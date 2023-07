En medio de un rifirrafe, el Concejo de Barranquilla aprobó este miércoles en segundo debate la modificación para el cobro de la estampilla Pro-hospitales de primer y segundo nivel.



Esta busca fondos a favor de la salud, además de fortalecer y reforzar la infraestructura de los hospitales del Distrito, que “en su mayoría no cuentan con la estructura debida”, según informó la institución.

De acuerdo con el proyecto de acuerdo, el impuesto se cobrará en los negocios de compra y venta de inmuebles sobre su valor catastral y no sobre el valor comercial, como anteriormente estaba establecido.



Además, la estampilla se grava con el 1,5 por ciento del valor del negocio según la vigencia del año en que se expide el certificado catastral.



El secretario Jurídico del Distrito, Adalberto Palacio, acogió como soporte de la estampilla de primero y segundo nivel la interpretación de la ley 663 de 2001 por parte del Consejo de Estado, lo que constituye el único precedente que se tiene de esta alta corporación y cita el fallo radicado N° 18949 del 28 de febrero de 2003.

El Camino Adela de Char resulta clave para un sector de la ciudad. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

“En aquellos eventos en que la ley creadora del tributo no se hubiere ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular efectuar las previsiones sobre el particular”.



Y agrega: “En este sentido se ha admitido que los elementos de la obligación tributaria se han determinado por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro de los parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador, primero la autorización del gravamen y segundo la delimitación del hecho generador, sigue la sentencia”.



“Como se observa, el Concejo Distrital de Barranquilla se encontraba Ley 663 del 2001 y autorizado en aquel momento por la ordenanza 16 de 2004 para establecer el uso de la estampilla pro-hospitales de primer y segundo nivel de atención en el distrito de Barranquilla”, concluyó el funcionario.

Esto argumentaron los que se opusieron

En el 2016 radiqué una demanda en el Tribunal Administrativo del Atlántico, porque en ese momento consideraba negativa la emisión de una estampilla Pro-hospital

Por su parte, el concejal Antonio Bohórquez, durante su intervención, solicitó al presidente de la Corporación Leyton Barrios retirarse de la plenaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del reglamento interno del Concejo.



“He sido contradictor de la tributación, en el 2016 radiqué una demanda en el Tribunal Administrativo del Atlántico, porque en ese momento consideraba negativa la emisión de una estampilla Pro-hospital. No por ser enemigo de la salud, ni porque no se deban conseguir los recursos para la salud, como consecuencia de esa demanda obtuve resultados favorables a mi criterio y hoy se presenta un proyecto de acuerdo que toca alguno de esos elementos demandados que desde mi criterio podrían estar planteándome algún impedimento para participar de esta discusión y de la votación de este proyecto de acuerdo”, dijo.



A su turno, el concejal Recer Lee Pérez manifestó su desacuerdo con el proyecto de acuerdo y argumentó que el Distrito “hace gastos por más de 94 mil millones de pesos en publicidad innecesariamente” y que no se debe seguir tocando el bolsillo de la ciudadanía.



En la misma línea, el concejal del partido Conservador, Juan Camilo Fuentes, mostró su desacuerdo, asegurando que el proyecto de acuerdo es “antitécnico” y señaló que “no hay congruencia” entre el hecho generador y la base gravable.

La versión de un vocero a favor del proyecto de acuerdo

¿Antes de las estampillas qué había en la ciudad? Desechos hospitalarios en las calles

Mientas que el concejal Juan Ospino manifestó estar en congratulación con el proyecto de acuerdo presentado, por revestir “legitimidad, legalidad y confianza” por parte de la ciudadanía y dijo, además, que ya se le ha dado trámite en otras ocasiones en el plan de obras.



“¿Antes de las estampillas qué había en la ciudad? Desechos hospitalarios en las calles, no había hospitales, paseos de la muerte, solo hospital en medianas condiciones”, expresó Ospino.



Recordó que el país cerró 370 hospitales, mientras que en los barrios El Bosque, Simón Bolívar, La Chinita, La Manga, el Pueblito y Rebolo se abrían hospitales y en 65 sitios más se ubicaron puestos de salud.



Ospino Acuña señaló, además, que gracias a este tipo de estampillas las constructoras pueden participar en licitaciones donde muchas de ellas ya han ganado proyectos de los mismos hospitales.



“No podemos retroceder al 2006, por ello solicito al Concejo radicar este proyecto de gran viabilidad”, dijo ante la plenaria.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla