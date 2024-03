Barranquilla: estos son los sectores que estarán sin luz este miércoles 6 de marzo 

En la subestación Silencio que suministra energía a sectores del suroccidente de Barranquilla, personal especializado en alta tensión de la empresa Air-e trabajará en lavado de equipos de potencia con breves interrupciones en el servicio de la siguiente manera:



(Además: Contralores del Caribe preparan demanda contra las tarifas del servicio de energía)





Circuito Florida, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m.: La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte; de la calle 80B a la calle 83 entre carreras 38 y 42 (Campo Alegre); de la calle 78 a la calle 82A entre carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín) y calle 81 entre carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas).

Circuito Silencio 5, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m.: El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres; carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), carrera 27 con calle 81 (Me Quejo), y de la calle 79 a la calle 79A entre carreras 26C7 y 27 (El Silencio).



Sin embargo, por este trabajo existe riesgo de interrupción eléctrica en el circuito San Felipe, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. en los sectores: Me Quejo, Por Fin, Los Olivos, Villas del Rosario (de la calle 82D a la calle 102 entre carreras 27 y 36) y La Paz (de la calle 87 a la calle 108 entre carreras 13B y 22).

Interrupciones en el Atlántico

Sobre los circuitos Río 8, Candelaria y Campo de la Cruz 3 Air-e anuncia que se realizarán mejoras programadas miércoles 6 de marzo, para la adecuación y lavado de la red de distribución en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.



Las labores preventivas de mantenimiento requerirán suspensión del servicio durante el horario mencionado. Estos circuitos comprenden los sectores:



Circuito Río 8, Barranquilla: Barlovento; y de la calle 4 a la calle 9A entre carreras 43B y 51 (Barranquillita).



Circuito Candelaria, municipio Candelaria y corregimientos Bohórquez, Leña y Carreto y la vía Campo de la Cruz - Bohórquez.



Circuito Campo de la Cruz 3, municipio Campo de la Cruz.

Escribéme a leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70