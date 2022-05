Escombros de “lado y lado” es el panorama en el corredor portuario y la Avenida del Río en Barranquilla. No solo está a la vista de propios y turistas, sino bajo la lupa de la Procuraduría por disposición de residuos “sin valla de autorización”.



(Lea también: 'Paro armado': hay reportes de desabastecimiento y carestía en Barranquilla)



Según un radicado que envió el Ministerio Público al Establecimiento Público Ambiental (EPA) Barranquilla Verde, la preocupación radica en que no existan las garantías del “derecho al goce de un medio ambiente sano, a través de la observancia de las normas ambientales”.

El documento lo firmó el procurador 9 Judicial II Ambiental y Agrario de esta ciudad, Carlos Alberto Arrieta Martínez, apoyándose en la Resolución No 472 de 2017 expedida por el Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible.



El organismo pide revisar los presuntos impactos ambientales derivados de la disposición final de residuos de la construcción y demolición (RCD) en los lotes de terreno ubicados a lado y lado del corredor vial entre el peaje de Barranquillita y la Ventana de Campeones.

Algunos proyectos en el sector

Hay que recordar que en parte de este sector señalado por la Procuraduría, y conocido como La Loma, se están llevando a cabo adecuaciones para un proyecto de desarrollo impulsado, además, por la Alcaldía Distrital.



“El remate del Gran Malecón en la Isla de La Loma va a tener un gran espacio de parque, va a tener la sede de la Fiscalía, vamos a promover vivienda de interés social y prioritaria en dos lotes que son de propiedad del Distrito”, manifestó el alcalde Jaime Pumarejo.



Sus palabras las dio en octubre de 2021 y hacían parte de la socialización del proyecto Galería La Loma, un escenario de 18.000 metros cuadrados, donde serán reubicados, junto con el Mercado Gran Bazar, más de 4.000 vendedores estacionarios.



Según datos oficiales, los proyectos se desarrollarán en un área de aproximadamente 91 hectáreas con 29 predios. La Loma es un proyecto de 96 hectáreas, de las cuales el 55 por ciento corresponde a espacios públicos y el 45 por ciento restante tendrá usos comerciales, de servicios, habitacionales e institucionales.

Procuraduría se pregunta por la valla de autorización

Sin embargo, en un intento por recuperar la zona, el procurador en mención señaló que la actividad de disposición final de RCD se realiza de manera permanente, llevando a cabo la adecuación de los lotes, “sin que se observe alguna valla que contenga información de autorización de autoridad competente”.



Por lo anterior, solicitó un informe sobre las actuaciones realizadas por la autoridad ambiental en ejercicio de las funciones previstas en la ley 99 de 1993 y 1333 de 2009.



“El informe deberá contener una caracterización e identificación de los predios, actas de visitas técnicas practicadas, conceptos técnicos emitidos, medidas preventivas impuestas, estado actual de los procesos sancionatorios ambientales si los hubiere, permisos o autorizaciones ambientales para la disposición final de RCD en cada uno de los predios (anexar los actos administrativos)”, se lee en la actuación preventiva dirigida a Henry Cáceres, director de Barranquilla Verde.

El pronunciamiento de Barranquilla Verde

Este medio consultó al EPA Barranquilla Verde, que explicó que el sector de La Loma lo viene desarrollando la Unidad Urbanística La Loma.



“A medida que va adquiriendo los diferentes lotes, tramita ante EPA Barranquilla Verde la respectiva autorización para recibir, rellenar, nivelar y/o adecuar dichos lotes con material seleccionado RCD de diferentes obras que se desarrollen en el Distrito de Barranquilla”, indicó.



La entidad agregó que, en el año 2021, producto de los seguimientos que realiza a este tipo de autorizaciones, se encontró en zona pública de dicho sector la inadecuada disposición de 80.000 metros cúbicos, aproximadamente, de sedimentos, presuntamente, por parte de la sociedad Riverport, producto de relimpia del área concesionada a este.



Asimismo, sostuvo que encontró un estancamiento de agua lluvia en sector habitado de La Loma, generado por la disposición de RCD para la Unidad de actuación Urbanística la Loma y no atender contingencia del represamiento generando proliferación de vectores y deterioro del entorno.

Este es el aspecto en algunos sectores del largo tramo que señala el procurador. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

“En los dos casos anteriores, se iniciaron las respectivas actuaciones administrativas con procesos sancionatorios por parte de esta entidad”, aseguró la dependencia.



En relación a la falta de una valla publicitaria con información de la autorización de esta entidad, indicó que esta no se requiere para el tipo de autorizaciones que expide EPA Barranquilla Verde.



“A no ser que esté dentro de las obligaciones del contratista con el ente contratante de la instalación de una valla informativa de las obras que se van a desarrollar en este sector con sus respectivos datos y/o que sea una valla con información de construcciones que se tramiten a través de la curaduría urbana. En cualquiera de los casos, no es competencia de esta autoridad ambiental”, enfatizó.



(Le puede interesar: 95 barrios de Barranquilla y 87 de Soledad estarán sin agua este miércoles)

Envían un oficio al Procurador Ambiental

En respuesta a lo solicitado, Barranquilla Verde envió un oficio al Procurador Ambiental pidiendo “información concreta sobre los predios específicos” para proceder a detallar los procesos sancionatorios, en caso de que dé lugar.



“El requerimiento en referencia no señala de manera específica con nomenclaturas, calles, direcciones y criterios de búsqueda precisos que permitan identificar los predios objeto de la información solicitada”, agregó la entidad.



Resaltó que hizo una georreferenciación del sector aludido, encontrando que podría corresponder a Malecón turístico río Magdalena, parque Avenida del Río, predios o sector de La Loma, Avenida del Río, Yesos y Cartones del Caribe SA, y Riverport.



