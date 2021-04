'Me contrataron para ver presente y futuro de Triple A, no el pasado'

Jairo de Castro Peña es, desde el pasado 26 de marzo, el nuevo gerente general de Triple A, empresa que maneja el servicio de agua potable, aseo y alcantarillado de Barranquilla y 14 municipios del Atlántico.



Desde entonces, ha tenido la oportunidad de conocer la actualidad financiera, las operaciones que se deben fortalecer y optimizar con innovación tecnológica, impacto al medio ambiente y de las inversiones pendientes, entre sus retos.

(Lea también: Jairo de Castro Peña, nuevo gerente general de la empresa Triple A)

Eso sí, el hombre, nacido en Barranquilla, con experiencia de 15 años en cargos gerenciales de empresas como Surtigas y Gases del Pacífico, prefirió ser prudente con las ‘sombras’ de corrupción y procesos jurídicos que vienen del pasado en la empresa, en esta entrevista con EL TIEMPO.

En lo financiero, ¿con qué panorama se encontró?

La situación financiera es muy sólida. Es una compañía que ha tenido un crecimiento compuesto en los últimos cinco años, donde levita de casi el 18% y un crecimiento de los ingresos del 10% continuo. El endeudamiento es muy bajo, se ha venido manejando de manera responsable el endeudamiento de la compañía y hoy en día tenemos la caja suficiente y los indicadores en el mejor momento, con unas utilidades que el año pasado estuvieron cercanas a los $95 mil millones.

¿A qué cifras se refiere con bajo endeudamiento?

Hoy en día tenemos una relación básicamente de deuda financiera/Ebitda que ha pasado de 1,93 veces a 1,80, lo cual obviamente nos da tranquilidad para conseguir más recursos en caso de que los necesitemos en la banca... Y nos da tranquilidad para poder ejecutar de manera eficiente.



Prácticamente tenemos un endeudamiento cercano al 16%. Tenemos activos por $851 mil millones y pasivos por $477 mil millones. Lo que nos deja una posición patrimonial bastante fuerte. La deuda ha venido bajando: de $225 mil millones (2016), hoy estamos en 133 mil millones. Con un crecimiento de ingresos que fortalece el desarrollo.

¿Qué le puede brindar el nuevo gerente a Triple A?

Creo que es un trabajo en equipo... Aquí me he encontrado con un equipo humano, formidable y profesional. Vamos a trabajar de manera mancomunada, así:

1.Mejorar la calidad de vida de los usuarios. 2- Fortalecer nuestros procesos y eficiencias mediante procesos de innovación tecnológica. Creo que es un plan que la nueva gerencia tiene dentro de sus retos.



3- Buscar oportunidades en nuevos negocios que hagan sostenibles a las empresas a largo plazo. 4- Fortalecer el gobierno corporativo, que nos permita hacer las cosas de manera mucho más transparente, con un ambiente de control interno dentro de la organización muy fuerte.

¿Y en la sostenibilidad?

No hay que dejar de mencionar el tema. Me refiero a todo lo que tiene que ver con un acompañamiento en toda la gestión de concientización ambiental y social, que toda compañía debe brindar a sus usuarios, a sus clientes, a los ciudadanos y a los stakeholders.

¿Cómo afrontará los procesos jurídicos (caso Ramón Navarro, Inassa…)?

Esos son temas jurídicos que debe uno esperar las instancias en las que se den. Soy honesto: a mí me contrataron para ver el presente y el futuro de Triple A, así que no estoy mirando el pasado. Puedo ratificar que la situación de control interno, transparencia y todos esos adjetivos y cualidades de una compañía como esta se están cumpliendo al ciento por ciento.

¿Cómo va el proceso de Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría en Triple A?

Seguimos asumiendo y entregando toda la información pertinente que nos requiere la Contraloría y la Procuraduría. Hemos tenido una relación muy buena con ellos y tenemos un equipo prácticamente dedicado a entregarle toda la información que pide con respecto a los procesos que se manejan.

¿Qué cambiará?

Todo tiende a ser sujeto de ser mejorado, y hay unos procesos internos que son sujetos de ser optimizados. Finalizar nuevas inversiones, continuar con esa calidad de servicio y mejorar donde hay inconvenientes, que es normal en cualquier empresa de servicios públicos.

Facebook Twitter Linkedin

Jairo de Castro Peña, nuevo gerente general de Triple A. Foto: Prensa Triple A

¿A qué le apuntará?

Nos vamos a dedicar a temas de cobertura, ampliar y mejorar la cobertura, que estamos casi en el ciento por ciento, pero acompañar ese proceso de crecimiento de ciudad, con una visión no económica, sino una visión social dentro de la compañía, y apoyados con los procesos de innovación tecnológica que son sujetos de ser optimizados.

¿Cómo se manejará los basureros a cielo abierto, por lo que se ha cuestionado a Triple A?

Siempre estamos tendientes a buscar la forma de mejorar nuestra operación, no solamente en el tema de basureros a cielo abierto, sino en acueducto y alcantarillado. Hace poco me tocó entrar con la situación de las basuras en el arroyo Don Juan... Estamos trabajando de manera continua con la Alcaldía y la ADI... optimizando esos procesos. Son temas en los que por supuesto no descansamos hasta que mejoren y que no se vuelva a presentar. A veces se nos sale de las manos.

(Le puede interesar: Bebé de seis meses falleció por covid-19 en Barranquilla)

¿Cómo recibe la propuesta de la SIA de bocatomas alternas para evitar afectación en el acueducto?

Con mucho agrado hemos recibido propuestas de la sociedad de ingenierías, químicos y es una propuesta que el área de operaciones la está revisando. Revisar la viabilidad económica y técnica del proyecto para hacerla. Nos agrada y nos gusta que los diferentes gremios y las sociedades se involucren y participen activamente en el mejoramiento de la ciudad.

¿Qué beneficios vendrá ahora con la reconciliación entre los bancos y la Triple A?

La situación de la empresa en estos momentos se vio reflejada en una accesibilidad a los créditos bancarios. Teníamos ciertas complejidades en la negociación de créditos. Lo que nos da a nosotros es una tranquilidad y en largo plazo trabajar y realizar los proyectos de inversión que requeriremos, sin ningún tipo de restricción ni limitación frente a la caja y los nuevos endeudamientos que debamos tener para ejecutar esas inversiones.



Eso es una situación que nos favoreció de manera importante y cambia la perspectiva de ejecución de proyectos en corto y mediano plazo.

¿La empresa logrará erradicar todas esas sombras de corrupción que justamente complicaron la situación con los bancos?

El control interno lo encontré muy fuerte dentro de la compañía. Tenemos unos controles y unos procesos blindados de alguna manera ante un tema que pueda generar suspicacias. Se organizó y se armó una nueva área de cumplimiento que garantiza que todos los procesos se hagan de manera transparente. Es un trabajo de fortalecimiento, pero la visión o la política de la compañía ya yo la encontré implementada hacia ese lado.

¿Qué inversiones futuras pueden esperar los usuarios?

Tenemos un programa de inversiones este año. Tenemos un presupuesto de más de $156 mil millones que se van a hacer en pro de mejorar la calidad del servicio. Hay unas inversiones en algunos tanques que van a mejorar la presión del acueducto.



Algunas inversiones que tenemos en alcantarillado para reducir el impacto de los temas de basuras que se han venido viendo. Estamos construyendo un sistema de aguas residuales en El Ferry. Los trabajos en el tanque de Baranoa y Polonuevo van a ayudar de alguna manera a mejorar la operación de presión con la que llega el agua.

¿Y a largo plazo?

Ya proyectos más a largo plazo se están trabajando bajo el liderazgo de la Gobernación del Atlántico, pero obviamente acompañados por nosotros. La construcción del sistema del acueducto regional del norte y el saneamiento de la Ciénaga de Mallorquín, entre otros.

(Le recomendamos: Extienden medidas restrictivas hasta el 30 de abril en Barranquilla)

¿Cómo va ese proceso del Distrito para tomar acciones de Triple A?

No tengo detalles del tema, no he tenido el honor de poder sentarme con el alcalde y poder conversar con él para entender la visión de su propuesta. Tampoco he tenido la primera Junta Directiva.



Como administración que somos, simplemente tenemos que previo ser ajenos al proceso y nuestro trabajo es mejorar la calidad del servicio, garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa y seguir trabajando como ciudad, independientemente del accionista que llegue. Obviamente estamos trabajando en un proyecto corporativo, para que todos los procesos sean blindados ante cualquier cambio de accionistas, que es lo que normalmente se hace.

¿Cuál o cuáles serán los retos de este año para Tripe A?

El reto más importante y a corto plazo, aparte de ejecutar este plan ambicioso de inversiones que tenemos, es la renegociación del contrato con Soledad. Ha habido acercamientos iniciales con la Alcaldía, el proceso de negociación, hay muy buena disposición por ambas partes para renovar el contrato y espero en diciembre de este año, que es cuando se vence el contrato, estar dando una buena noticia de que Triple A seguirá prestando el servicio en Soledad.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más contenidos de Colombia:

- Ofrecen recompensa por culpables de muerte de menores en Chocó

- Estas son las ciudades con cuarentena

- Se acabaron las primeras dosis para la vacunación en Medellín