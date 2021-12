Por esta época, en pleno auge de las nuevas tecnologías, algo en común tienen las cartas a ‘Papá Noel’ o a los padres barranquilleros: un celular, una Tablet o video juegos. Pero, en el barrio Rebolo, los juguetes de madera que funcionan a los empujones aún aparecen en las ofertas.



(Lea también: Prostitución ofrecida en línea, problema que se hace grande en Barranquilla)



Se trata de la feria de juguetes que mueve la economía informal en este sector de la localidad Suroriente, en la capital del Atlántico, donde hacedores de la tradición exponen artículos que previamente hicieron con el material reciclado en las terrazas, sobre la calle 17, para la venta.

Por décadas, esta cultura siempre ha existido. He ido evolucionando en la forma de hacer este arte, porque antes se pintaba con pinceles FACEBOOK

TWITTER

Uno de los que no deja morir la acostumbrada labor, cuya demanda aumenta cuando se aproxima el 24 de diciembre, es Breiner Vásquez Márquez, quien no pasaba de los 10 años cuando ya sabía pulir la madera para darle forma de un camioncito de carga.



A él le enseñó el papá, quien aprendió la técnica del abuelo y así sucesivamente hasta cubrir varias generaciones de la familia que, desde octubre de cada año, se ponen manos a la obra para crear juguetes que sirven de regalos en la ‘Noche Buena’.



“Por décadas, esta cultura siempre ha existido. He ido evolucionando en la forma de hacer este arte, porque antes se pintaba con pinceles y no se veía tan realista como se ve ahora”, dice Vásquez, que se desempeña como pintor a sus 31 años.



Y así se refleja en los coloridos caballos de madera donde se montan los niños para mecerse, los carros, camitas, mesas y cocinas infantiles, que exigen todo un proceso, el cual arranca desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada en los callejones del barrio, donde reposan las máquinas.

La microempresa que genera empleo a vecinos

Facebook Twitter Linkedin

Así lucen los camioncitos tras pasar por la pulidora y antes de avanzar en la pintura. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

“La madera viene en bruto, yo la paso al que la maquilla y lo va dejando pulido. De ahí pasa a otras manos que es el que le echa la base. Y, cuando llega a mis manos, debo darle el último toque, con colores y dibujos”, explica Vásquez, quien desde hace 11 años se dedica de lleno a esta labor.



Las creaciones no pierden ningún detalle. Las réplicas de los carros poseen cabinas y hasta los rines de madera en sus llantas, mientras que los mecedores son personalizados con el nombre y foto del destinatario, y sus dibujos animados favoritos.



“En un día no revuelvo los juguetes, porque me enredo. Diario puedo sacar 15 mecedoras, otro día 10 mulitas, al día siguiente 10 camiones, con las cocinas sí me demoro más, porque lleva más trabajo”, sostiene el rebolero.



A ese ritmo, la microempresa de Vásquez genera empleo para unas 10 personas, aproximadamente. En algunas jornadas puede apoyarse con cinco ayudantes y otras veces recurre a todos.



“Estos juguetes se siguen vendiendo, porque la gente de este barrio son de escasos recursos, donde ellos no tienen una entrada estable. Llega diciembre y se rebuscan para apartar el cupo. Entonces es difícil que eso se pierda”, asegura el pintor, quien señala que este ejercicio puede convertirse fácilmente en patrimonio.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el aspecto que toman los mecedores infantiles personalizados durante la fase de pintura. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

(Le puede interesar: Cayó otro poste sobre establecimiento comercial del centro de Barranquilla)

El aporte a la preservación del medio ambiente

Tenemos clientes que, cuando eran niños, los traían hasta acá a comprarles sus regalos. Ahora son ellos los que vienen, pero a comprarles a sus hijos FACEBOOK

TWITTER

En la nueva generación de fabricantes informales de juguetes de madera también está el barranquillero Elías Domínguez Gámez. Tiene 24 años y su hermano mayor le enseñó a los 10 años a hacer casitas, carros y hasta réplica de billares.



“En este año, la gente se ha acercado bastante a comprar y eso significa que la tradición se mantiene. Tenemos clientes que, cuando eran niños, los traían hasta acá a comprarles sus regalos. Ahora son ellos los que vienen, pero a comprarles a sus hijos”, cuenta.



Agrega que la preferencia de un sector de la ciudadanía por estos detalles también se debe a la calidad del trabajo, el cual sigue siendo recomendado, además, por lo que significa para el medio ambiente.



“En el proceso, la parte del reciclaje es importante, porque la madera viene de las estibas. Uno las reutiliza, las desarma y con eso sacamos estos carros y mecedores, como se puede ver”, expresa el joven.



El resultado final es cualquier tipo de juguetes fabricado en madera que hará feliz a los niños en la Navidad y les permitirá a estos hacedores llevar el sustento a sus hogares.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más contenidos de Colombia:

- Lo que se sabe del crucero con 7 personas contagiadas de covid en Cartagena

- Hombre le arrancó el labio inferior a su pareja sentimental en Cesar

- La historia del cementerio libre donde entierran a quienes no creen en Dios