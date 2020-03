Así afecta el coronavirus la economía de los barranquilleros 

Evitar conglomeraciones, trabajar desde casa, suspender clases, al igual que desinfectar espacios y objetos personales, son algunas de las acciones preventivas que cumplen los ciudadanos frente al coronavirus, las cuales ya generan un impacto negativo en la economía local.

En las droguerías y supermercados ya escasean productos como: alcohol, jabón líquido, gel antibacterial, tapabocas, medicamentos antigripales, vitamina C y el acetaminofén. “Ya no hay casi nada. Acá logré conseguir jabón líquido y varsol para desinfectar. Hago mis compras y no salgo más. Hay que estar prevenido, uno nunca sabe”, aseguró una señora mientras hacía su compra.



Algunos compradores entran en los almacenes de cadena en búsqueda de elementos de aseo y se encuentran con estanterías vacías. Usualmente se quejan. “Se realizó un pedido de jabón líquido, gel antibacterial y alcohol, que llegó el domingo temprano a las 5 de la mañana y a las 11 ya no había. Ahora mismo están agotados”, indicó una vendedora del almacén D1.

Es positivo porque hemos vendido mucho y negativo porque no tenemos proveedores que nos abastezcan ahora mismo, no consiguen los elementos que necesitamos como tapabocas y alcohol”, añadió una funcionaria de Farmatodo.



Debido a la escasez, Fenalco Atlántico envió un comunicado para tranquilizar a los ciudadanos, proveedores y almacenes de cadena, garantizándoles que están haciendo todo lo posible para responder a la demanda de productos de aseo y cuidado personal. “Estamos trabajando en coordinación con el Gobierno nacional, las autoridades locales y nuestros proveedores para garantizar el adecuado abastecimiento, así asegurar que nuestros almacenes y tiendas tengan la oferta más completa posible”, dijo un portavoz a través de un comunicado.



Cadenas como Olímpica y D1 esperan abastecerse en el transcurso del día y seguir suministrando a los consumidores los elementos necesarios para evitar salir a las calles, facilitando así el cumplimiento de las medidas sanitarias.

¿Y en el centro?

“Las ventas se han reducido por las prevenciones que están tomando las personas a causa del covid-19”, expresó con preocupación Lady Laura González, comerciante de joyas en un local contiguo al Paseo Bolívar, desde el cual ayer veía pasar muy pocas personas. “Teníamos una expectativa alta con el fin de semana que ya pasó porque era quincena, pero realmente se vendió muy poco. Lo más preocupante es que no sabemos hasta cuándo podrá seguir esta situación”, agregó González.



“El pasado fin de semana hubo un bajón en las ventas y no se dio gran movimiento”, confirmó a nivel general Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, entidad que dispuso medidas de prevención y de higiene a los comerciantes, de acuerdo con las indicaciones dadas por la Alcaldía Distrital, para contrarrestar el virus y a la vez, brindar tranquilidad a los compradores de no ser contagiados.

MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter @maiarenas_​