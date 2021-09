Horror: hallan cabeza humana en envuelta en una bolsa en la vía pública

Un reciclador que escarbaba entre la basura encontró entre los desechos una bolsa negra amarrada, que al abrirla, para su sorpresa y horror, se topó con una cabeza humana.



(También: Transmetro suspendió el servicio en Barranquilla y su área metropolitana)



El caso se reportó la noche de este viernes en el bulevar del barrio Simón Bolívar, un transitado sector del sur oriente de Barranquilla.

La Policía llegó y acordó el sector, despejando la zona de la gran cantidad de personas que se aglomeraron en medio de los comentarios de estupor y miedo.

Hallan la cabeza de un cuerpo humano en una bolsa, en el barrio Simón Bolivar, en la carrera 19 con carrera 4c barranquilla 👇 pic.twitter.com/0lS2WtDhp6 — Mapachepardo (@Mapachepardo2) September 25, 2021

Hasta momento ha trascendido que la bolsa la habrían dejado sobre las 5: 00 p.m., hasta que llegó el reciclador que fue quien se percató de lo que contenía y avisó a las autoridades.

(Lea:Jugadores de Junior llegaron en mototaxis al aeropuerto de Barranquilla)

Cabe recordar que entre el 2012 y 2013 en Barranquilla y su área metropolitana se reportaron casos de desmembramientos por bandas de narcotraficantes que luchaban por el control territorial.

Buscan sembrar terror

Sobre el caso se generaron las primeras reacciones, como la del profesor e investigador de la Universidad del Norte de Barranquilla, Luis Trejo, experto en temas de seguridad, quien en sus redes sociales explicó el impacto de este hecho.

(No deje de leer: Incertidumbre por la salud de religiosa nariñense secuestrada en África)

Se envía un mensaje a la contraparte, quien ya estaría advertida de lo que le sucede aquellos que no se someten o pretenden disputar el control del territorio FACEBOOK

TWITTER

Según Trejos el desmembramiento es una forma de violencia discriminada con un alto contenido simbólico, ya que a través de la barbarie y sevicia aplicada al cuerpo en cuestión se envía un mensaje a la contraparte, quien ya estaría advertida de lo que le sucede aquellos que no se someten o pretenden disputar el control del territorio.



En otra palabras, agrega investigador: “una decapitación ser igual o más efectiva que varios homicidios y al ser selectiva, no impacta sustancialmente los índices de homicidio, por lo cual no genera mayores reacciones por parte de las autoridad policial”, puntualizó.

BARRANQUILLA