El taxímetro: otro proceso que intentan desde los 70’s en Barranquilla

“Cero y van tantos intentos…”. Ese es el comentario que hacen los taxistas, quienes, a través de la organización Sinchotaxis, piden una vez más agilizar los procesos para concretar el taxímetro, un proyecto del cual se viene hablando desde los 70’s en Barranquilla.

Históricamente se habla del tema desde 1972, aproximadamente, cuando llegaron a instalar los primeros aparatos. Desde entonces y hasta el 2000, el sistema se desinstala por desacuerdos, se frustra en mitad del proceso, se presentan aplazamientos o queda en el limbo, como pasó hasta 2018.



Para el presidente de Sinchotaxis en Barranquilla, Jorge Guerrero, la ciudad está en mora de tener el taxímetro ante las discusiones que se generan entre taxistas y usuarios por el valor de las carreras y por la permanencia de plataformas móviles ilegales.



“En el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) desde diciembre se está haciendo estudio y nada se conoce al respeto, ¿será que tendremos que esperar diez años más? Pedimos celeridad en el proceso, porque nos están afectando mucho”, dijo el directivo sindical.

El representante de los taxistas en la ciudad y el área metropolitana explicó que, además de las discusiones con usuarios, no hay una tabla reguladora actualizada de tarifas que tendría que venir enlazada con el taxímetro.



“De nada sirve que actualicen una tarifa y la saquen en un papel. Si no hay un aparato que regule y se sepa que sí se va a cobrar, de nada va a servir. Pueden ser las mejores tarifas del mundo, pero si no hay taxímetro, queda al libre albedrío”, indica Guerrero.

Gremios y algunos usuarios piden que el aparato se implemente en los próximos meses. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Socialización del proceso en curso

El presidente de Sinchotaxis destacó que esta petición que están haciendo ahora está siendo respondida por el AMB, que ha retomado el tema y les han anunciado –según cuenta– que en tres meses estarán implementando el aparato tecnológico.



Este proceso consta de socializaciones entre las autoridades y el gremio de taxistas, como las que hubo hasta el año pasado, cuando conocieron la idea de usar un aparato manejado satelitalmente por la Alcaldía y cuya implementación no tendría costo alguno.

“No terminamos de entender, porque nada es gratis. El software que nos presentaron es muy bueno. Sabríamos qué está haciendo un carro y lo recaudado queda registrado en el taxímetro, cosa que nos serviría, porque estamos en el proceso de implementación de seguridad social”, sostuvo Guerrero.



Se refiere a la necesidad de conocer cuánto percibe un taxista a diario para evaluar el cobro de la seguridad social; siendo esta otra de las razones para la implementación de los taxímetros en aproximadamente 17.260 taxis que se censaron hace cuatro años en Barranquilla y su área metropolitana.

Detalles del sistema

Guerrero agregó que, según las socializaciones, inicialmente no se trataría de un taxímetro convencional, sino de un sistema inteligente de cobro –tal como estaría rotulado--, lejos de ser manipulado y con otras garantías.



“Una cosa es que nos presentaran un programa en diapositivas, pero físicamente no tenemos los resultados de unas pruebas, no tenemos nada. Ha habido siete intentos de colocar el taxímetro y ha sido un fracaso. Hoy en día es la falta de voluntad política”, dijo Guerrero.

El líder gremial resaltó que, con un taxímetro, los taxistas retomarían la confianza de los pasajeros por el valor real de la carrera y en una época en la que las plataformas tecnológicas “le han robado muchos pasajeros al gremio”.



EL TIEMPO consultó sobre el proceso al AMB, que indicó que se pronunciará de manera oficial al respecto la próxima semana. Sin embargo, una fuente de la entidad señaló que se encuentran afinando detalles de la estructuración para anunciar fechas y cronogramas.

