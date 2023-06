Las cuatro cámaras de vigilancia que tiene la cárcel Modelo de Barranquilla fueron compradas por los mismos funcionarios del Inpec para poder tener un registro y apoyo en las labores de vigilancia de este centro carcelario en donde hay 600 presos.



Como si fuera poco el establecimiento no cuenta con equipos de tecnología que permitan contrarrestar uno de los grandes problemas de seguridad que enfrenta Barranquilla y su área metropolitana: extorsiones con llamadas telefónicas desde las cárceles.

Milton Aníbal, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), uno de los tres sindicatos que tienen Inpec en Barranquilla y que agrupa a 140 funcionarios, le dijo a EL TIEMPO que desde hace tres años se dañaron los equipos que bloquean las señales de celular desde las cárceles y nadie ha hecho nada.



“Esos equipos los instaló la Gobernación del Atlántico, pero no se le hizo mantenimiento y se dañaron, nadie ha dicho nada. Hemos pedido ayuda y no pasa nada”, contó Aníbal.

En operativos del Gaula y la Fiscalía General de la Nación han decomisado celulares en las cárceles de Barranquilla. Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Barranquilla

El líder sindical aprovechó para calificar de irresponsables los señalamientos del alcalde Jaime Pumarejo contra los miembros del Inpec, al acusarlos de estar convirtiéndose en cómplices de delitos, extorsiones y de atentados homicidas.



“Si no van a cumplir con su mandato legal pues liquidemos desde mañana esa institución que no cumple con lo único que tiene que hacer: cuidar a los presos y asegurarse que no sigan delinquiendo desde las cárceles”, subrayó Pumarejo este miércoles, al asegurar que los últimos casos de extorsión denunciados en Barranquilla vienen desde las cárceles.

Según el sindicalista, de los 600 internos que hay en La Modelo, 200 son condenados y 400 sindicados, “al Inpec debe responder por los condenados, los otros son de responsabilidad del Distrito, pero parece que no se acuerdan”, dijo.

'No tenemos equipos': sindicato

El presidente del sindicato de UTP contó que la cárcel Modelo de Barranquilla no cuenta con equipos tecnológicos que permitan controlar la inseguridad al interior y tampoco controlar el ingreso de celulares y otras elementos.



Manifestó que la guardia no tiene equipos de rayos x ni un arco detector de metales, como lo tienen los aeropuertos, ni cámaras de seguridad que graben todo el procedimiento, y ahora dañados los equipos para bloquear las señales de celulares.



Los fines de semana ingresan a la cárcel unas 350 personas a visitar a los internos. “La requisa se hace de manera manual, pero eso no es infalible”, dijo.



Por último reconoció que hay funcionarios que podrían estar implicados en permitir que ingresen equipos a la cárcel, pero para detenerlos se requieren pruebas. “No podemos estar acusando a la gente sin tener evidencias y aquí en el Inpec ese tipo de investigaciones son muy lentas, pasa un año y a veces no ocurre nada”.

Personero desconocía la situación

Sobre el tema de los equipos bloqueadores de señal dañados, el personero de Barranquilla, Miguel Álzate, aseguró que desconocía la situación, pese que el hacer parte de los comités carcelarios y vive atento a los problemas de los establecimientos.

El Personero de Barranquilla, Miguel Álzate, en una visita a la penitenciaria de El Bosque. Foto: Cortesía Personería de Barranquilla

El funcionario recordó que entre el 2021 y el 2022 las extorsiones en Barranquilla se incrementaron en un 200 por ciento, y en lo que va de este año ya alcanza el 520 por ciento.



“No busquemos culpables, en estos momentos necesitamos es reaccionar y encontrar soluciones que permitan atender la problemática”, puntualizó Álzate.

