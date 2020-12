El saludo desde la otra vida de Héctor Lavoe a Barranquilla

Con la puntualidad que llegan las brisas de diciembre a Barranquilla, también se reviven las canciones que desde hace no menos de 50 años alegran los corazones y el alma del bailador barranquillero que se alista para celebrar la Navidad y despedir un año más.

No solo en las emisoras, sino en muchísimos hogares, es común escuchar canciones alegóricas a las celebraciones de navideñas y fin de año, en diversas voces y diferentes ritmos.



“Las canciones, con mensaje alusivo al nacimiento del Niño Dios o al fin de año constituyen la banda sonora para ambientar la inolvidable fiesta”, comenta el periodista y escritor barranquillero Fausto Pérez Villarreal. “Estas canciones prevalecen en el gusto del imaginario colectivo, porque están atadas a las fibras de la nostalgia”, agrega.



La Navidad y sus canciones prevalecen intactas al paso de los años en Barranquilla, desplazan cualquier ritmo o artista de moda en esta época. Es una costumbre que ha hecho nido en el oído de los barranquilleros, quienes no aceptan que se rompa esa tradición.

La salsa de ayer

Desde que despunta el sol en Barranquilla por estos días de ambiente navideño, y pese a la emergencia sanitaria, no se dejan escuchar ni sonar canciones y artistas como 'Brisas de diciembre', en la voz de Tony Zúñiga; 'Las cuatro fiestas', cantada por Nury Borrás con El Cuarteto del Mónaco. Piezas de nuestro pentagrama popular reinan a la par, en el gusto de la gente, junto a los éxitos navideños de la Sonora Matancera, de Richie Ray y Bobby Cruz, la Billos Caracas Boys y Willie Colón y Héctor Lavoe, entre otras agrupaciones.



Ese ambiente de tradición fue el que animó hace 10 años a Johnny Gastelbondo Montenegro, un conocedor de la música, a trabajar en un tema que se metiera en la fibra del barranquillero.



Gastelbondo, a quien conocen en el medio musical como Jhony Gee, es un consagrado productor y grabador musical de la Organización Radial Olímpica, la principal cadena de emisoras de música tropical del Caribe y una de las mejores cadenas radiales de entretenimiento del país.



Sus estudios en electrónica, ingeniería eléctrica y música fueron la clave para realizar ‘un milagro’ al escoger una de las voces más queridas y sentidas en esta ciudad: 'El cantante de los cantantes', Héctor Lavoe, y lograr que le dedicara una canción a Barranquilla, muchos años después de su desaparición.

“Había hecho mezclas de carnavales o para el Junior, para la selección Colombia. Pero no había hecho una mezcla de Navidad”, cuenta.



En el estudio, Gee logró rescatar la voz de Lavoe y ‘grabar’ Canto a Barranquilla, tomando como pista el tema Canto a Borinquen. “Había coincidencia desde las tierras, era un homenaje, desde la otra vida le cantó a Barranquilla”, explica él.



Para lograr esta magia buscó la voz del músico Marlon García Argote y remplazó la voz de Lavoe cuando dice "Borinquen" y "Puerto Rico" por "Barranquilla" y "Curramba".



García tiene una voz bastante parecida a Lavoe y cantó la versión completa… Luego palabras cruciales en ese tema: Barranquilla, Curramba, Mi quilla Querida, Saludos para Barranquilla en Navidad…

“Lo hicimos como en 50 tomas de la palabra con el mismo registro de voz”, detalla Gee para referirse al trabajo de edición, que duró toda una tarde.



“No se notaba que se estaba haciendo un remiendo, es casi un segundo y no se alcanza a notar que no es Héctor”, afirma.



“Saludo a mi Barranquilla en Navidad”, se escucha a Lavoe diciendo al inicio del disco y luego comienza a cantar:

“Curramba te quiero

porque en ti nací

y en ti fue que vi,

el resplandor primero”.



Este tema lleva 10 años sonando en las emisoras de Barranquilla para esta época decembrina y es el momento en que muchos no saben que se trata de una mezcla. Hay algunos que han armado cuentos sobre la historia del disco, como que Mike Char, uno de los dueños de Olímpica Estéreo, trajo a Barranquilla a Lavoe para que grabara el tema.

Tierra hospitalaria

esa es Barranquilla.

Tierra de mi Edén

oye mis plegarias.

Tierra necesaria

¡oh! garza dormida,

mi canción se inspira

no te ha de olvidar

y yo te voy a cantar

desde la otra vida,

y yo te voy a cantar

Barranquilla desde la otra vida.



“Hay gente que dice que ese no es Lavoe, que suena desafinado”, cuenta entre risas Gee, para referirse a esa forma única del barranquillero de no dudar, cuando de dar una respuesta se trata y de tenerle explicación a todo.

La clave del éxito

El periodista y salsero barranquillero Roberto Llanos describe con gran precisión esa historia y empatía de Héctor Lavoe con el salsero barranquillero, que arranca a partir de 1971, cuando el sonero boricua con la orquestación de Willie Colón lanza el LP 'Asalto Navideño', en pleno boom del movimiento salsero en Nueva York y toda la cuenca del Caribe.



De ese trabajo discográfico, comenta Llanos, surgieron temas como 'Aires de Navidad', 'Canto a Borinquen', 'La Murga', entre otros, que calaron hondo en el gusto del bailador, al punto que desde entonces ha trascendido generaciones, y en todas las temporadas decembrinas vuelven a sonar como si acabarán de salir al mercado, “desatando nostalgias en muchos y nuevas sensaciones en las juventudes que empiezan a conocerlos o que los han escuchado a través de padres y abuelos”.



Esos sentimientos fueron los que supo expresar con claridad Gee en su estudio, cuando aquella tarde decidió hacerle un homenaje al bailador barranquillero, con una de las voces más sentidas y queridas en 'Curramba' y que ahora se ha convertido un gran saludo de navidades.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

@leoher70