“Yo, que no me gano ni una rifa de 100 números, me enteré de que recibí la dosis 2 millones de las vacunas que se han aplicado en Barranquilla contra el covid-19”. Entre risas, Jean Pierre Rodríguez Álvarez describió este viernes lo que significó ese momento.



El barranquillero, de 20 años, asistió en plan familiar con su padre y su hermano menor a recibir el biológico para seguir protegiéndose contra el virus.

“En mi caso fue la segunda dosis y lo vi necesario, porque hay que completar el esquema. Ya esto hace parte de nosotros, es como una segunda cédula y es un requerimiento”, manifestó el joven.



Rodríguez Álvarez agregó que en esta Navidad no quiere un acontecimiento extraño como consecuencia del coronavirus, por lo que se vio motivado a completar el esquema de vacunación.



La aplicación de la dosis 2 millones se cumplió en el parque Los Andes, donde Jean compartió con el alcalde Jaime Pumarejo, el secretario de Salud, Humberto Mendoza, y el secretario de Planeación, Juan Manuel Alvarado.



El mandatario explicó que esta cifra ha permitido salvar muchas vidas, abrir diferentes sectores productivos en la ciudad en un ciento por ciento y revivir la esperanza de los barranquilleros en esta época navideña.

“La gente ha creído en la vacuna. Hoy es un día donde podemos estar contentos porque estamos diciendo 2 millones de dosis, eso es más de un millón de vidas salvadas, protegidas, que pueden volver a festejar una Navidad en familia”, dijo Pumarejo.



Además, hizo un reconocimiento al personal de la salud que se encargó de velar por el bienestar de los barranquilleros y de avanzar en el proceso de vacunación en todos los rincones de la ciudad.



De esta manera, más del 95 por ciento de la población proyectada por el Dane en esta ciudad cuenta con una dosis, el 66,5 por ciento tiene los esquemas completos de vacunación.

Las estrategias en vacunación y otras cifras

Hay que recordar que el 17 de agosto del presente año se aplicó la dosis un millón en Barranquilla y el 22 de noviembre alcanzó el récord de 17.410 vacunas aplicadas en un solo día, según cifras oficiales.



Las autoridades del Distrito han desarrollado una serie de estrategias que incluyen puntos de vacunación en escenarios masivos y deportivos, puntos móviles, itinerantes y autoservicios para facilitar el acceso, la igualdad y celeridad al proceso.



Perifoneo, toma en los barrios, vacunación en colegios para los estudiantes, entre otras, son algunas de las opciones que brinda el Distrito para que las personas reciban la vacuna.

Así avanza la vacunación en Barranquilla

Con corte al 9 de diciembre de 2021, la Alcaldía de Barranquilla registra los siguientes datos de vacunación:

1.999.665 dosis en total. 1.096.843 primeras dosis, incluidas 104.343 dosis en menores de 3 a 11 años. 689.464 segundas dosis. 139.556 dosis únicas. 73.811 dosis refuerzos.

Se registran 829.020 personas mayores de 12 años con esquemas completos.



Con estos datos, Barranquilla reporta una cobertura de 93 por ciento de la población mayor de 50 años, la de mayor riesgo, con esquemas completos (2 dosis). Un 67 por ciento de toda la población mayor de 3 años ya con esquemas completos (2 dosis).



Adicionalmente, más de 100.000 niños de 3 a 11 años con primeras dosis. Mientras que el promedio de vacunación diaria en la ciudad está entre 12.000 y 15.000 personas, según comunicó la Secretaría de Salud.



BARRANQUILLA

