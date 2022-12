“No nos corten la ilusión, que no tengamos una Navidad triste y menos para mis hijos que todos los días me preguntan por mi hermano. Eso es lo que más nos parte el alma, porque de repente mencionan a su tío. Queremos su libertad”.



Lea también: La emotiva despedida a bombero que murió al socorrer incendio en Barranquilla



Este es el mensaje que envía Andrea Córdoba desde Barranquilla a los captores de su hermano Camilo Andrés Córdoba Arenas, quien el pasado martes 13 de diciembre fue secuestrado en el municipio de Tame (Arauca).

Desde entonces, por cada hora que pasa y sin conocer en qué condiciones se encuentra, viven en medio de la zozobra, pero con la esperanza de tener nuevamente de regreso en el seno familiar al joven.



De acuerdo con la información oficial del Ejército Nacional, Córdoba Arenas estaba de vacaciones y se desplazaba en un bus por la vía que conecta a Tame con Arauca cuando fue retenido en contra de su voluntad por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Este es el suboficial Camilo Córdoba

Al suboficial esperan tenerlo pronto con su familia. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Camilo Andrés es suboficial tercero naval de la Armada Nacional y miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que realiza operativos en el departamento de Chocó. Tiene 31 años e ingresó a esta institución hace una década.



Es el segundo de cuatro hermanos. Entró a integrar la Armada siendo auxiliar contable y trabajaba en un proyecto familiar cuando decidió servir a su país hasta ahora como suboficial.



Las labores militares de este barranquillero las alternó como estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Andina, carrera de la cual recibió grado a principios de este año.



Por eso, mientras su hermana Andrea pasa la mano por una de sus fotografías enmarcadas y que reposa en la pared de la sala de la casa, en el barrio La Unión, asegura que ha sido “estresante”, para todos, este acontecimiento del 13 de diciembre.



“Nos enteramos como a las 10:30 p. m., cuando nos llamó la novia de mi hermano que había sido secuestrado en Arauca. Fue detenido por dos motos y ahí se hizo el secuestro”, manifiesta la mujer.

Se preparaba para bautizar a su sobrino en estas vacaciones

Mi hijo el mayor es muy apegado a él y se levantó mencionando mucho a mi hermano FACEBOOK

TWITTER

Agrega que no sabían que él iba a visitar a la pareja, sino que habían acordado reunirse en Barranquilla con el propósito de bautizar al segundo hijo de Andrea durante las fiestas decembrinas. El padrino es precisamente el suboficial.



“Ese día (13 de diciembre) se me dio por llamarlo, porque mi hijo el mayor es muy apegado a él y se levantó mencionando mucho a mi hermano. En la llamada, él me dijo ‘Ahora te llamo, no te puedo contestar en este momento’. Fue a las 12:50 del mediodía y que me llamaba cuando llegara a la casa”, recuerda.



Sin embargo, esa llamada no se dio, porque se hicieron las 5 de la tarde, las 8 de la noche… Su hermana dice que lo llamó a las 9:30 de la noche y no contestaba, tenía el teléfono apagado.



“Fue cuando mi mamá me llama y me da la noticia de que mi hermano fue secuestrado. En ese momento me descontrolé, grité, me tiré al suelo, mi familia me calmó por el bien de mis bebés, pero fue algo que no pensé que íbamos a pasar por esta situación. La verdad es que nadie se espera esa llamada y menos en esta fecha de Navidad. La ilusión es pasar un 24 con mi hermano y tengo fe que Diosito me lo entregará”, afirma.



Andrea indica que confía en que está bien donde sea que se encuentre y asegura que él sabe el gran amor que sus seres queridos sienten por él. Por eso, lo describe como un hombre muy fuerte.

Aspecto de la vivienda donde es esperado el suboficial Córdoba. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Así fue la reacción con la prueba de supervivencia

Esa fe y esperanza que poseen sobre el regreso del suboficial Camilo Córdoba les impide despegarse de sus teléfonos, esperando el anuncio tan anhelado de su pronta liberación.



“Estamos esperanzados en que suene el teléfono. Cualquier llamada que nos entra a nuestros celulares lo primero que hacemos es correr y contestar con la ilusión de que de pronto pueda ser algo de mi hermano, que nos digan ‘ya tu hermano está aquí’ o que sea él mismo. Como hermanos estamos desesperados y mis padres lo están aún más por escuchar la voz de él”, dice Andrea.



Además: Incendio en Barranquilla: 58 horas después controlada la emergencia



De hecho, así se dio este viernes 23 de diciembre, en la víspera de Navidad, cuando la familia recibió una prueba de supervivencia. Así fue la reacción de sus seres queridos desde Barranquilla, en cabeza de la hermana.



"Estamos muy conmovidos con ese video que nos mostraron de mi hermano y muy ilusionados de verlo pronto. Nos alegra mucho al menos verlo así por video que está bien. Tenemos la fe que va a estar con nosotros", sostiene Córdoba.

Pedimos que nos regresen pronto a mi hermano, porque es una intranquilidad que uno vive todos los días FACEBOOK

TWITTER

Pese a los riesgos en la zona, Andrea asegura que su hermano nunca había estado en una situación similar. Por el contrario, frecuentaba esa parte del país y nunca antes le había pasado algún hecho de amenaza contra su vida.



“Me imagino que se confió de que nunca le había pasado nada. Ni siquiera viajaba con sus papeles militares. No sabemos qué fue lo que pasó y esperamos tenerlo acá para que nos explique lo que le sucedió”, sostiene Córdoba.



Los anuncios de los últimos días por parte de ese grupo armado, como el cese unilateral del fuego desde Navidad y la liberación de dos secuestrados que estaban en su poder desde noviembre, fortalece la ilusión de esta familia.



“Pedimos que nos regresen pronto a mi hermano, porque es una intranquilidad que uno vive todos los días, un desespero, una angustia ver a mi mamá así. Que tengan ese gesto en esta fecha de regresar a mi hermano a casa”, cerró la mujer.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO en Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

