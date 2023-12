Barranquilla: la nueva 'Ciudad Faro' por restaurar y preservar sus ecosistemas urbanos

Barranquilla tuvo presencia por primera vez en la Conferencia Global de la lucha contra el cambio climático, en Dubái, y allí, el alcalde Jaime Pumarejo Heins recibió el reconocimiento para la ciudad por parte de las Naciones Unidas (COP28), el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial como Ciudad Faro de la restauración, conservación y utilización apropiada del medio ambiente.



Alcalde de Belém @EdmilsonPSOL nos contó que el diseño de su nuevo parque lineal frente al río, donde recibirán a la COP30, fue inspirado en la Ciénaga de Mallorquín y el Gran Malecón. pic.twitter.com/TXzwToiMsp — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) December 6, 2023

El alcalde Jaime Pumarejo durante la Conferencia Global de la lucha contra el cambio climático. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

Me llena de orgullo saber que Barranquilla ha trasegado tanto y llegado a la cúpula del mundo del medioambiente

TWITTER

El mandatario distrital manifestó que este reconocimiento no se da únicamente por el trabajo que se viene ejecutando en la ciudad a través de preservación de los ecosistemas y recursos naturales; también por enseñarle a los ciudadanos y a la región la importancia de utilizar el medioambiente, reconocerlo y apreciarlo.



“Me llena de orgullo saber que Barranquilla ha trasegado tanto y llegado a la cúpula del mundo del medioambiente. Por ello, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial nos escogieron como Ciudad Faro; no por lo que estamos haciendo solamente, porque nos falta mucho y no podemos decir que estamos donde tenemos que estar", dijo el alcalde.



Asimismo, agregó que "Barranquilla tiene unos retos inmensos en materia medioambiental, pero más bien es porque estamos enseñándole a nuestros ciudadanos y a la región que es importante utilizar el medio ambiente, es decir, volverlo importante y reconocerlo”.



Pumarejo explicó que, estas organizaciones destacan a Barranquilla por cumplir las funciones que otras ciudades y países deben hacer en sentido a la preservación del medioambiente.



“Aquí –en la COP– no solo estamos recibiendo capacidad para que nos generen donaciones, no solo estamos atrayendo dinero para la conservación ambiental, sino que venimos a hablar en nombre de 180 ciudades que integran la red de biodiverciudades que se creó en nuestra ciudad hace dos años y que hoy es una de las redes de medioambiente y de biodiversidad más grande del mundo”.



En ese mismo sentido, Susan Gardner, la directora de la División de Ecosistemas del programa para el medio ambiente de las ONU, hizo una distinción a los procesos de generación y restauración a través del Urban Nature program.



“Esperamos seguir colaborando y haciendo equipo con Barranquilla y esperamos poder contribuir al éxito de la ciudad en la lucha por el cambio climático”, manifestó la alta funcionaria.