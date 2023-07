La concejal Heidy Barrera lanzó una alerta ante la terminación del contrato de operación de la casa refugió que atiende a los mujeres víctimas de la violencia de sus parejas en Barranquilla.



Barrera dijo que ya hizo un llamado al alcalde Jaime Pumarejo para que atiende la situación de manera urgente, como quiera que las mujeres que se encuentran refugiadas en esta casa son personas vulnerables que no tienen otro lugar donde permanecer.

Se estima que en la casa refugio de Barranquilla se han atendido a unas 423 mujeres, quienes corren el riesgo de ser maltratadas o asesinadas por sus parejas.



El contrato de operación de la casa refugio venció el pasado 30 de junio, es decir han transcurrido 18 días y hasta el momento el Distrito no ha reaccionado en pagar la deuda que se tiene con el operador del programa.



“Es injusto que al día de hoy no exista un nuevo convenio de asociación y a la fecha no hay feminicidios en Barranquilla porque estas casas nos ayudan y sirven como soporte. No esperemos lamentar casos de feminicidios, por favor ayúdenos a las mujeres barranquilleras”, dijo Barrera en entrevista a Emisora Atlántico.

