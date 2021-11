El polémico cierre que corrigieron en el Gran Malecón de Barranquilla

Hace unos días, un video difundido por las redes sociales causó polémica en Barranquilla. En él, un ciudadano que se identificó como miembro de las empresas de turismo denunció el cierre de un tramo del Gran Malecón, que hace parte del espacio público.



(Lea también: Falso meteorito que conmocionó a Barranquilla ganó premio de publicidad)



En la grabación, se logra apreciar la instalación de macetas que impedían el paso de propios y visitantes por el corredor peatonal que está a la altura del mercado gastronómico Caimán del Río.

Espacio Público no debería permitirlo, porque está obstaculizando el libre transitar de las personas FACEBOOK

TWITTER

“Me parece absurdo e inaudito que cierren el recorrido normal de las personas para usufructuarse en este negocio. Esto no debe hacerse. Espacio Público no debería permitirlo, porque está obstaculizando el libre transitar de las personas”, dijo el hombre.



Ante este hecho, el habitante de la ciudad hizo una solicitud: “Devuelvan nuestro caminar por el Malecón y la orilla del río, que es nuestro, no es de nadie en particular. Lo hicimos con los impuestos que pagamos”.



Este espacio, con 2.200 metros cuadrados y 25 restaurantes, abrió sus puertas en octubre de 2019, permitiéndole a la ciudadanía y a turistas degustar de la oferta gastronómica local e internacional en la orilla del río Magdalena.



Con la arremetida del covid-19, fue uno de los establecimientos comerciales de la ciudad que cerró. Meses después, en el marco de la reactivación económica, reabrió con la ubicación de las mesas al aire libre, en el corredor peatonal, como medida principal.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el paso peatonal, donde aún persisten algunas macetas. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Sin embargo, la administración del mercado gastronómico la acompañó con un detalle adicional: el cierre de ese corredor con macetas, controlando así el aforo permitido en ese entonces.



En ese caso, los comensales tenían un solo acceso, donde les tomaban la temperatura y otros controles de bioseguridad. Los peatones que no consumían pero querían disfrutar del espacio también debían entrar al complejo de restaurantes, para continuar su camino, o desviar por la zona peatonal y de ciclorruta. Ambas partes presentaron quejas que no trascendieron.

Las explicaciones de Puerta de Oro

Cuando se habilitó el ingreso con el carné de vacunación, la Patrulla Covid nos recomendó tener una sola puerta FACEBOOK

TWITTER

Tras la queja reciente que generó mayor alcance, EL TIEMPO se dio a la tarea de consultar a Puerta de Oro, Empresa de Desarrollo Caribe SAS, como administrador del espacio público Gran Malecón.



“Cuando se habilitó el ingreso con el carné de vacunación, la Patrulla Covid nos recomendó tener una sola puerta de ingreso para controlar que el que entrara tuviera el carné de vacunación. Hicimos eso siguiendo las instrucciones”, dijo el gerente operativo de Puerta de Oro, Álvaro Boom.



Por su parte, Martha Pérez, del área de experiencia de ciudad Puerta de Oro, indicó que Caimán del Río siempre ha estado abierto para cualquier persona, acceder a la terraza sin problema y sin cobro alguno.



“Hay que entender que, cuando se permitió abrir el comercio al público, en el tema de restaurantes no dejaban que fuese en el interior, sino en las terrazas”, recordó Pérez.

Facebook Twitter Linkedin

Aspecto de la zona en dirección hacia la 'Aleta de Campeones'. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Después me informaron que como plaza de comidas no es necesario pedir al ingreso el carné de vacuna FACEBOOK

TWITTER

A su turno, Boom reconoció que siempre ha habido las macetas en el lugar con el fin de que los visitantes vean que hay un ingreso más grande, “para que no haya una interrupción, sino que la gente vea que ese es el camino por donde debe pasar y no pasen entre las mesas caminando”.



Adicionalmente, Martha Pérez sostuvo que estas acciones cuentan con los decretos y consultas que se hacen a la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital y están en permanente contacto con las Secretarías de Espacio Público, Gobierno, Jurídica y la Oficina de Seguridad.



“El día en que estuvo ese video al aire fue el primer día de la solicitud del carné de vacunación. Como todo es de primera mano, entendíamos que como Caimán debíamos requerir el carné en una sola entrada. Después me informaron que como plaza de comidas no es necesario pedir al ingreso el carné de vacuna, sino aleatoriamente”, aseguró.



Siendo así, volvieron a habilitar el tramo en ambos sentidos, quitando una parte de la hilera de macetas que impedían el paso directo por el corredor peatonal de cara al río, que a la vez hace de la terraza de Caimán del Río.

(Le puede interesar: Video: este fue el regalo que Neymar le envió a un niño en Barranquilla)

La reacción de ciudadanía tras la habilitación

La Secretaría de Control Urbano y Espacio Público comunicó a este medio que indagó al respecto y confirmó que la medida provisional correspondía al control de carné de vacunación como medida de cumplimiento a los decretos establecidos por la Alcaldía de Barranquilla frente al covid-19.



“Actualmente, el espacio permite el libre acceso y circulación a la comunidad en general así como el ingreso al Caimán del Río”, reportó esta dependencia del Distrito.



En efecto, en un recorrido que hizo EL TIEMPO por el lugar, pudo constatar que la ciudadanía ha vuelto a ingresar directamente por este tramo, sin necesidad de ingresar al mercado gastronómico o tomar otro desvío.



“Me parece muy buen uso de esta parte pública, la vista y la sombra que brinda. Sería malo no aprovecharlo y ya se puede transitar libremente”, expresó Jordan Marín, quien caminaba durante el día por este sector en compañía de sus amigos.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más contenidos de Colombia:

- ¿Hasta qué hora hay rumba en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena?

- Denuncian consumo de carne de gato en parque de Santa Marta

- Cartagena y el mundo salsero lloran la muerte de 'Michi Sarmiento'