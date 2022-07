Un informe reciente sobre arriendos en Colombia, de la Inmobiliaria Century 21, especializada en ese campo, indica que Barranquilla y Cartagena son las ciudades más costosas para vivir de esa manera, pero que sus cifras no son las más altas del país.



(Lea también: Docente barranquillera, el 'ángel' que salvó a 17 niños en Antioquia)



Según la inmobiliaria, un apartamento de entre 75 y 100 metros cuadrados, con tres habitaciones, en estrato cuatro, en Bogotá vale el mes de arriendo en promedio en 2,3 millones de pesos. Esa cifra baja en el Caribe, así: Barranquilla, $ 1,9 millones; Cartagena, 1,7 millones; Santa Marta, 1,5 millones; Montería, 1,2 millones; Valledupar, 1 millón.

Carolina Galvis González, gerente de operaciones y servicios de Century 21, habló con EL TIEMPO sobre hábitos de arrendatarios caribeños.

¿Por qué Barranquilla es tan cara como Cartagena, cuando el factor turismo en la capital del Atlántico no es como la de Bolívar?



En primer lugar, Barranquilla tiene unas condiciones favorables para ser un muy buen lugar para vivir, como el clima y las personas, pero también tiene un costo de vida menor al de ciudades como Bogotá y Medellín. Tiene además algunas de las grandes industrias colombianas y es uno de los mejores centros portuarios de nuestro país.

¿Por estar retirada, Riohacha es la más barata?



La ubicación es uno de los factores, pero en general es una ciudad que no tiene tanta demanda como las anteriores. Es una ciudad que por su infraestructura y condiciones quizás no es tan llamativa para el común de las personas que sí pueden considerar mudarse del todo a otras ciudades de la costa Caribe. Muchas personas que no son de la zona y llegan a Riohacha lo hacen por motivos laborales.

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica aérea de Riohacha. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cuáles son las ciudades promedios en tal sentido en el Caribe?



En términos valor de arrendamientos y costo de vida, Montería, Sincelejo y Valledupar.

¿Cuál es el tiempo de permanencia de una familia viviendo en el mismo lugar? ¿Por encima o por debajo de la media nacional?



Tradicionalmente se ha visto una permanencia en la media nacional, que se encuentra en 24 meses; sin embargo, con las personas que están llegando a vivir a la costa Caribe desde otras ciudades de Colombia, se ha visto una ligera disminución en esos tiempos.



(Además: Barranquilla quiere mostrar más que cemento)

¿Cómo es el comportamiento de los costeños en arrendar con mascotas?



Hemos observado que los hogares de la costa Caribe son, en general, hogares con mayor número de miembros y menos mascotas que en ciudades como Bogotá o Medellín, en las que podemos llegar a un 50 o 60 % de hogares con al menos un animal de compañía en casa. En la costa luego de la pandemia y con la llegada de personas de otras ciudades, el porcentaje está tendiendo a crecer y puede ser cercano al 30 % de hogares.

¿Qué tanto se da la póliza de seguro en el Caribe?



Es una cultura que ha ido creciendo, definitivamente, así como la de arrendar a través de intermediario. De los estratos 4, 5 y 6, entre el 70 y 75 % de las personas arrienda a través de inmobiliaria y esto es, en la mayoría de los casos, respaldado por una póliza de seguros.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Saquean droguería en medio de pelea callejera en Santa Marta

- Tensión en el Cauca por seguidilla de ataques contra la fuerza pública

- Están robando y matando caballos; la gente teme que los usen para embutidos