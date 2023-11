Barranquilla: habilitan nuevos senderos del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín al público

Desde este fin de semana los las personas interesadas en conocer el ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín encontrarán un nuevo atractivo.



Se trata de la Unidad Funcional 2, cuya extensión es de 2.5 kilómetros y de la que decenas de personas podrán disfrutar para complementar su experiencia por los senderos del denominado ecosistema estuario del parque.

Los turistas ya tienen un nuevo sitio para visitar en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Entre los atractivos que ofrece este nuevo espacio se encuentran: la vista de las aguas recuperadas de la ciénaga, el avistamiento de aves y las faenas de pesca artesanal, que tradicional e históricamente se dan en la zona por cuenta de asociaciones de pescadores de los barrios Las Flores y La Playa.



El horario habilitado por el Distrito para la UF2 será de martes a domingo, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.; por otra parte, se mantiene el horario habitual de la UF1 desde las 2:00 p.m. los sábados y desde las 6:00 a.m. los domingos.



En cuanto al acceso para ambas unidades funcionales, para cualquier día en que visiten el ecoparque, se debe tener en cuenta que el último ingreso será a las 5:00 p.m.



Además, se mantendrán las obras de ramales, nuevos accesos contemplados en la construcción del proyecto para mejorar la experiencia de entrada y salida al ecoparque y las zonas atractivas complementarias que hacen parte de la siguiente fase de este encanto natural.

Las recomendaciones si planea ir

A todos los visitantes del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín se les recomienda llevar sus termos con agua para evitar el uso de plásticos de un solo uso y la contaminación del medio ambiente, así como se prohíbe el ingreso de mascotas y el uso de cigarrillos convencionales y electrónicos. Además, se recomienda llevar ropa cómoda, gorra, protección solar y calzado cerrado, preferiblemente tenis.



Fue habilitado parcialmente y sin costo -de manera temporal- el parqueadero; sin embargo, se sigue recomendando usar transporte público debido a que una vez se complete su aforo, se suspenderá el ingreso de vehículos y no se podrá estacionar sobre la vía.



Recuerde que no se permite el ingreso de bicicletas, patines o patinetas y solo hay baños ecológicos en la zona de la entrada.



Durante la visita al ecoparque, se deberá circular siempre por la derecha, evitar maltratar las pasarelas de los senderos y, para avistamiento de aves, guardar silencio y no reproducir música.

