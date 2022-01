Acatando los lineamientos del Gobierno Nacional de volver a la presencialidad total, Barranquilla se prepara para lo que será este año escolar 2022. Los docentes aseguran que tienen el deseo de regresar.



Sin embargo, también piden prudencia ante el incremento de casos de covid-19 en la capital del Atlántico, donde la positividad pasó a un 35 por ciento con la variante ómicron, según los indicadores de la Secretaría de Salud Distrital.

“Somos respetuosos de la vida. Para el caso de Barranquilla, no sabemos qué vaya a pasar de aquí al 31 de enero, que es la fecha en la que retornarían los estudiantes a las escuelas”, dijo a EL TIEMPO el presidente de la Asociación de Educadores Distritales de Barranquilla (Adeba), José Ignacio Jiménez.



Por lo anterior, el dirigente resaltó que se estén tomando las primeras medidas en la ciudad, como la cancelación de eventos masivos de precarnaval durante el mes de enero, establecido por la administración distrital.



“Pedimos que de aquí al 31 que retornemos ya se hayan acondicionado las escuelas, todas las aulas y estén en condiciones para trabajar directamente con los estudiantes, porque es nuestra razón de ser”, manifestó Jiménez.



En ese sentido, el presidente de Adeba citó un anuncio de la secretaria de Educación del Distrito, Bibiana Rincón, en la que, según recordó el docente, la funcionaria había dicho que se habían intervenido 166 sedes educativas.

Si bien recalca que la ciudad tiene 155 instituciones oficiales, señala que hay algunos planteles que tienen dos o tres sedes.



“Esperemos que de verdad esas intervenciones hayan cubierto todas las necesidades y que estén las condiciones que hemos venido exigiendo, porque para nosotros es muy importante la vida de toda la comunidad educativa”, expresó Jiménez.



Desde Adeba se sostiene que el Plan de Vacunación contra el covid-19 ha avanzado “positivamente” en el gremio, cuya mayoría ya tiene el esquema completo, otros que ya se han aplicado la dosis de refuerzo, mientras que han respetado la decisión de un pequeño grupo de no aplicarse el biológico.

Los planteles han sido equipados para mantener las medidas de bioseguridad. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Los motivos para desear el retorno a las aulas

Hasta hace unos meses, la posición del vocero de Adeba era de oponerse a las clases presenciales graduales por “falta de condiciones” en ese entonces. Sin embargo, ahora le apuesta a volver.



Entre las razones, aseveró que definitivamente el espacio natural para formar de manera correcta a los niños y jóvenes es el salón de clases, el cual permite una relación directa. A la vez, señaló que la experiencia virtual no fue beneficiosa.



“En estos dos años que hemos trabajado en la educación remota, porque en Colombia no se puede hablar de educación virtual, ya que no hay condiciones, y el Gobierno tiene claro cuáles son las necesidades que tienen cada uno de los estudiantes, con conectividad y acceso a un medio tecnológico, pero ha sido incapaz de darle una solución a esas problemáticas”, dijo Jiménez.

El apunte de la Secretaría de Educación

En efecto, la Secretaría de Educación Distrital comunicó a este medio que, además de las intervenciones y adecuaciones a las sedes educativas, han entregado insumos a todas las IED, como preparación para volver a la presencialidad.



“Realizamos mesas de trabajo y un plan de acción con cada institución para determinar necesidades, factores y variables que inciden para lograr el regreso en cada una. Cerramos 2021 con más del 80 por ciento de IED en presencialidad y la meta es volver ciento por ciento en 2022”, informó la dependencia.



Esta dependencia invitó a toda la comunidad, estudiantes, docentes y familias a completar su esquema de vacunación para continuar con el proceso de inmunización masiva en la población y, de esta forma, garantizar un regreso a las aulas de manera tranquila y segura.



