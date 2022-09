Jaime Horta Díaz, ‘un barranquillero nacido en Neiva’, como él se define, fue periodista de Casa Editorial El Tiempo. Desde hace años es notario en esta ciudad. Sin embargo, no ha dejado de escribir libros.



El más reciente, quinto de ellos, se llama ‘Jinger come flores’ y gira sobre una perrita. EL TIEMPO habló con él.



(Lea: ¡Que suene la buena música en el Barranquijazz 2022!)

¿Qué lo inspiró a escribir sobre una perrita?

Facebook Twitter Linkedin

'Jinger come flores' de Santa Bárbara Editores. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Sería muy pretencioso decir que Jinger soy yo, como Flaubert de Madame Bovary. El hecho es que hubo una comunicación tan intima con Jinger que todo lo que hacía nos parecía divertido para no decir inteligente.



Definitivamente lo que la diferenciaba era su afición por la ronda del parque de La Vieja, la última quebrada del norte de Bogotá, y, por supuesto, las flores. Aprendió muchas palabras, más allá de las que reconoce toda mascota. Siempre que llegaba a casa podía traer sus juguetes uno por uno, distinguiendo el guante, el pescado y el puercoespín.



Si se equivocaba me miraba y se quedaba pensando hasta que hallaba la respuesta. Iba y lo traía. Jinger odiaba al paseador. Ella quería ser la líder de la manada, incluso delante del pastor alemán, del labrador o del boxer.



(Además: En video: Digno Palomino dice que no está prófugo: 'estaba en una cita médica')



Tenía un problema personal con un gigante mastín napolitano pero desde la ventana. Digamos que Jinger fue también un motivo para hablar de la amistad, la lealtad, la creatividad, la educación y los medios de comunicación. La televisión todavía me parece magia, como a Jinger.

Es texto corto, pero ameno y fácil de leer. ¿Por qué hacerlo?

Gracias por lo de ameno y fácil de leer. Corto porque la gente no tiene tiempo ni para vivir. Todo empezó como un juego porque envié algunos apuntes por el Facebook y los amigos me dijeron que siguiera. Una periodista me sugirió una entrega por capítulos. Por su amor a los niños decidí que podía ser un texto dirigido a los niños. Como se sabe, los mayores consumidores de literatura infantil son los adultos.

Hay muchos llamados de atención en relación a cuidados a mascotas. ¿Era la intención?

Cierto, hay personas que dicen querer a las mascotas pero las descuidan, las maltratan. No es solo cuidado físico, una cama, alimentarlas, también es sacarlas a caminar, llevarlas al veterinario y acostumbrarse a usar la bolsita para los desechos. Permitirles que se reúnan con sus amigos. Y claro que tenia a sus amigos preferidos. La amistad se da en todas las especies



(También: El robo que desató balacera y dejó un muerto en exclusivo sector de Barranquilla)

Jinger, ¿qué significó a sus propietarios?

Mas que propietarios éramos amigos. ¿Sabes lo que era armar un paseo sin Jinger? Las mascotas son como los niños. No es verdad que los reemplacen. O que la gente quiere tener mascotas para no tener bebés. Pero te cambian muchas rutinas.



No los pueden dejar solos. No los admiten en todas partes. Afortunadamente abundan las guarderías. Como raza pequeña tenía el tamaño suficiente para creer que tenemos perrito. Para mi los animales siempre han sido los hermanos menores. Todos, salvo los zancudos. Me encantan los pájaros. Mis preferidos son el pájaro carpintero y el Martin pescador. Puedo identificarlos por sus cantos.



(Vea: 'Está jugando a ser alcalde': explosivas declaraciones de ex primera dama de Dau)

¿Qué enseñanzas deja Jinger?

La mayor enseñanza es que son seres vivos, sintientes, como dicen los jueces que ya les reconocen derechos fundamentales. Para muchas personas, después de que los hijos abandonan la casa, son su única compañía.



Tampoco nos preparamos para su muerte. No pensé que me fuera a golpear tan duro. Estos días me encantó leer que el filosofo Schopenhauer caminaba dos horas diarias con su mascota. Eso también es hacer ejercicio los dos.

BARRANQUILLA