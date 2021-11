Así se ‘cocinan’ ricas oportunidades en la Cárcel Distrital de Barranquilla

Son las 7 a. m. de un día pronosticado para tiempo seco en Barranquilla y un agradable aroma que emana desde el interior de la cárcel distrital El Bosque atrae a cuanto transeúnte despistado avance por ese punto de la localidad Suroccidente.



“¿Qué será?”, se preguntan algunos, mientras sus miradas ávidas de curiosidad se chocan con el gigantesco muro que separa ese delgado y significativo límite entre detención y la sensación de libertad.

Condenados al desconocimiento de lo que sucede ahí dentro, donde conviven unos 350 reclusos, no tienen de otra que continuar su camino. Sin saber que lo que se ‘cocina’ allí es un proyecto de emprendimiento que alimenta barrigas y corazones.



Uno de los declarados culpables de que ese fino olor se esparza por las calles aledañas, a tal punto de detener el andar, es Evaristo Pantoja Gutiérrez. Él conforma el equipo de seis internos que ponen a funcionar la panadería entre rejas.



“Voy para cuatro años aquí y puedo decir que esta es una misión grande. A la Distrital no la veo como una cárcel, sino como un centro de rehabilitación, donde la gente se puede restaurar”, expresa el barranquillero, de 60 años.

Un desafortunado error que lo llevó a ser emprendedor

Cada frase que dice el hombre, mientras se pone el delantal, el gorro y prepara los utensilios en el espacio destinado a la panadería, la antepone con Dios y la finaliza con un “amén”, denotando su fe y su pertenencia a la iglesia cuadrangular.



De hecho, cuenta que un “desafortunado error” lo llevó a estar entre rejas. Prefiere no profundizar en detalles, pero sostiene que fue consecuencia de estar alejado de Dios.



Así ha cumplido cuatro de 13 años. Sin embargo, su labor lo hace merecedor, según la ley, de una reducción a ocho años en total.

Las galletas hacen parte del portafolio del equipo de internos en la Distrital. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

El proceso para llevar el producto a las ferias

Tocar ese pasado desanimó a Pantoja Gutiérrez, quien se retira algo de sudor de su frente y vuelve en sí. Él mismo se reanima con un sacudón que le da a su cuerpo y, rodeado de sus compañeros de trabajo y de la materia prima, continúa la rutina de la jornada.



“Esperamos que el pan tenga su término tipo mediodía, ya a las 5 p. m. está reposado según el pedido que hagan las empresas. Se reparte el producto y aquí en la cárcel también vendemos. Tenemos un proyecto bien grande pa’ afuera, para las universidades, colegios, panadería ambulante, todo eso a su tiempo, amén”, relata.



Al día son capaces de producir decenas de pan de queso, de arequipe y de bocadillo. En cuanto a la dulcería, están preparados para hacer pastelitos, croissant, deditos. Y con respecto a la repostería, pudines (tortas), decorados, galletería de mantequilla y brazos de reina.



“Muchos allá afuera mirarán la cárcel como donde están los malos, pero no, aquí también hay grandes de Jesucristo. Para ganarnos la confianza del cliente, es sencillo: hacer un producto de calidad, de categoría, que a la gente le va a gustar”, señala Pantoja.

Facebook Twitter Linkedin

Los productos que no alcanzan a vender con el distribuidos son vendidos después por sus familias en la ciudad. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

Y esa confianza sí que se la han ganado, pues el alimento ya es comercializado por las ferias que se organizan en los centros comerciales de la ciudad y en los parques y plazas, como en Mercado a tu Barrio, con el apoyo de la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Gobierno.



Los protagonistas del proyecto lo califican como un éxito y, aquellos productos que no logran ser vendidos en estos espacios, llegan al hogar de los internos para que sean distribuidos por encargo, generando así empleo entre sus familiares.



“Me llena de gozo, porque dependo de los ingresos que me dan. Siento ese amor por los productos. Esta experiencia me ha cambiado la vida bastante y no sé cómo explicarlo. Mi familia me dice: ‘¿Estás amañado aquí o qué?’. No es que esté amañado, sino que veo las cosas desde otro punto de vista”, explica entre risas.

Una iniciativa que nació tras unos disturbios

A la versión de Pantoja se une el director de la cárcel, Javier Arias, quien recuerda que hace dos años tomó el mando de este centro de rehabilitación, tras unos disturbios generados en el interior del mismo.



“Encontré una serie de actividades aisladas y retomamos el tema de la panadería, buscando que este trabajo sea más empresarial y nos apoyamos en el Sena para capacitación en panadería y repostería”, dice el bogotano, de 50 años.



El directivo asegura que proyectos de resocialización como este ha aportado a la armonía que ahora se vive en el interior del centro, donde se busca que el pospenado se convierta en un ser productivo.



“Me fascina que la gente tenga una esperanza de vida. Nuestro objetivo es robarle gente a la delincuencia… Si se puede llamar así. Toda persona que podamos sacar de ese mundo es una ganancia. Tenemos como contexto que de la cárcel, si era bandido, sale peor de delincuente. No, la idea es que la persona salga con otra mentalidad de vida”, resalta.

Este apunte es apoyado por la secretaria de Gobierno del Distrito, Jeniffer Villarreal, quien cuenta que, con este tipo de acciones, continuarán creyendo en la construcción de segundas oportunidades y en procesos de resocialización.



“Estas unidades productivas se convierten en espacios de capacitación como parte de su proceso de resocialización; con el fin de lograr emprendimientos una vez cumplan con sus penas en el interior de los centros”, manifiesta la funcionaria.

El sueño de Evaristo, a cuatro años de ser realidad

Por el proyecto de la panadería ya han pasado unos 20 internos aproximadamente, la mayoría ha recobrado la libertad y continúan emprendiendo con un negocio propio o como auxiliares en panaderías locales.



“Es un testimonio grande. El sueño mío que se llegue a realizar en unos cuatro años es cuando el Señor me permita la libertad y que haya empleo para muchos internos. Aquí han venido muchos familiares diciendo que se siente el olor afuera y que todo lo que se hace aquí es muy rico”, concluye Pantoja con una sonrisa de oreja a oreja.



Ocho horas después, la puesta del sol le indica a los seis panaderos que la jornada laboral ha llegado a su fin. Acá afuera, el rico aroma aún se percibe con la fuerza del viento que anda libre tras esos muros, los cuales, a su vez, contienen las esperanzas de que mañana será otro día lleno de oportunidades.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

