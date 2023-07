En las últimas horas, se conoció el particular caso de una joven de Barranquilla que padece una extraña condición, derrama sangre de sus cavidades oculares, causando el efecto de que ‘llora' lágrimas de sangre.



El sangrado por las cavidades oculares inició tras la pandemia

Se trata de Zharick Ramírez, una joven del barrio Domingo Guzmán, al suroccidente de Barranquilla, que sufre esta extraña situación. Según el propio relato de la adolescente, de 17 años de edad, esta condición inició tras la pandemia del covid-19.

​

Zharick decidió relatar su extraño estado de salud en la Emisora Atlántico y pidió ayuda para detener el sangrado que comenzó a mediados de marzo de 2020.



La adolescente expresó que los primeros síntomas que experimentó fueron los constantes sangrados por la nariz, después empezó a sangrar por la cavidad de los ojos y también lo ha hecho por la boca.

“Desde el año 2020 empecé a experimentar sangrado nasal, luego fue ocular y ahora, también, sangro por la boca”, expresó la joven.



Además, señaló que en diferentes ocasiones donde empezaba a llorar, sus lágrimas venían acompañadas de sangre y la situación ha venido en deterioro.



“Al comienzo pensé que era estrés por el encierro de la pandemia. Pero luego, me ha pasado cuando estoy tranquila, en vacaciones y hasta dormida”, indicó la joven.



Y reveló que los sangrados por la nariz no le traen mayores afectaciones, pero cuando empieza a sangrar por los ojos siente como si la piel se estuviera desgarrando.

El médico oftalmólogo Luis Escaf explicó que el sangrado que tiene la adolescente Zharick Carrillo por la vía nasal, boca y ojos es consecuencia de una menstruación vicariante. @AtlanticoEmi pic.twitter.com/m9URsPPZLx — Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) July 28, 2023

¿Qué han dicho los médicos sobre este caso?

Zharick explicó en el medio atlanticense que la primera vez que la vio un médico le recomendó dejar la actividad física, esto con el fin de parar de sangrar, pero la situación nunca mejoró y siguió agravándose.



El oftalmólogo Luis Escaf explicó en la Emisora Atlántico que esta condición se conoce como ‘Menstruación Variante' y reveló las posibles causas que la generan.



“Esto se llama Menstruación Vicariante y sucede en las mujeres cuando el tejido endometrial no solo está en el endometrio, sino en otras partes del cuerpo, en este caso en el tejido conjuntival, produciendo hemorragia subconjunyival. Pero puede estar en cualquier parte del cuerpo”, afirmó el especialista.



Sin embargo, la suerte no ha estado del lado de la adolescente, ya que ha pasado por varios especialistas que no logran dar con la cura de su situación.



Desde retinólogos, reumatólogos, oftalmólogos, hematólogos, hasta un psicólogo han estudiado su condición y no han logrado encontrar una solución a su problema. “Me han hecho estudios en todo el cuerpo y anatómicamente estoy bien, mis neuronas también están bien”.

Exclusivo! Hoy les contaremos la historia de Zharick Ramírez Carillo una adolescente barranquillera de 17 años, que desde hace 3 años sangra por sus ojos. Este extraño hecho tocó su vida de manera inesperada durante la pandemia y se ha quedado durante todo este tiempo… pic.twitter.com/uixOQeRlH2 — Jorge Cura Amar (@jorgecura1070) July 28, 2023

El problema ha llegado a tal punto que en la escuela le han recomendado dejar sus estudios: “Mi profesora me dijo que por este problema, tal vez, tenga que dejar de estudiar”.



Por último, Zharick pidió ayuda para dar con un médico especialista que logre dar con la solución de su problema que empeora con cada semana que pasa.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

