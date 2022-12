"¿Barranquilla estaba preparada para un incendio de tal magnitud?", es la pregunta que se hacen los barranquilleros, que desde el miércoles en la madrugada, son testigos de una de las emergencias más grandes en la historia de la ciudad, y el cual cobró la vida del bombero Javier Solano Ruiz.



El incendio en la planta de hidrocarburos de Bravo Petroleum, en el Muelle Compas, en la Vía 40, completa cerca de 30 horas. Durante la medianoche de este jueves se logró apagar el fuego en uno de los tanques; sin embargo, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, en apoyo con los de Cartagena y la Armada de Colombia, continúan trabajos para tratar de refrescar y controlar un segundo tanque que aún arde en llamas.

Autoridades continúan labores para apagar el segundo tanque. Foto: Cortesía Dimar

No había espuma refrigerante en la ciudad

Las autoridades indicaron el miércoles que el incendio tardaría entre tres y cuatro días en extinguirse. ¿La razón? Son combustibles de alta concentración, lo que dificulta la tarea de los bomberos.



¿Pero si estaba la ciudad preparada? EL TIEMPO consultó al experto Oswaldo del Castillo, quien es además el presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, capítulo Atlántico (ACIQCA), y este aseguró que la emergencia deja en evidencia la falta de preparación y contingencia de algunas empresas.



"No estamos aplicando con rigurosidad las medidas de seguridad industrial y de salud en el trabajo. Las plantas deben estar aseguradas con varias capas, de tal manera que incluso soporten los errores humanos. Aún así, nosotros debemos estar preparados para controlar cualquier incendio que se pueda presentar y contar con los implementos necesarios para ello", dijo del Castillo.



De acuerdo con el experto, la ciudad no contaba con la cantidad de espuma refrigerante para ayudar a controlar la emergencia.



"En toda la ciudad solo se lograron conseguir 20 galoncitos, cuando lo que se necesitaban eran 100 tambores a caneca de 50 galones. Estamos hablando de unos 5 mil galones para poder controlar el incendio y evitar que se propagara a los demás tanques", afirmó.



El presidente de la ACIQCA indicó que Cartagena apoyó con el envío de 40 canecas de 55 galones de espumas hacia Barranquilla.



Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre las causas que pudieron ocasionar la emergencia, del Castillo cree que en muchos casos "son situaciones que se presentan porque las válvulas y las tuberías sufren alguna ruptura y hay derrames, y si no se tienen los tickets de contención para controlar esos derrames, se disparan los niveles de riesgo en la planta".



Añadió que estos hidrocarburos que se concentran en la planta de Bravo Petroleum "son hidrocarburos de peso mediano que van del carbón número 9 al 17 y forman con el oxigeno una mezcla peligrosa, altamente explosiva. Con la energía electrostática que se pueda presentar dada las condiciones atmosféricas pueden ocurrir estos tipos de incendios".

Impacto ambiental

Panorámica de Barranquilla con el incendio en la Vía 40 de fondo. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Oswaldo del Castillo afirmó que las consecuencias ambientales producto de los gases tóxicos podrían generar irritación en los ojos y vías respiratorias.



"El material particulado que este desprende señala que puede llegar hasta los alvéolos (concavidad semiesférica situada al final de los bronquios). Una gripe que le dé, se puede convertir en una neumonía o pulmonía, sobre todo en adultos mayores y niños", explicó.



Añadió que "esto se traduce en un problema ambiental, de salud y por eso las empresas deben ser exigentes con ellos mismos porque hay que proteger el talento humano".



Por eso, la Secretaría de Salud de Barranquilla emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía ante las partículas y el humo que están en el ambiente.



Como el uso de tapabocas correctamente (tapando nariz y boca) necesario para evitar la inhalación de humo.



Asimismo el uso de gafas para proteger la vista. Para los sectores aledaños, en lo posible tratar de mantener ventanas cerradas si hay mucha incidencia de humo en el ambiente.



También recomendaron proteger a las mascotas al interior de sus hogares. Disponerles agua fresca para mantenerlas hidratadas y seguir atentamente los lineamientos de todas las entidades que están controlando la emergencia.

Autoridades deben exigir control industrial

Para evitar que este tipo de emergencias se vuelvan a presentar a esta misma magnitud, Oswaldo del Castillo considera importante que las autoridades ambientales y de seguridad en el trabajo lleven un control minucioso a las empresas.



"Deben ser exigentes y rigurosos en las visitas a esas empresas y no permitir el más mínimo error en este tipo de procedimientos", comentó del Castillo.

Plan de acción "no ha sido de estricto cumplimiento"

Por otra parte, Javier Pava Sánchez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), indicó que tras un análisis de la situación y de los planes de contingencia "nos encontramos que eso no ha sido de estricto cumplimiento".



Y aseguró que van a revisar el protocolo de acción que se ha ejecutado desde que inició la emergencia, porque al parecer, "se quedó muy corto en el tema de coordinación".

