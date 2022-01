En una década de su existencia, el Premio Nacional de Cuento La Cueva fue dominado por los varones. Pero en la edición que fue premiada en la noche de este miércoles, en el restaurante-bar barranquillero único en el mundo, se rompió el hechizo. ¡Y de qué manera!



No solo con la persona que ocupó el primer lugar, la bogotana Yulieth Mora Garzón, sino que quienes la siguieron también son mujeres: el segundo y tercer lugares.

'Qué te hizo apagar la luz y quedarte adentro', de Mora Garzón, fue el cuento ganador y la autora recibió 20 millones de pesos.



Laura Victoria Bolaño Pérez, con 'El Contacto', la escoltó y recibió tres millones de pesos, mientras Lucía Vargas Caparrós, con 'Lo único que hay es este fuego', quedó en tercer lugar y recibió dos millones de pesos. Vargas es argentina residenciada en Colombia.



El escritor Santiago Gamboa, la escritora y editora Beatriz Vanegas Athías y el escritor John Jairo Junieles, quien conformaron el jurado, decidieron que se diera mención de honor a los dos siguientes lugares: el cuarto, 'Las uvas crecen al mirarse entre sí', de Andrés Correa Castaño y 'Los últimos días del Gringo Viejo', de Joaquín Robles Zabala, respectivamente.



"Creo que la recepción de lo que hacemos ha cambiado y es bello, pero es una pena que hasta ahora esté sucediendo", dijo Mora Garzón, que elogió el concurso de La Cueva. "Así que este premio ha sido fundamental para los cuentistas los últimos diez años".

La bogotana Yulieth Mora Garzón fue la ganadora. Foto: Prensa La Cueva

La jurado Vanegas Athías elogió que la ganadora sea una mujer, por primera vez en 10 años. Y dijo que encontró "en sus lecturas que, en general, los temas abordados, dan cuenta de la exploración de las relaciones familiares, de los conflictos de género, de la más reciente versión de la violencia y de temas fantásticos. Todos presentados con mucha sutileza y cuidado en la construcción estética".



Otro jurado, Junieles, dijo que en estos tiempos de incertidumbre con los cuentos que leyó "está representada -con gritos, murmullos y silencios- toda esa naturaleza humana, hermosa y terrible, de la que hacemos parte. En un país tan convulso como Colombia, en el que siempre nos sentimos al filo del acantilado, mientras bailamos con los ojos cerrados, me da mucha esperanza comprobar que sigue tan viva la pasión por la literatura".



El presidente del jurado, Santiago Gamboa, elogió la calidad de los trabajos y dijo que cinco de ellos han podido ocupar el primer lugar, al tiempo que le llamó la atención la variedad de temas.

"De un lado los problemas del país, en el caso de los autores colombianos: masacres, asesinatos, crueldad, injusticia. Otro buen porcentaje, yo diría mayoritario, se refirió a temas familiares. Es común que los autores con menos experiencia incurran en historias de familia, y en este caso hubo multitud de narraciones sobre madres, padres o abuelos, entrelazadas con temas regionales (sobre todo rurales). El amor y el erotismo también estuvieron presentes, e incluso la ciencia ficción", dijo.



En 10 años, la Fundación La Cueva ha recibido 12.284 historias en este concurso, que es posible gracias a firmas como Sura, Fundación Sura, Promigas, Tebsa y Bancolombia.



"Hoy la Fundación La Cueva ratifica que, el importantísimo legado dejado por un grupo de entrañables amigos que experimentaron, que buscaron otros caminos y otras posibilidades de la palabra, el cine, la plástica, y que lograron valiosos hallazgos estéticos y artísticos, no solo está en buenas manos, sino que continúa su curso", remató La Cueva.



En la noche de este miércoles, durante la entrega, hubo una tertulia llamada ‘El grupo y el cuento’, liderada por Santiago Gamboa.

Los cuentos para la antología 2022

Los cinco galardonados, y estos finalistas integrarán la antología que se publicará este año:



‘A todo timbal’ (Deivis Bolívar Rangel), ‘Aire salino’ (Santiago Gallego), ‘Los diez y los trece’ (Yubely Vahos Hernández), ‘Lavandería 508’ (Paula Rojas Rodríguez), ‘Así es como se veía el mar’ (Cristian Romero).



Asimismo, ‘El día que acompañé a papá’ (Annie Montenegro Velasco),

‘VS 9257’ (Gabriel Rodríguez-Páez), ‘Verde limón’ (Katty León Zuluaga), ‘Yo, mi padre’ (Junior Lobaton Bermúdez), ‘El ascensor’ (Beatriz Peña Trujillo), ‘Los primos’ (los pactos de silencio) (Ruby Becerra Velásquez), ‘Este circo se abstiene de mostrar al baterista’ (Alejandro Cortés González).



Además, ‘Los últimos arañazos en el piso’ (José Castilla Parra), ‘Nacira’ (Cristian Peña Turizo), ‘La víbora’ (Andrea Contreras Monsalve), ‘La lluvia y las moscas’ (Andrés Sarmiento Villegas), ‘I'll never go back to Havana’ (Álvaro Lozano Gutiérrez), ‘Tacha y el fotógrafo’ (Federico Vélez), ‘Cuaderno de dibujo’ (Sebastián Gaviria Quintero), ‘Accidentes’ (Andrés Carrillo Alvear).



BARRANQUILLA

