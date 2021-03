Barranquilla, escenario para el rodaje de películas

De manera silenciosa y en plena pandemia, las calles de Barranquilla se han convertido en el escenario donde en menos de cuatro meses ya se han rodado dos películas.



Se trata de proyectos 'Guayabo' y 'Esa noche', realizados por la productora Euder Arce Films, empresa barranquillera que, en coproducción con firmas de República Dominicana y México, están proyectando a la capital del Atlántico como un sitio ideal para el desarrollo de la industria audiovisual en el Caribe colombiano.

El productor audiovisual Euder Arce es quien lidera este plan. Es un hombre con experiencia en producciones audiovisuales francesas y argentinas, además de proyectos en el canal regional Telecaribe, donde estuvo en la producción de la novela Aníbal Valásquez.



Arce, natural de Valledupar pero con residencia en Barranquilla desde hace varios años, cuenta que sus películas explotan las texturas arquitectónicas de la ciudad, que permiten contar muchas historias.



“Aquí la protagonista es la ciudad”, sostiene Arce para indicar que realizar este proyecto no ha sido fácil como quiera que se trata de una industria que demanda costos, de los cuales no se atreve a revelar, pero sostiene que una película de bajo presupuesto en Colombia no se baja de 750 millones de pesos.

En plena pandemia se han rodado estas producciones, que buscan posicionar a Barranquilla como un escenario ideal para proyectos audiovisuales. Foto: Cortesía Eduardo Enrique Bossa.

“Hemos realizado canje con hoteles, diseñadores, restaurantes, marcas de cosméticos de la ciudad y hasta con una universidad para que nos preste una camioneta vans para movilizar el personal”, cuenta Arce.



Cada producción genera en promedio unos 45 empleos directos, además de los recursos que se quedan en la ciudad.

Historias con sabor a 'Quilla'

‘Esa Noche’ fue la película que se rodó entre enero y la última semana de febrero. Es protagonizada por Álvaro Rodríguez, el cual ha actuado en 24 largometrajes y producciones cinematográficas entre las se encuentran 'Soñar no cuesta nada', 'Perder es cuestión de método', 'Perro come perro', 'todos tus muertos'.



Junto a él se unen actores de talla internacional como Evelyna Rodríguez (República Dominicana), quien participó en 'Ladrones', 'Feo de día', lindo de noche' y 'La familia Reyna'; Danilo Reynoso (República Dominicana), conocido por su participación en 'La familia Reyna' y 'Rafaela'.

Ender Arce es el productor audiovisual que está al frente de estas películas. Foto: Cortesía Eduardo Enrique Bossa.

Además, cuenta con la participación especial de actores colombianos, como lo son Natasha Klauss, Mario Ruiz, María Nela Sinisterra, Jair Romero, Elianis Garrido, Braian Villa, Daniela Acevedo, Mauricio Cujar y otras joyas de la actuación.



La historia narra la encrucijada moralista que el protagonista, un taxista, afronta al tomar la carrera equivocada, que por presiones de su estado crítico económico, decide que es el momento de cambiar a la jornada nocturna, y desde ese momento se encuentra involucrado en situaciones más cotidianas que cualquier persona puede imaginar.

Los escenarios del relato serán las calles de 'La Arenosa'. Una nueva oportunidad para exponer ante los objetivos de la cinematografía, el talento y creatividad que yacen en los hacedores de este arte

“Los escenarios del relato serán las calles de 'La Arenosa'. Una nueva oportunidad para exponer ante los objetivos de la cinematografía, el talento y creatividad que yacen en los hacedores de este arte y, con ella, traer una avalancha de nuevos proyectos que posicionarán a Barranquilla como la 'Puerta de Oro de lo audiovisual' ", indica Arce.



En octubre del año pasado, este grupo estuvo produciendo junto a República Dominicana la película 'Guayabo', con la participación de Lenard Vandera y Braian Aburaad.



}Es el primer largometraje que fue grabado en Colombia en medio de la pandemia, dirigido por los hermanos José Luis y Miguel Jiménez.



Cuenta la historia de dos amigos involucrados en el negocio de las rumbas y cómo tratan de conquistar a una mujer en una fiesta clandestina en una lujosa mansión del norte de Barranquilla. En el estado embriaguez, descubren el deterioro de su relación, a la que también unen los negocios ilegales y el cadáver de una mujer.

Evelyna Rodríguez, actriz y productora dominicana, y el actor español Lenard Vanderaa, en una escena de la película Guayabo. Foto: Cortesía Eduardo Enrique Bossa

La película cuenta el elenco del actor español Lenard Vandera, reconocido por las series 'El Bronx' y 'Siempre bruja'; también cuenta con la participación de Braian Aburaad, Danilo Reynoso (actor y productor dominicano) y Evelyna Rodríguez (actriz y productora dominicana).



Arce aseguró que ya inició la grabación de su tercera producción cinematográfica titulada 'Cucu' y que también tendrá como epicentro las calles de Barranquilla.

Leonardo Herrera

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

