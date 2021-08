Estafadores y error en el sistema tienen en jaque la Oficina de Pasaportes

Un par de denuncias públicas reflejaron las complicaciones en la Oficina de Pasaportes del Atlántico, con sede en el Centro de Barranquilla, y por las que la Gobernación del departamento debió presentar acciones este lunes.



La primera se registró durante el fin de semana, cuando ciudadanos resultaron afectados por una red de estafadores que cobran por realizar trámites en la oficina de Pasaportes ‘Gloria Plata’.

Al respecto, la administración departamental hizo un llamado a la ciudadanía para que esté alerta, no se deje engañar por estas personas inescrupulosas y denuncien ante las autoridades competentes.



La Gobernación del Atlántico reiteró que “ningún ciudadano debe pagar por la cita, pues no existe nadie de la oficina de Pasaportes del Atlántico que cobre por sacar la cita más rápido”.



Sobre estos casos de estafas, agregó que tiene dispuestos todos los canales en la web, correo institucional, línea de atención al ciudadano y las oficinas para atender a quienes no consiguen la cita por la web.

Medio día, aún los de 8 no terminamos de pasar… — Katherin Quintero (@kathequintero_) August 2, 2021

‘Error en el sistema’

La segunda queja que presentaron los afectados fue registrada en las primeras horas de este lunes en la puerta de la Oficina de Pasaportes, donde los usuarios difundieron fotografías de largas filas y demoras en el trámite.



“La oficina de pasaportes del Atlántico ¿y la pandemia se fue ya? ¿Quién organiza? Cita a las 8:30 a. m. y no salen aún de los de 7:30 a. m. (…) Medio día, aún los de 8 no terminamos de pasar…”, se quejó en las últimas horas una de las usuarias.



Frente a este caso, la Gobernación del Atlántico aclaró que, ante la contingencia registrada en horas de la mañana “por un error en el sistema”, la situación fue solucionada con la asignación de más personal para la atención del público.



“Es de anotar que, debido a la gran demanda que actualmente existe, la administración departamental ha dispuesto una serie de medidas que permiten ofrecerles a los ciudadanos servicios más eficientes y ágiles”, dijo por medio de un comunicado.

Desde el mal gobierno de @AndresPastrana_ no se veian estas largas colas en la oficina de PASAPORTE de la @Gobatlantico @JManjarresR MIREN pic.twitter.com/dSDIAcnGJG — JHON AVILA 🏅🇨🇴 (@JhonAvila72) August 2, 2021

Plan de contingencia

Ante la gran afluencia, se amplió el número de personas que atienden a los usuarios, lo que permitió agilizar los trámites. También se extendió el horario de servicios y este lunes se están dando citas hasta las 5:30 p. m.



Asimismo, la administración departamental informó que desde la semana pasada se están enviando correos a 12 mil usuarios que tienen cita asignada, con el fin de que estas personas puedan adelantar su cita, la cual tenían para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.



Frente a los casos de estafa, la Gobernación del Atlántico indicó que tomará las medidas necesarias para resolver de fondo esta situación.



Con el fin de evitar que este tipo de sucesos se vuelvan a presentar, invitó a pedir la cita por internet, sin intermediarios y sin pagar un solo peso por solicitarla.

Así se tramita el pasaporte

Lo que se requiere para tramitar un pasaporte en la oficina de la Gobernación del Atlántico: primero es solicitar la cita a través de la página www.atlantico.gov.co, allí se determina cuáles son los requisitos que se requiere para cada caso.



Después de agendada la cita, deben presentarse con la documentación requerida por el Ministro de Relaciones Exteriores para cada caso y llevar el valor del pasaporte, el cual se paga directamente en las oficinas.



La entrega del pasaporte es en un plazo de 48 horas hábiles después de expedido.



“Es de anotar que, en caso de que no haya disponibilidad para la cita a través de la página web, está habilitado un correo de emergencia, al que los usuarios pueden escribir explicando su urgencia para que la oficina pueda agilizar el trámite de la expedición del documento: pasaporte@atlantico.gov.co.

La Gobernación del Atlántico hizo un llamado a la ciudadanía a que acuda y utilice única y exclusivamente los canales institucionales que están habilitados para hacer efectivo este proceso.



“También los invitamos a denunciar estas irregularidades cuando les ofrezcan esta opción de pago por una cita, porque son totalmente sin costo”, concluyó la administración.



