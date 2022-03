Una grave infección llevó al hijo recién nacido de Yoleiny Romero al Centro de Recuperación Nutricional que tiene Barranquilla. Necesitaba atención integral y eso fue lo que le ofrecieron desde allí para que saliera sano y fuerte.



La mujer, de 23 años, cuenta que los médicos han estado guiando y muy pendientes de él y de cuidarlo. En este lugar, recibe los medicamentos que los doctores le han diagnosticado para que él mejore.

“Han sido muy atentos con su cuidado nutricional, su peso, nos dan charlas sobre alimentación, lo cual resulta beneficioso para mí, porque soy madre primeriza y toda la información que nos proporciona es importante, porque son cosas que no sabía y a mi bebé le beneficia, por lo que me da tranquilidad”, dijo Romero.



De acuerdo con Bladimiro Aguilar, médico gestor del Centro de Recuperación Nutricional Rosour, el punto de atención tiene un impacto en la ciudad, no solo en el suroccidente, porque reciben a niños de todos los sectores, brindándoles tratamiento conjunto al bebé y a su núcleo familiar.



“Gracias a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gestión Social, Icbf y a la red pública del Distrito se viene prestando esta atención, y se está buscando esa clase de pacientes con desnutrición para ser atendidos”, apuntó el galeno.



Fortalecer la seguridad alimentaria, principalmente en la primera infancia, ha sido uno de los restos de la actual administración distrital, por lo que puso en marcha una estrategia integral con el propósito de garantizar acompañamiento en los primeros años de vida.

El panorama nutricional infantil en la ciudad

De acuerdo con cifras del Distrito, el 83 por ciento de los niños de la ciudad tienen un peso adecuado según la talla, el 3,2 por ciento presentan riesgo de desnutrición entre moderada y severa, y el 13 por ciento restante tiene riesgo de obesidad.



Además, un estudio realizado por la Fundación Éxito, utilizando diversos datos de cerca de 1.200 municipios, estima que el índice de desnutrición crónica infantil, a 2021 en Colombia, clasifica a Barranquilla como “sobresaliente”.



De acuerdo con el gerente de Desarrollo Social, Alfredo Carbonell, a través del programa de Primera Infancia se ha logrado beneficiar a más de 48.000 pequeños que son beneficiados en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).



Entre tanto, cerca de 128.000 menores son atendidos con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), recibiendo atención y seguimiento junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Así opera el Centro de Recuperación Nutricional

Desde hace 11 años, el Centro de Recuperación Nutricional Rosour, ubicado en el corazón de la localidad Suroccidente, funciona como una herramienta de atención sanitaria de primer nivel para impactar a niños menores de 5 años.



Opera con cuadros nutricionales complejos, siendo valorados con los servicios de medicina general, pediatría, trabajo social, nutrición, dietética y servicio farmacéutico.



El gerente de Desarrollo Social explica que este centro trabaja de manera articulada a la red pública hospitalaria de Barranquilla para atender especialmente a niños menores de cinco años con problemas de bajo peso y baja talla.



“Es una estrategia que nos ha permitido reducir los índices de desnutrición y se ha vuelto un modelo en la costa Atlántica, atendiendo niños no solamente de municipios del Atlántico y demás departamentos de la costa Caribe”, expresó el funcionario.

Agregó que también se atiende a la población migrante, complementando la estrategia del Distrito por mantenerse cerca de las necesidades de las familias y orientando importantes esfuerzos hacia la recuperación nutricional infantil.



Una vez los menores ingresan, reciben la atención necesaria con valoración, orientación psicológica, suplementos nutricionales, orientación médica y, si es caso, con remisión médica a la red hospitalaria.



