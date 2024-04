Barranquilla : estos son los sectores que no tendrán luz este jueves 4 de abril

en la subestación Centro se desarrollarán labores de mantenimiento de alta tensión por personal especializado de la empresa de energía Air-e este jueves 4 de abril, las cuales comprenderán adecuaciones y pruebas a equipos y cables de potencia.

Para su realización se requerirá la suspensión del servicio en el circuito San Isidro.

El horario programado será de 12:30 del mediodía a 4:00 de la tarde. Este circuito abarca sectores en el suroriente de Barranquilla como: San José, entre las calles 47 y 50 de la carrera 26 a la carrera 32 (San Isidro, Loma Fresca, Chiquinquirá), de la carrera 20 a la 24 entre calles 45B y 52 (Alfonso López, El Carmen) y la carrera 17 entre calles 41 y 45 (La Victoria).

Mantenimiento en red de media tensión

La empresa Air-e informa trabajos de lavado y adecuaciones en las redes de media tensión de sectores en Barranquilla, Soledad y Malambo para garantizar continuidad y calidad del servicio eléctrico. Estos trabajos serán de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde con suspensión de energía en:

Circuito Ciudadela: Barranquilla: 20 de Julio (calle 45 entre carreras 1 y 3 sur y entre carreras 9 sur y 15 sur; Sector Puente Las Moras). Soledad: Villa del Carmen, Villa Zambrano, Villa Katanga, Portal de Las Moras, Los Fundadores, Villa Soledad, Las Colonias, Las Colinas, Villa Rosa y Urbanización Puerta de Oro.

Circuito Malambo 6: Malambo: La Milagrosa, Paraíso, Villa Rica 1, Villa Rica 2, El Carmen, 7 de Diciembre, La Chinita, Pacífico, Villa Berta, Villa Campo, San José, Bellavista, Montecarlo, Villa Esperanza (entre carreras 4 y 6 de la calle 4B sur a 9A sur) y Miraflores (entre calles 10 y 11A entre carreras 5 sur y 6 sur).

Circuito Arboleda: Soledad: Villa del Rey (entre diagonal 32A y 32D y transversal 5B y 5D), Renacer, 3 de Noviembre, Montecarlo, Villa Adela I, Villa Adela II, Manuela Beltrán, Linda María, El Oasis, Los Laureles, Urbanización El Parque, Villa Severa, Cisneros y Urbanización Arboleda.

Como parte del proyecto de ampliación de la Vía La Cordialidad de la Alcaldía de Barranquilla, habrá trabajos eléctricos en el barrio El Carmen de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía de la calle 45 a la calle 48 entre carreras 21 y 22, y de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana en el barrio San José.

En otros sectores de Barranquilla Air-e trabajará en adecuaciones técnicas de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 10B con calle 50 del barrio La Sierra; de 11:45 a.m. a 4:00 p.m. en la carrera 45 con calle 96, en El Tabor; de 11:30 a.m. a 2:20 p.m. en la calle 65 con carrera 43, en Boston; y de 3:15 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 38 con calle 45, en El Rosario.

Por último, en el municipio de Baranoa de 6:30 de la mañana a 6:00 de la tarde continuarán las obras de remodelación de redes eléctricas en la carrera 6B entre calles 18 y 19, en el sector Barahona.

