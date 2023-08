Una rivalidad ha tomado fuerza en los últimos años sobre un terreno de juego en la localidad Metropolitana de Barranquilla. Pero no se trata de dos equipos de fútbol, sino de dos Juntas de Acción Comunal (JAC) de la ciudad.



La última vez que se encontraron en la 5 con 50 de la cancha de arena fue hace aproximadamente un mes, cuando hubo un enfrentamiento entre veteranos, pero con insultos, empujones y por poco termina en acciones violentas.

“Faltó un árbitro que intermediara y mostrara tarjetas rojas”, dijo un ciudadano que se tomó con humor la situación, aunque el caso ya va por amenazas y citaciones a la comisaría.



“Nosotros no íbamos a pelear, ellos eran los que tenían la turba. Eso no le pertenece ni a La Sierra, ni a la Alcaldía, eso le pertenece a la JAC del barrio Cevillar. Aquí están las escrituras y el certificado de tradición”, dice el presidente de la JAC de dicho sector, René Jiménez.



Al respecto, la lideresa de La Sierra, Aura Llerena también defiende su comunidad: “Ese video fue producto de una provocación. Habíamos estado hablando con anterioridad que ese día iba a haber unos partidos y el señor René me estuvo llamando bastante alterado por unas pinturas que él creía que iban a poner en una pared, cosa que no iba a suceder. No sé si de pronto él malinterpretó la acción y creyó que estaban haciendo algo nuevo. Le advertí, e incluso la Policía, que no fueran a provocar a la gente. Al final se pudo controlar la situación”.

Futbolistas aficionados se recrean en el lugar con diferentes campeonatos. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

La ubicación del terreno de juego

Tenemos certificado de tradición y las escrituras, que nos acreditan como legítimos dueños de la cancha de fútbol

TWITTER

En todo caso, la disputa tiene aproximadamente una década y se concentra en un terreno de 95 metros de largo por 80 metros de ancho. Está ubicada entre las carreras 13C y 14, y entre calles 50 y 54.



La creencia popular, que viene de generación en generación, dice que el barrio Cevillar empieza a partir de la carrera 14 hacia arriba. En ese sentido, el predio está en jurisdicción de La Sierra, bordeando la 14. Sin embargo, lleva como nombre ‘La cancha de Cevillar’.



“Tenemos certificado de tradición y las escrituras, que nos acreditan como legítimos dueños de la cancha de fútbol del barrio Cevillar. Eso no es un lote baldío, eso está urbanizado desde hace años. El dueño original se llama Celio Villalba R., de ahí el nombre de la cancha. Donó las escrituras a la JAC de Cevillar si se cumplían algunos requisitos, como hacer el hogar infantil, el colegio comunal y la cancha. El comodato se venció hace ocho o nueve años, que desde ahí estamos reclamando. Ya rescatamos todo, nada más falta la administración de la cancha”, cuenta el hombre, de 60 años de edad.

Esa administración del terreno deportivo, por programación de encuentros futbolísticos, está generando a la semana entre 60 mil y 150 mil pesos, aproximadamente, según la cantidad de compromisos.



Esa es la cifra que la JAC de La Sierra entregó, partiendo de los registros contables que llevan.

Inversión en el predio en disputa

No obstante, de acuerdo con René Jiménez, no se invierte “ni un solo peso” en el mejoramiento del espacio y eso se refleja en el aspecto del mismo, que “luce abandonado” y azotado por la inseguridad.



“Los postes se están cayendo, están podridos. Otros dirían: ‘vamos a arreglar o a cambiar los postes’, pero nada. Alumbrado Público ya no tiene que ver con eso, porque dicen que es una propiedad privada. Ellos (La Sierra) nada más le echan arena”, asegura el habitante de Cevillar.



Ante estos desacuerdos, él asegura que los ha citado en tres ocasiones a la Comisaría para arreglar el asunto, pero las reuniones ante las autoridades competentes no se han podido realizar por la ausencia de los representantes del otro barrio.



“Han hecho caso omiso. Nunca hemos querido tener problemas con ellos. Algunos de ellos son policías y nos han amenazado, diciendo que ‘ahí va a haber muerto’”, señala René, quien agrega que ahora están buscando un intermediario para recuperar el terreno y mejorar el entorno.

Pelea por propiedad de cancha de fútbol. Es de Cevillar o La Sierra. Usted qué opina? pic.twitter.com/heNOlhC17q — Luchovoltio (@luchovoltios) May 29, 2023

La Sierra espera por el veredicto de un juez

Por su parte, Aura Llerena, de 26 años y representante de La Sierra, sostiene que su único interés por la cancha va más allá de una disputa y solo desea que se arregle el predio para hacerle frente a la inseguridad.



“Ese lugar está siendo un foco de inseguridad muy grande para mi barrio. No tenemos un espacio adecuado y digno para realizar actividades físicas y para que los niños tengan recreación. Lo que quiero es que dejemos atrás esa pelea y nos pongamos a trabajar en pro de la cancha”, manifiesta la joven.



En contraste con la versión de Jiménez, Llerena afirma que, de los ingresos obtenidos por la administración del campo, se invierte en el mantenimiento y servicio de trabajadores, todo soportado en un libro contable.

Ambas comunidades han pintado el nombre de sus barrios en los muros del terreno. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Sobre la propiedad de la cancha, apunta: “Hasta donde se, la cancha le debería pertenecer a los ciudadanos. No voy a caer en el juego de decir la cancha es mía o de la Junta. Sin embargo, la cancha está ubicada en predios de La Sierra. Conozco, porque tengo en mis manos unas escrituras y el POT, que hay unas delimitaciones en unos metros, no es toda la cancha, es una pequeña cantidad y que fue donada con el objetivo de hacer un colegio. Hasta que un juez no dictamine de quién es, no me atrevo a afirmar nada”.



Ante este panorama, ambas partes se muestran en tono conciliador. Están esperando la programación de una fecha para reunirse y limar asperezas. El encuentro, según manifiestan, puede ser hasta con un partido de fútbol entre La Sierra y Cevillar. “No hay problemas”, dicen.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com