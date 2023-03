El Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) sigue vigente en el transporte, según afirmó el director del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), Libardo García.



(Lea también: En video: el susto de presunto ladrón de bus que provocó burlas en Barranquilla)



El funcionario se refirió a este tema, luego de que el Tribunal Administrativo del Atlántico fallara en segunda instancia a favor de una sentencia proferida por el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.

Ese Acuerdo Metropolitano fue sustituido por uno del año 2019, que es el que está vigente FACEBOOK

TWITTER

En esta, fue declarada la nulidad del Acuerdo Metropolitano No 005 de 2016, que fue expedido por la autoridad del transporte público en la ciudad y el área metropolitana, y de la Resolución No 278 de 2016, también suscrito por la entidad.



Hay que recordar que el FET se estableció como un componente de la tarifa del transporte público colectivo destinado a la sostenibilidad del sistema integrado de transporte masivo Transmetro.



“Ese Acuerdo Metropolitano fue sustituido por uno del año 2019, que es el que está vigente. El que están ahora mismo demandando y fallando sobre él es uno que ya se encuentra derogado”, explicó el director del AMB.



De acuerdo con el Acuerdo vigente (2019), está estipulado que de la tarifa que paga el usuario se destinan 200 pesos para Transmetro.

La cifra recaudada desde el año 2016

Ha servido para dar sostenibilidad a Transmetro. Ha sido la salvación FACEBOOK

TWITTER

Libardo García agregó que el nuevo Acuerdo Metropolitano se encuentra soportado en el Plan Nacional de Desarrollo actual, en la Ley 1955 de 2019, que establece que se pueden incorporar factores tarifarios de un sistema a otro.



“Lo que se hace acá, que es un componente del pasaje del colectivo va para subsidiar al masivo, y esa nueva norma es la que soporta el Acuerdo Metropolitano que está vigente desde 2019 y sobre ese no se han pronunciado en la demanda”, manifestó García.



En ese sentido, el funcionario insistió en que el FET se mantiene vigente y con todo el soporte normativo para seguir aplicando el cobro, logrando recaudar más de 93.600 millones de pesos en siete años, de acuerdo con cifras oficiales.



“Desde su creación en el 2016 se han recaudado $ 93.618.035.169, que ha servido para dar sostenibilidad a Transmetro. Ha sido la salvación para Transmetro, para poder mitigar el impacto de la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa que se le cobra al usuario”, cerró el director del AMB.

Los argumentos de las partes involucradas

Hay que tener en cuenta que la parte demandante sustentó que el AMB creó una tasa sin tener facultades, con las que sí cuentan en el Senado, Asambleas departamentales o Concejos municipales o distritales.



(Además: El trágico accidente en el que murió una persona y cuatro más resultaron heridas)



Por su parte, la demandada señaló: “La creación y reglamentación del Fondo de Estabilización Tarifaria no constituye una tasa, sino que corresponde a un precio público, por lo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de esta demanda”.



Mientras que el fallo del Tribunal indica: “Dicho aporte establecido en el Acuerdo 005 de 2016 y reglamentado por la Resolución No 278 del mismo año, no ostenta las características propias de una tasa, y por el contrario, cumple con los presupuestos para que sea precio público, ya que la tarifa de servicio público de transporte corresponde a una prestación que se cancela por la utilización del mismo, generando utilidades o una rentabilidad para las Cooperativas que cuentan con la autorización del Área Metropolitana de Barranquilla”.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Abren investigación por irregularidades del PAE en Lorica, Córdoba

- Así avanzan los procesos de presunta corrupción contra Caicedo en Magdalena

- Dos fuertes temblores sacuden al Pacífico colombiano: ¿los sintió?