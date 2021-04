El vigilante, presunto cómplice de millonario robo en Barranquilla

Un robo al centro comercial Country Plaza, norte de Barranquilla, fue reportado este lunes por los afectados. Cuatro individuos ingresaron en la madrugada y hurtaron dinero y artículos, cuyo monto oscila en 500 millones de pesos.

Según las primeras versiones de uno de los afectados, los sujetos se llevaron una cámara, tres portátiles, 11 millones de pesos y una botella de whisky. Esto ocurrió en tres oficinas de la edificación.



Sin embargo, los señalados continuaron con su cometido en el sótano del centro comercial, donde queda una bodega que tenía joyas, relojes, oro, 150 millones en efectivo y 4.000 dólares.



Los presuntos delincuentes desconectaron las cámaras de seguridad, pero en otro circuito cerrado se habría observado al vigilante colaborando a los otros cuatro individuos con el plan de robo.



“El vigilante se confió creyendo que había desconectado todas las cámaras, pero lo que no sabía es que había otro circuito de cámaras que es propiedad de uno de los dueños de oficina en el centro comercial”, dijo un afectado.

Esta versión es apoyada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, que dispuso de todas las capacidades institucionales para lograr el esclarecimiento e identificación de los delincuentes, según reportó.



La autoridad indicó que la persona responsable de la seguridad del lugar no se encuentra vinculado a ninguna empresa de vigilancia debidamente autorizada.



“En la actividad de recolección de pruebas, se aportan unos videos donde se observa la presunta complicidad de la persona encargada de custodiar el sitio y, al parecer, es quien suministró la información a los autores del hecho”, informó.



La Policía reiteró a la comunidad en general la necesidad de no utilizar servicios de vigilancia informal, teniendo en cuenta que no brindan un respaldo jurídico y cumplimiento de los protocolos de seguridad.

