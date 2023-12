El fuerte operativo de seguridad anunciado tras ataques a navieras en el río Magdalena

Los ataques armados de grupos criminales contra las embarcaciones que circulan por el río Magdalena encendieron las alarmas de las autoridades, quienes se pusieron en contacto con los afectados para iniciar las investigaciones.



(Lea también: Impactante video: comunidad arremete contra presunto ladrón en el norte de Barranquilla)



Fue así como en la más reciente reunión que sostuvieron las Fuerzas Militares con la Federación Nacional de Navieros, Cormagdalena y Ecopetrol, anunciaron un dispositivo de seguridad para tranquilidad del gremio.

Cada elemento tiene 4 unidades, serían 8 botes que van a fortalecer la seguridad en el área FACEBOOK

TWITTER

En diálogo con EL TIEMPO, el vicealmirante Hernando Enrique Mattos Dager, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, indicó que la primera acción será fortalecer la vigilancia en el río Magdalena con dos elementos de combate fluvial livianos.



“Cada elemento tiene 4 unidades, serían 8 botes que van a fortalecer la seguridad en el área. Esos elementos van a hacer acompañamientos en las áreas donde hemos identificado que son las más críticas para los remolcadores”, expresó el vicealmirante Mattos.



De acuerdo con el alto oficial, una de esas áreas es a la altura de Pinillos, en el sur de Bolívar, con una extensión de 61 kilómetros, mientras que la otra tiene 52 kilómetros, para una vigilancia permanente.

Denuncia de las navieras

Hay que recordar que estas medidas se toman, luego de que dos navieras denunciaran hace un par de semanas que sus embarcaciones fueron objeto de ataques con arma de fuego. Por lo anterior, una de estas empresas anunció la suspensión de sus operaciones.



Si bien prefirió no hacer público su nombre, el vocero señaló que es de las más importantes del país, al transportar el 60 por ciento de la carga que circula por el río Magdalena.

400 hombres en tierra

Facebook Twitter Linkedin

Vicealmirante Hernando Enrique Mattos Dager, durante la reunión. Foto: Prensa Armada Nacional

El comandante de la Fuerza Naval del Caribe destacó que, incluso, el primer elemento de combate ya está dispuesto para la operación, mientras que el segundo será destinado a partir del 15 de diciembre.



“No ganamos nada con hacer seguridad a los remolcadores, si no tenemos seguridad en tierra. Con la primera división del Ejército, va a recibir un fortalecimiento de 400 hombres. El comandante de la primera división ya tiene puesto de mando adelantado en Santa Rosa, en la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, dirigiendo las operaciones en el área en contra de los factores de inestabilidad con el fin de neutralizar a las personas que en tierra están haciendo estas actividades”, manifestó el vicealmirante.



Ante la difusión de unos panfletos extorsivos en la zona contra las embarcaciones y que son atribuidos presuntamente al Clan del Golfo, agregó que el equipo de inteligencia y el Gaula Élite están verificando si realmente se trata de este grupo u otro que se está haciendo pasar por ellos.



Además, recordó que este dispositivo se suma a las medidas que se establecieron una vez conocieron las denuncias y que, según considera, “están funcionando”, porque desde “hace 15 días”, no se registran nuevas amenazas.

Naviera va a retomar operaciones

Vemos luces de retomar esta seguridad por el río Magdalena FACEBOOK

TWITTER

Se conoció que la naviera que había anunciado la suspensión de sus operaciones las va a retomar, apenas se cumpla un encuentro entre las autoridades con los tripulantes y el Gaula de Bolívar. Según el vicealmirante Mattos, “van a analizar” el reinicio y “nos avisarán”.



En el encuentro donde se establecieron estas medidas y que se llevó a cabo este lunes 4 de diciembre en Barranquilla, estuvo la vocera de Fedenavi, Catherine Fenwarth, quien señaló que ahora tienen “un parte de tranquilidad”.



“Vemos luces de retomar esta seguridad por el río Magdalena. En consecuencia, agradecemos a las Fuerzas Militares, a la Armada, al Ejército y Fiscalía, y solicitamos que sigan trabajando de manera articulada bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa”, sostuvo.

Cormagdalena no registra casos adicionales

Si esta situación persiste, sí van a haber serias afectaciones al suministro de combustible FACEBOOK

TWITTER

Frente a esta situación, este medio consultó al director de Cormagdalena, Álvaro Redondo, quien aseguró que tiene conocimiento del ataque a los remolcadores de dos navieras y lamentó lo sucedido.



“Situación que lamentamos y rechazamos desde que nos enteramos y que además inmediatamente pusimos formalmente en conocimiento de las autoridades (Armada Nacional). Hemos hecho varias reuniones donde la fuerza pública se ha comprometido en acciones precisas para contrarrestar la situación”, indicó el directivo.



Agregó que tiene registros sobre una empresa importante para el transporte de carga en la hidrovía que anunció la suspensión de sus operaciones.



“Esperamos que fruto de estas reuniones, estas compañías puedan seguir en sus operaciones. No podemos asegurar que hayan materializado la suspensión de las operaciones y al contrario invitamos a seguir en la operación”, dijo Redondo.



A su turno, el director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza, señaló que no hay más casos de empresas que hayan decidido parar por los ataques a las anteriores navieras, pero “sí es un tema delicado”.



“Si esta situación persiste, sí van a haber serias afectaciones al suministro de combustible, a la operación de las refinerías de Barrancabermeja, porque ese producto que ellos hacen tiene que salir de este tipo de embarcaciones y, de no sacarlas, tienen que parar la refinería, tienen que parar de refinar diésel. Lo sacan por carrotanques, que sale extremadamente costoso, o paran la refinería. No hay que llegar a ese punto para que las autoridades le pongan la atención que esto amerita”, aseguró Ariza.

Más noticias:

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla