Un tema que le rondaba por la cabeza a Pedro Coley Velásquez a días de su jubilación era a qué se iba a dedicar cuando finalizara su vida laboral. Quedar de brazos cruzados no era una opción para él y menos echar sus conocimientos a la basura.



(Lea también: El drama del conductor condenado por accidente mortal de Martín Elías)



De pronto, como dicen por ahí, “el bombillito se le prendió”, organizó las ideas con una temática que convirtió en su fortaleza y hoy ha cautivado a seis empresas, tres locales y tres internacionales, sin salir de casa, según destaca, y dedicándole tiempo de calidad a su familia.

Coley Velásquez vive en Barranquilla, su tierra natal. Trabajó durante 26 años en el Sena y tiene 20 años de experiencia laboral en el sector industrial, en que ha llegado a ocupar cargos desde operario hasta de gerente.



Ostenta un estudio en tecnologías y psicopedagogía, y tuvo la oportunidad de hacer especialización en Brasil y Alemania sobre sistemas de entrenamiento y formación profesional, además de sistemas de gestión de la calidad.



Sin olvidar que se ha desempeñado también como docente, en la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Uniautónoma, un espacio que le permitió compartir con jóvenes y así enriquecer su experiencia en el campo tecnológico.

Así surgió el proyecto

Facebook Twitter Linkedin

Pedro Coley tiene 72 años. Foto: Pedro Coley

“Este emprendimiento surge porque he hecho una labor de asesor de empresas en el área industrial, y concretamente en gestión humana, que es el tema que ha sido fruto de mi trabajo durante muchos años. Y me he dado cuenta que hay cosas que han cambiado: uno son los sistemas de información y el manejo de la información, había que estar a tono con eso”, cuenta el hombre.



En ese sentido, recuerda que hace unos años identificó que el mundo había cambiado “muchísimo”: ya un informe no tenía que presentarse por escrito, mientras que el acceso a la información era diferente.



“Y lo segundo es que ya estaba próximo a mi jubilación, entonces sabía que muchas cosas iban a cambiar en mi vida. Creí que todo lo que tenía que ver con los sistemas de información, la no presencialidad y la digitalización me iban a ayudar muchísimo”, manifiesta el emprendedor.

De apps Tribu y Metlab

Todo ese sistema permite hacer toda la gestión del recurso humano de las empresas de manera virtual FACEBOOK

TWITTER

Fue así como logró diseñar hace seis años dos aplicaciones móviles (apps), Tribu y Metlab, que permiten tener una mejor calidad de información para los clientes, un mejor acceso a la información y que el tiempo de respuesta fuera más corto.



Un sistema está en la capacidad de medir y gestionar el clima y la cultura organizacional. Y el otro es una plataforma de gestión humana basado en competencias.



Este permite a pequeñas y grandes empresas llevar la información de sus empleados, la evaluación de desempeño de cada uno y la generación de un plan de desarrollo para hacerle seguimiento.



“Todo ese sistema permite hacer toda la gestión del recurso humano de las empresas de manera virtual. En gran parte era lo que yo hacía presencialmente, llegaba a las empresas, les hacía la evaluación de desempeño, y hoy lo hago a través de una app donde las personas ingresan con unos pasos y se puede hacer todo el proceso. Ese es un desarrollo que se ofrece al sector productivo”, señala.

Generación de informes

He aprendido a combinar el trabajo con disfrutar la vida y disfrutar a mi familia FACEBOOK

TWITTER

Coley agrega que las plataformas generan a los empresarios informes cuantitativos, donde se utilizan estadígrafos, no solo para arrojar un promedio, sino también para mirar la administración de los datos. “Es tan fácil de leer que miras el informe y de una vez sabes la situación”.



Adicionalmente, la aplicación produce informes cualitativos, en los que tratan los aspectos críticos, alertan a las empresas para que puedan tomar un plan de acción, y ahí se genera el tercer componente de servicio en este proyecto de emprendimiento, que tiene que ver con asesorías directas, donde un personal a cargo de Coley es asignado a estas empresas, en el momento en que estas lo requieran.



(Además: El violento ataque que sufrió directora del Sena Atlántico para robarle el carro)



A ese ritmo, con Tribu y Metlab, Pedro Coley ha tenido la posibilidad de generar cuatro empleos directos y una variedad de empleos indirectos desde Barranquilla.



En el extranjero, estas herramientas que ofrece el emprendedor barranquillero han llegado a empresas de Honduras, República Dominicana y Perú. No obstante, el hombre trabaja en perfeccionar la mecánica para llegar a más destinos.



“Ahora, esto me ha dejado una enseñanza personal: yo tengo 72 años y he aprendido a combinar el trabajo con disfrutar la vida y disfrutar a mi familia. De alguna manera, hacer uso del tiempo que durante muchos años no pude usar. Sentí que, en vez de una amenaza, lo digital para mí era una bendición”, cierra Coley Velásquez.



Es así como un proyecto que emprendió Coley para sentirse útil durante su jubilación se convirtió en una herramienta que ahora optimiza los procesos de las empresas internacionales, aprovechando la era digital.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

Más noticias:

- La crisis en Quindío y Valle por la caída de puente clave en la vía Panamericana

- Las corralejas humanas en Sucre: toros y muletas, más allá de la imaginación

- La trágica muerte de un joven al que le cayó un ascensor encima en Cartagena