte", dijo.



Luis Guillermo cumpliría 20 años el próximo 22 de enero, y estudiaba administración financiera.