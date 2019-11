El Caimán del río que reúne los sabores a los que sabe Barranquilla

Un caimán en diferentes facetas se pasea por una amplia zona del gran Malecón, la gran obra con la que Barranquilla volvió a mirar al río Magdalena. Desde el pasado 23 de octubre se le puede ver vestido de traje y caminando en dos patas vendiendo raspao (como se le conoce a ese refresco típico de la zona a base de hielo y melaza de cola, limón o tamarindo) o con una maleta estampillada con la bandera de Alemania como a punto de tomar viaje a ese país europeo.

En todo caso, no le niega una foto a nadie, ni a las centenas de visitantes que desde ese día llegan al Caimán del río, ese espacio de 2.200 metros cuadrados que lo alberga y que desde su apertura se constituye en la nueva experiencia gastronómica de la capital del Atlántico,.



Concebido por la Alcaldía distrital para conectarse con esa principal arteria fluvial, se trata de una gran zona con mini restaurantes que convergen entre sí, adecuados con aire acondicionado, mucho vidrio que permite disfrutar del exterior y la creación a flor de piel.



Allí confluyen 25 cocinas abiertas, con diferentes propuestas, como ocurre en las grandes ciudades del mundo.



El día de su inauguración el caimán contó con la compañía del Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien le dio la bienvenida a los asistentes.



“Para nosotros es de gran satisfacción darle apertura al Caimán del Río, un lugar espectacular al cual son bienvenidos todos, queremos que al llegar al Gran Malecón los visitantes encuentren una oferta gastronómica propia de la ciudad, que conozcan toda nuestra cultura y para ello se diseñó ese gran mercado gastronómico. Desde ya la invitación es para todos”, indicó el alcalde Char.

El Caimán del río se perfila como uno de los lugares que más visitantes albergará en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Y desde que el mandatario dijo ese discurso El Caimán del río no para de llenarse, no importa si es sábado, domingo o lunes en pleno horario laboral.



Bianca Castro labora en una empresa cerca al Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro, donde esta ubicado el Caimán del río. Desde que supo de su apertura no deja de pegarse sus escapadas para disfrutar de cada una de la propuestas.



Con desparpajo, puede recomendar entre las delicias de la Turka, el restaurante que ofrece los sabores árabes o Cucayo, el que surte de la cocina de la Costa Caribe.



"Si lo que quieres es tardear y tomarte unas cervezas o solo comerte un helado, este lugar es el mejor, pues está bien montado y con un ambiente y vista que no consigues en ningún otro lugar del mundo", sostuvo la joven.



Y si Disney World se vende como el lugar más feliz sobre la tierra, el Caimán del río podría hacerlo como uno de los más festivo. EL TIEMPO vivió la experiencia de visitarlo un martes normal de semana laboral y se topó con que faltando un cuarto para la hora del almuerzo ya estaba casi lleno en toda su capacidad.



Ni el canicular sol impidió que la terraza se ocupara y que las filas en cada uno de los locales se alargaran. Y la música siempre suena a alto nivel, como si se estuviera en una fiesta de Carnaval.



En palabras de Álvaro Boom Malkún, gerente del mercado gastronómico, quienes asistan podrán intercambiar experiencias, ver ingredientes exhibidos, el proceso de preparación e interactuar con chefs y personal experto.



"El Caimán del Río representa una oportunidad para el crecimiento de restaurantes locales y nacionales, así como el impulso de nuevos emprendimientos que tendrán un muelle común en este gran espacio. Es agrupar bajo un mismo techo lo que se escucha, que en Barranquilla se encuentra la mejor comida china, la italiana, el mejor perro caliente, entre otros platos, es como un renacer de la cocina de inmigrantes”, refuerza.



El Caimán del Río, es una oferta permanente que espera estar disponible desde la mañana hasta la noche, todos los días. Como dato curioso, la apertura se realiza en octubre por ser el mes del encuentro de los mundos. Este espacio es, a la vez, el rescate de la gastronomía autóctona de la región Caribe.



La experiencia de visitar el Caimán del Río trae consigo tres momentos que retratan el encuentro del animal con sus alimentos. Los asistentes se vuelven viajeros inmigrantes, cada uno con su propia historia de origen y familia que merece ser compartida en la experiencia.

El alcalde Alejandro Char fue el encargado de recibir a los visitantes de Caimán del río en la inauguración del pasado 23 de octubre. Foto: Alcaldía de Barranquilla

El caimán en el realismo de Gabo

Cuando se ingresa al Caimán del río es imposible no toparse con detalles que llaman la atención como los caimanes con alas amarillas que cuelgan en el techo y con los cuales el visitante puede interactuar halando una cuerda que hace que las figuras se muevan. Eso es solo el inicio de la experiencia, sin que el primer bocado de alimento se acerque siquiera al paladar.



Las estructuras conforman un detalle particular que se tuvo en cuenta desde que la idea del Caimán del río fue concebida. .La intención fue siempre que el caimán se incorporara en todos los aspectos del diseño, lo que descifró muy bien el arquitecto José Pérez, que usó el realismo mágico de Gabriel García Márquez para darle las alas de las mariposas amarillas al reptil.



Pérez, por su parte, explicó que trabajar en este proyecto fue fácil pues el contenedor donde están los restaurantes se ve desde el cielo con la forma de una 'M', lo cual sirvió para pensar en las formas del caimán. "La cabeza del animal va mirando hacia el recinto ferial Puerta de Oro y la cola, hacia la calle 72. Las patas serían las pérgolas, que son importantes para las personas nacidas en el Caribe, explicó..



El Caimán del río, que se fue para Barranquilla, promete quedarse por mucho tiempo y echar raíces en un mundo creado solo para él, en el que, de paso, puede consentir cada vez que quiera al paladar.

Andrés Artuz Fernández

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla