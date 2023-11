En video: ediles protestan en sede de la Alcaldía de Barranquilla por falta de pagos

Dos días de protestas completan este miércoles 29 de noviembre un grupo de ediles de Barranquilla, para reclamar a la Alcaldía Distrital por unos pagos pendientes “desde el año pasado”.



(Lea también: El proyecto escolar de un submarino en Barranquilla que atrajo a expertos de EE. UU.)



De acuerdo con la edil de la localidad Suroccidente, Paula Sanjuán, la preocupación con la deuda acumulada radica en que se está acabando el año “y no hay voluntad de dejar todo saneado”, mientras que la administración entrante no se comprometería a responder por esa deuda.

A la que más le deben es a la de Suroccidente: 35 ordinarias y 18 extras del año pasado. A otras localidades solo extras del año pasado FACEBOOK

TWITTER

“En tiempos de pandemia, el alcalde se inventó una ley en la cual se le quita el poder pagar a los alcaldes locales. Antes de cancelaba a todas las localidades, ahora en su administración las dividió. A la que más le deben es a la de Suroccidente: 35 ordinarias y 18 extras del año pasado. A otras localidades solo extras del año pasado”, aseguró la mujer.



Paula Sanjuán agregó que “no nos están pagando seguridad social y las descuentan”, por lo que hizo un llamado al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a solucionarles esta situación.



Según la edil, una sesión está alrededor de los 800 mil pesos. “Debería cancelar a los tres meses alrededor de 22 millones, según las sesiones y que la ley lo permita”, sostuvo la denunciante en EL TIEMPO.



Por lo anterior, varios ediles se concentran desde este martes 28 de noviembre en la Alcaldía de la localidad Riomar con pancartas donde le exigen al alcalde Jaime Pumarejo el pronto pago. Además, bloquearon el ingreso a los usuarios.

#Barranquilla | Ediles protestan en la sede de la localidad Riomar por falta de pagos. Aseguran que les deben 35 sesiones ordinarias y las extras del año pasado y de 2023. Hacen un llamado al alcalde Jaime Pumarejo.



🎥: Comunidad. pic.twitter.com/MgGnHdJiZG — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) November 29, 2023

Los ediles denuncian modificación de pagos

Precisamente el edil de la localidad Riomar, Álex Torres, se sumó a la manifestación tras declararse “perjudicado” por la actual administración.



“Los ediles durante cuatro años sufrimos siempre de atropellos por parte de esta administración, la cual nos maltrató. En una ocasión, comenzando su periodo, nos fraccionó el pago. Un pago de un mes nos lo pagó en tres cuotas, lo cual nos pareció algo aberrante, algo humillante, porque nosotros somos una corporación constitucionalmente reconocida. Pero hemos sido completamente olvidados y vulnerados por la administración del alcalde Pumarejo”, dijo.



Añadió que les deben las sesiones extras de 2022, el segundo periodo de junio de 2023, el tercer periodo del año en curso y las sesiones extras de 2023, lo que describe como “una situación que jamás se había visto en la historia de los ediles del Distrito, en los últimos 16 años”.

Piden que responda antes de dejar el cargo

Aquí hay una serie de situaciones que de verdad nosotros no estamos conformes, no estamos contentos FACEBOOK

TWITTER

Álex Torres le pidió al alcalde Jaime Pumarejo que no se vaya sin responder por este hecho y recordó que hasta los guardaparques salieron a protestar por falta de pagos en esta administración.



“Aquí hay una serie de situaciones que de verdad nosotros no estamos conformes, no estamos contentos. Nos hemos sentido muy maltratados y muy excluidos los ediles, que no hemos tenido ninguna clase de participación en su administración”, señaló el hombre.



(Además: ¡Aberrante! Adulta mayor de 90 años fue abusada sexualmente: victimario sería su nieto)



Este medio intentó conocer la versión de la administración distrital sobre el caso que denuncian los ediles, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta oficial.



Mientras tanto, los afectados aseguraron que seguirán protestando hasta que el alcalde Jaime Pumarejo les brinde una solución a esta problemática.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla